Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение

В Хакассии день скорби. В регионе простились с депутатом от КПРФ Дмитрием Ивановым, погибшим в ходе СВО

В Хакасии 28 апреля прошла церемония прощения с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, который погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба главы региона 28 апреля