Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение - 04.07.2023 Украина.ру
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Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение - 04.07.2023 Украина.ру
Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, получил ранение в бою. Об этом сообщила пресс-служба Хурала 4 июня в телеграм-канале
2023-07-04T11:23
2023-07-04T11:23
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россия (рф)
сво
бурятия
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депутат
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Депутат из Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и проходит лечение в госпитале в России.По данным пресс-службы, настрой у депутата боевой. Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться к своим ребятам на передовую, уточнили в пресс-службе.
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новости, россия (рф), сво, бурятия, доброволец, депутат
Новости, Россия (РФ), СВО, Бурятия, доброволец, депутат

Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение

11:23 04.07.2023
 
© Народный Хурал Республики Бурятия
© Народный Хурал Республики Бурятия
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Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, получил ранение в бою. Об этом сообщила пресс-служба Хурала 4 июня в телеграм-канале
Депутат из Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и проходит лечение в госпитале в России.
"Начался бой. Мина попала точно в окоп, я перешел в другой блиндаж. Прямо передо мной мина взорвалась, меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит", - рассказал о своем состоянии Намсарай Владимирович.
По данным пресс-службы, настрой у депутата боевой. Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться к своим ребятам на передовую, уточнили в пресс-службе.
28 апреля, 11:55
В Хакассии день скорби. В регионе простились с депутатом от КПРФ Дмитрием Ивановым, погибшим в ходе СВОВ Хакасии 28 апреля прошла церемония прощения с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, который погиб в зоне СВО, сообщает пресс-служба главы региона 28 апреля
 
НовостиРоссия (РФ)СВОБурятиядоброволецдепутат
 
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