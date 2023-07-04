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Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение - 04.07.2023 Украина.ру
Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, получил ранение в бою. Об этом сообщила пресс-служба Хурала 4 июня в телеграм-канале
2023-07-04T11:23
2023-07-04T11:23
2023-07-04T11:23
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Депутат из Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО добровольцем, получил боевое ранение при взрыве мины и проходит лечение в госпитале в России.По данным пресс-службы, настрой у депутата боевой. Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться к своим ребятам на передовую, уточнили в пресс-службе.
https://ukraina.ru/20230428/1045761595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), сво, бурятия, доброволец, депутат
Новости, Россия (РФ), СВО, Бурятия, доброволец, депутат
Бурятский депутат ушёл добровольцем и получил ранение
Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Намсарай Намсараев, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции на Украине, получил ранение в бою. Об этом сообщила пресс-служба Хурала 4 июня в телеграм-канале