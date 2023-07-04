https://ukraina.ru/20230704/1047779706.html

Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника

Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру

Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника

Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин

2023-07-04T08:31

2023-07-04T08:31

2023-07-04T08:31

новости

москва

беспилотники

атака

бпла

сергей собянин

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Буквально несколькими минутами ранее стало известно, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет."В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20230704/1047779432.html

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новости, москва, беспилотники, атака, бпла, сергей собянин