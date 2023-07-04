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Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин
2023-07-04T08:31
2023-07-04T08:31
2023-07-04T08:31
новости
москва
беспилотники
атака
бпла
сергей собянин
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Буквально несколькими минутами ранее стало известно, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет."В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, беспилотники, атака, бпла, сергей собянин
Новости, Москва, беспилотники, атака, БПЛА, Сергей Собянин
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин
"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - отметил Собянин.
Буквально несколькими минутами ранее стало известно, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.