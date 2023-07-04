Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру
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Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру
Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника
Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин
2023-07-04T08:31
2023-07-04T08:31
новости
москва
беспилотники
атака
бпла
сергей собянин
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Буквально несколькими минутами ранее стало известно, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет."В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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новости, москва, беспилотники, атака, бпла, сергей собянин
Новости, Москва, беспилотники, атака, БПЛА, Сергей Собянин

Новая атака на Москву. Сбиты еще два беспилотника

08:31 04.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
© Министерство обороны РФ
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Система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве, пострадавших нет. Такое сообщение утром 4 июля распространили экстренные службы, их информацию в своем Телеграм-канале подтвердил мэр российской столицы Сергей Собянин

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - отметил Собянин.

Буквально несколькими минутами ранее стало известно, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, а еще один БПЛА был обезврежен в районе подмосковной Кубинки. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
08:04
В Московской области сбиты три беспилотникаВ районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника. Еще один БПЛА обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Об этом 4 июля сообщили экстренные службы, передает агентство РИА Новости
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
 
НовостиМосквабеспилотникиатакаБПЛАСергей Собянин
 
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