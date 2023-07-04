В Московской области сбиты три беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру
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В Московской области сбиты три беспилотника
В Московской области сбиты три беспилотника - 04.07.2023 Украина.ру
В Московской области сбиты три беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника. Еще один БПЛА обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Об этом 4 июля сообщили экстренные службы, передает агентство РИА Новости
2023-07-04T08:04
2023-07-04T08:31
новости
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беспилотник
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"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле. В районе Кубинки подбит один беспилотник", — сказал собеседник издания.В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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новости, москва, россия (рф), беспилотник
Новости, Москва, Россия (РФ), беспилотник

В Московской области сбиты три беспилотника

08:04 04.07.2023 (обновлено: 08:31 04.07.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника. Еще один БПЛА обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Об этом 4 июля сообщили экстренные службы, передает агентство РИА Новости
"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле. В районе Кубинки подбит один беспилотник", — сказал собеседник издания.
В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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