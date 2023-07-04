В Московской области сбиты три беспилотника
08:04 04.07.2023 (обновлено: 08:31 04.07.2023)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника. Еще один БПЛА обезврежен в районе подмосковной Кубинки. Об этом 4 июля сообщили экстренные службы, передает агентство РИА Новости
"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле. В районе Кубинки подбит один беспилотник", — сказал собеседник издания.
В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории с помощью дронов. Чаще всего БПЛА залетают в прилегающие к Украине территории, однако бывают случаи их проникновения и в другие регионы. Например, несколько недель назад такие объекты были уничтожены в Смоленской, Курской и Калужской областях.
Во вторник, 30 мая, нападению дронов подверглась российская столица. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.