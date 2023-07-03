https://ukraina.ru/20230703/1047771767.html

Украина может стать членом НАТО, даже не вступая в Альянс: что говорили об Украине в мире 3 июля

Украина может стать членом НАТО, даже не вступая в Альянс: что говорили об Украине в мире 3 июля - 03.07.2023 Украина.ру

Украина может стать членом НАТО, даже не вступая в Альянс: что говорили об Украине в мире 3 июля

Украина.ру, 03.07.2023

2023-07-03T17:02

2023-07-03T17:02

2023-07-03T17:02

эксклюзив

всу

спецоперация

военная техника

франция

leopard-2 (танк)

польша

германия

нато

украина

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Если не членство в НАТО, тогда что?Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в колонке для издания Politico описал три варианта, которые НАТО могла бы предложить Украине сейчас, учитывая сложившийся внутри Альянса консенсус о невозможности предоставления членства стране до окончания боевых действий на её территории."Альянс может предоставить Украине все практические и конкретные варианты и возможности, которые включает членство в НАТО: от снабжения и полного участия в программах по оружию и оборудованию до подготовки, тренировки и участия в учениях, - а также полное участие и обмен в таких областях, как разведка, связь и наблюдение, но без официального членства в НАТО", - пишет немецкий дипломат.Во-вторых, Ишингер предлагает двустороннее сотрудничество с Украиной, не входящей в НАТО, о безопасности, прежде всего с США и Канадой, а также рядом европейских государств, что предусматривает готовность западных партнёров оказывать долгосрочную финансовую и военную поддержку. Что-то по типу отношений Запада с Израилем.И, наконец, вариант "оборонной эскалации": НАТО могла бы обещать, что каждый предполагаемый российский удар по целям на Украине будет приводить к конкретным западным ответам - от предоставления боеприпасов и вооружений до поставок более современных баллистических или дальнобойных систем.У ВСУ – проблемы не только с подготовкой личного состава, но и с НАТОвской техникойОфицер-ветеран Вооружённых Сил США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik обратил внимание на несоответствие потребностям ВСУ тех вооружений, которые им передаёт Запад, как, например, французские бронеавтомобили AMX-10 RC."Французы танки не посылали, послали бронемашину для разведки со 105-мм пушкой. Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: "Нет, я послал танки! Они колёсные". AMX-40 – это танки, а [поставленные на Украину] AMX-10 – это колёсные машины для разведывательных целей. Там тонкая броня, можно приехать, найти и уехать, можно пострелять пару раз, но не идти в открытый бой", - сказал он.На днях агентств Agence France-Presse опубликовало статью, в которой командир батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным "Спартанец" говорил о непригодности AMX-10 RC для наступления именно из-за слишком лёгкой брони и рассказал случай, как в ходе артобстрела осколки снаряда, разорвавшегося рядом с бронеавтомобилем, пробили броню, боекомплект сдетонировал, и весь экипаж из четырёх человек погиб."Проблема НАТО в том, что у них нет достаточного количества танков и бронемашин, они пока не могут "выкачивать" из промышленности замену. Только Уралвагонзавод в России "выкачивает" в два раза больше танков, чем все страны НАТО. Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы", – предупредил Крапивник.Офицер-ветеран американских войск также указал на неопытность в ходе попытки контрнаступления, которую продемонстрировали украинские военнослужащие."Не вижу настоящего крупного наступления: по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через препятствие. Прорваться через минное поле – только первый шаг. Прорваться через оборону – это когда через последнюю линию обороны войска прорываются. Для этого нужна "многоэшелонная" атака. Первый эшелон прорывается через первую контактную зону, дальше он уже двигаться не может. Он удерживает прорыв, через него проходит следующая волна, следующий эшелон, который прорывается через вторую или третью линию, и дальше заходит третий эшелон – который уже эксплуатирует прорыв, заходит во фланг или в тыл противника", - заявил Крапивник.Завод раздораНакануне источники немецкого издания Der Spiegel сообщили о разногласиях между Варшавой и Берлином насчёт строительства совместного центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard, участвующих в боевых действиях на Украине, который должен был открыться в Польше ещё в конце мая. По имеющейся информации, процесс тормозила польская сторона, выставив заоблачные цены: более €100 000 за первичный осмотр техники при том, что в Германии он стоит около €12 000, кроме того, Берлин считает действия польского правительства, развернувшего целую кампанию против ФРГ, политически мотивированными.А танки, нуждающиеся в ремонте, уже прибыли в Польшу с Украины.В чём загвоздка, объяснил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. Из того, что я знаю, главная проблема – нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей".Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус, находясь в польском населенном пункте Замосць, сообщил о достигнутой между Берлином и Варшавой договорённости решить все вопросы относительно центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard в течение ближайших 10 дней."Я могу подтвердить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами дойти в итоге до создания такого центра ремонта Leopard", - подчеркнул Моравецкий.

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https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, всу, спецоперация, военная техника, франция, leopard-2 (танк), польша, германия, нато, украина