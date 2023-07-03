https://ukraina.ru/20230703/1047768345.html

Алексей Кочетков о мятеже Пригожина и о том, почему нельзя откладывать нанесение поражения Киеву

Алексей Кочетков о мятеже Пригожина и о том, почему нельзя откладывать нанесение поражения Киеву - 03.07.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков о мятеже Пригожина и о том, почему нельзя откладывать нанесение поражения Киеву

Натовцы ставят вопрос ребром: или Украина наносит России решающее поражение, тогда будущее ее предопределено, или Украина не наносит России поражения, тогда будущее ее весьма и весьма туманно не только как участника НАТО, но и как государственного образования, считает политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-07-03T16:05

2023-07-03T16:05

2023-07-03T16:05

интервью

алексей кочетков

сво

украина

нато

мятеж

белоруссия

политика

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- Алексей, поговорим о последствиях попытки вооруженного мятежа в России. Каких перемен стоит ожидать?– Что-то неслыханное случилось, потому что ничего подобного у нас не было, наверное, в новейшей истории – это уж точно. Даже кто-то начал проводить аналогии столетней давности, корниловский мятеж, вооруженные силы Юга России, но это вообще ничего общего не имеет совершенно (с выступлением "Вагнера" – Ред.), абсолютно другая ситуация.Сейчас критиковать, верноподданническую позицию занимать – легко и просто, но, я думаю, что это следствие серьезных проблем. Власти эти проблемы необходимо решать, и как можно быстрее.Откровенно говоря, я буквально за день приехал из Донецка, буквально тем же самым – случайно так получилось – маршрутом, просто чудом. Понятно, что никто ни сном, ни духом, по крайней мере, никто из моих знакомых, не мог предположить, что через сутки-двое начнется такая свистопляска.Армия, насколько я понимаю, затаила дыхание, испытала легкий шок от того, что происходит в тылу. Но в армии, я не скажу за генералитет и старший офицерский состав, но сержантский состав, младший офицерский, рядовой состав, добровольцы – все ждут каких-то решений по изменению ситуации – в том числе, и в армии.Я не скажу за все участки фронта, но у нас на Донецком (направлении – Ред.), там, где воюют наши подшефные, – как были проблемы со снабжением, так они и остались. Если раньше были проблемы просто с каким-то, условно говоря, обмундированием или защитой, то сейчас жалуются бойцы на то, что уже нехватка боекомплектов начинается.Я не думаю, что это секрет или военная тайна, просто, извините меня, через полтора года войны такие вещи, мягко говоря, очень странно выглядят. У нас проблем огромное количество накопилось, армия ждет решения этих проблем, уж точно не какой-то патриотической вакханалии в тылу.– Какую роль в решении этого вопроса сыграл Александр Лукашенко?– Сложно сказать, для этого нужно все-таки какой-то информацией, хотя бы усеченной, обладать, насколько вообще это экспромт или это, что называется, домашняя заготовка.– Которую, скорее всего, мы никогда не узнаем.– Или в ближайшие десятилетия. Александр Григорьевич, как многие люди, давно его знающие, говорят, извлек максимум для себя информационной пользы. Он выступил в роли не просто миротворца, а человека, который смог разрешить, помочь разрешить кризисную ситуацию в России.У себя в стране его сторонники уже перевели из разряда небожителей в разряд почти божества. То есть человек, который вообще может все – это такой Зевс-громовержец. Это шутка, конечно, но, тем не менее, Александр Григорьевич очков себе прибавил в значительной степени.Но, я думаю, здесь нет худа без добра, потому что из довольно эфемерного образования союзное государство – здесь, теперь и сейчас – оно стало обретать хоть какие-то уже реальные черты. То есть уже союзники не просто декларируют что-то, или обмениваются мнениями, или делают совместные заявления, а здесь уже участвуют непосредственно друг у друга в разрешении внутренних кризисов, в том числе.– Мы часто говорим о рисках военной эскалации со стороны Польши. Как в новых обстоятельствах будет действовать Варшава, зная, что "Вагнер" уходит в Белоруссию?– Некоторые люди с чувством юмора говорят, что это блестящая операция по проведению ротации и усилению группировки. Потому что это действительно одна из боеспособных, тут сомнений быть не может, частей на русско-украинском фронте. Она находится в непосредственной близости от польской границы. На самом деле полякам надо было бы реально задуматься.Хотя, с другой стороны, сейчас, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, поляки, наоборот, я сам это читал тоже, заговорили, что надо вводить третий корпус польско-литовский на территорию бывших Кресов в Сходнях. То есть, на территорию Западной Украины. Их это, все-таки, ничему не учит.Я надеюсь, что, по крайней мере, планы вторжения на территорию Белоруссии уйдут в прошлое. Тут два фактора: то, что Белоруссия теперь ядерная держава, по крайней мере, на территории Белоруссии есть тактическое ядерное оружие. И то, что там появилось усиление той группировки, которая была, усиление белорусской армии – появилась очень серьезная военная сила. Или появится в ближайшее время.– Можно сказать, что обеспечены некие превентивные меры на этом участке?– Да, я считаю, что это направление с самого начала боевых действий было одним из ключевых. И сейчас усиление – это очень своевременно, потому что, не добившись успеха на южном театре военных действий, НАТО, вполне можно допустить, рассматривает белорусское направление как один из запасных вариантов по нанесению нам военного поражения.Потому что натовцы ставят вопрос ребром: или Украина наносит нам решающее поражение, тогда будущее ее предопределено, или Украина не наносит нам поражение, тогда будущее ее весьма и весьма туманно не только как участника НАТО, но и вообще – как хоть какого-то государственного образования.Потому здесь, я думаю, вполне можно предполагать, что у натовцев есть план по вторжению на территорию Белоруссии в том числе. И эти меры по предупреждению, они вполне себе оправданы и своевременны.– Поговорим о НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто, заинтересована в безопасности в своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО". Где тут связь и кому все-таки пытается донести Зеленский?– В огороде – бузина, а в Киеве – дядька. Это мое личное мнение. Я не считаю себя политологом, но как человек, который интересуется всем происходящим на юге России и на постсоветском пространстве…– И который своими глазами что-то видел…– Да. Я считаю, о логическом завершении операции можно будет говорить, когда враждебное нам, искусственное образование будет, как минимум, отрезано от Черноморья, когда они потеряют выход к Черному морю. Тогда они потеряют стратегическое значение, в том числе, для того же самого НАТО.Если Украина остается, допустим, в тех границах, в которых она находится сейчас, значит, мы просто откладываем войну на какое-то время. Война будет неизбежна, и следующий ее виток, так же, как и после "Минска-1" и "Минска-2", будет проходить в абсолютно максимально невыгодных для нас условиях, с абсолютно непредсказуемыми для нас последствиями.Поэтому я считаю, что нужно доводить до ума и сделать все, чтобы НАТО потеряло интерес к этому региону вообще раз и навсегда, чтобы не было никаких планов по созданию кулака у нас в подбрюшье, чтобы не было плана, как проводить с территории Украины операцию по расчленению российской государственности и т.д .Поэтому все, кто говорят сейчас о том, что идеальный вариант – это смириться, заморозить – это прямые враги нашей страны, нашего народа, нашего государства, нашей цивилизации. Это люди, которые хотят решить свои личные сиюминутные корыстные интересы за счет будущего наших с вами детей, и нашего с вами будущего.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20230702/1047748787.html

https://ukraina.ru/20230703/1047758575.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей кочетков, сво, украина, нато, мятеж, белоруссия, политика