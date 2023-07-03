Шойгу впервые прокомментировал тему мятежа "Вагнера"
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководителями Минобороны и ОПК
Планы мятежников во главе с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным провалились потому, что личный состав ВС РФ проявил верность присяге и воинскому долгу. Такое заявление на селекторном совещании 3 июля сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу", - сказал Шойгу, отметив, что ранее исчерпывающий комментарий по данной ситуации дал президент РФ Владимир Путин.
Вчера, 11:35Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское обществоСитуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
13:41"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронтеВооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу