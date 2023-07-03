https://ukraina.ru/20230703/1047764883.html

Шойгу впервые прокомментировал тему мятежа "Вагнера"

Шойгу впервые прокомментировал тему мятежа "Вагнера" - 03.07.2023 Украина.ру

Шойгу впервые прокомментировал тему мятежа "Вагнера"

Планы мятежников во главе с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным провалились потому, что личный состав ВС РФ проявил верность присяге и воинскому долгу. Такое заявление на селекторном совещании 3 июля сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу

2023-07-03T13:47

2023-07-03T13:47

2023-07-03T13:47

новости

сергей шойгу

чвк "вагнер"

пригожин

мятеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101869/98/1018699857_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_0de73f9f7620a9c0ae60d7d6dd63c5f4.jpg

В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230702/1047748787.html

https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, чвк "вагнер", пригожин, мятеж