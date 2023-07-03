https://ukraina.ru/20230703/1047758575.html

Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО

Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО - 03.07.2023 Украина.ру

Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО

Нынешнее украинское контрнаступление вынужденное — Зеленский и дальше бы с ним тянул, но приближается важная дата. 11–12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на котором будет решаться будущее евроатлантической интеграции Украины. К этому моменту Украина должна предстать в нормальном товарном виде — побритая и с веночком на голове

2023-07-03T11:52

2023-07-03T11:52

2023-07-03T14:07

эксклюзив

украина

саммит

нато

сша

наступление

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Дипломатическая подготовка Украины к саммиту производит впечатление своей беспримерной наглостью.Дмитрий Кулеба: «В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО».Игорь Жовква: «Под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом».Тот же самый Жовква предупредил, что «президент не поедет, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей, силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии». Правда, Кулеба как на грех уточнил, что «мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдёт на полях саммита».Всё это выглядит довольно смешно, но надо помнить, что наглость Киева подпитывается позицией Запада, который оказывает Украине масштабную помощь и прощает более или менее откровенное хамство. В общем, отсутствие Зеленского на саммите произведёт не лучшее впечатление на общественность — как же так, мы их поддерживаем, а гарантий не даём...Опять же, есть на Западе и точка зрения о том, что перспектива членства в НАТО — морковка перед ослом. Вот что пишет польский журналист Яцек Тохман: «Можно с уверенностью сказать, что план вступления Украины в НАТО только на первый взгляд видится как способ предоставить ей надёжные и конкретные гарантии безопасности. По сути, пока Зеленский ждёт вступления в Альянс, это даёт возможность держать Киев на коротком поводке». Понятно, что Тохман пишет для польской публики и его главная мишень — не Запад как таковой, а польская партия «Право и справедливость». Но на настроения он влияет, а у людей возникает когнитивный диссонанс между речениями о том, что стойкость Украины очень важна для Запада, и нежеланием предоставить чёткие гарантии безопасности.В то же время у Запада ресурс для влияния и на Украину, и на своё общественное мнение. Это украинское контрнаступление.Зеленский тянул с наступлением с конца прошлого года, исходя, очевидно, из того, что затягивание боевых действий ему выгодно: помощь капает, никто перемирия не требует. Однако саммит НАТО и получение гарантий — достаточно весомый куш, чтобы рискнуть наступлением (получается, что начало наступления вовсе не обязательно было результатом выкручивания рук со стороны Запада).Военная составляющая, как можно понять, пока не сложилась. Впрочем, у ВСУ есть ещё неделя и две важные возможности.Во-первых, у ВСУ есть ещё второй и третий эшелоны. Вообще они должны были быть использованы для захвата и удержания новых территорий, но, если прорвать российскую оборону сразу не получилось, можно ещё раз сыграть в Сомму или Верден. Солдат не жалко. Правда, кладбищ не хватает (в Киеве прошла акция членов семей «азовцев» с требованием выделения участков на новые кладбища).Во-вторых, можно устроить радиационную аварию на Запорожской АЭС (если не получится — есть Ровенская, там Зеленский совещание проводил). Правда, с Запада приходят сигналы, что там не все в восторге от такой перспективы. Зато Грета Тунберг одобрила.Впрочем, даже при нынешних, весьма сомнительных успехах ВСУ, результат уже получен — Франция, на протяжении долгого времени сопротивлявшаяся предоставлению гарантий членства в НАТО, сменила гнев на милость.Другое дело, что в НАТО главную роль играют США, а они пока что свою позицию не изменили — речь идёт только о дозированной военной помощи. Тем не менее для противников вступления Украины в НАТО саммит не будет лёгким.

https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html

https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html

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эксклюзив, украина, саммит, нато, сша, наступление