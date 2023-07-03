Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО - 03.07.2023 Украина.ру
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Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО
Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО - 03.07.2023 Украина.ру
Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО
Нынешнее украинское контрнаступление вынужденное — Зеленский и дальше бы с ним тянул, но приближается важная дата. 11–12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на котором будет решаться будущее евроатлантической интеграции Украины. К этому моменту Украина должна предстать в нормальном товарном виде — побритая и с веночком на голове
2023-07-03T11:52
2023-07-03T14:07
эксклюзив
украина
саммит
нато
сша
наступление
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Дипломатическая подготовка Украины к саммиту производит впечатление своей беспримерной наглостью.Дмитрий Кулеба: «В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО».Игорь Жовква: «Под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом».Тот же самый Жовква предупредил, что «президент не поедет, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей, силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии». Правда, Кулеба как на грех уточнил, что «мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдёт на полях саммита».Всё это выглядит довольно смешно, но надо помнить, что наглость Киева подпитывается позицией Запада, который оказывает Украине масштабную помощь и прощает более или менее откровенное хамство. В общем, отсутствие Зеленского на саммите произведёт не лучшее впечатление на общественность — как же так, мы их поддерживаем, а гарантий не даём...Опять же, есть на Западе и точка зрения о том, что перспектива членства в НАТО — морковка перед ослом. Вот что пишет польский журналист Яцек Тохман: «Можно с уверенностью сказать, что план вступления Украины в НАТО только на первый взгляд видится как способ предоставить ей надёжные и конкретные гарантии безопасности. По сути, пока Зеленский ждёт вступления в Альянс, это даёт возможность держать Киев на коротком поводке». Понятно, что Тохман пишет для польской публики и его главная мишень — не Запад как таковой, а польская партия «Право и справедливость». Но на настроения он влияет, а у людей возникает когнитивный диссонанс между речениями о том, что стойкость Украины очень важна для Запада, и нежеланием предоставить чёткие гарантии безопасности.В то же время у Запада ресурс для влияния и на Украину, и на своё общественное мнение. Это украинское контрнаступление.Зеленский тянул с наступлением с конца прошлого года, исходя, очевидно, из того, что затягивание боевых действий ему выгодно: помощь капает, никто перемирия не требует. Однако саммит НАТО и получение гарантий — достаточно весомый куш, чтобы рискнуть наступлением (получается, что начало наступления вовсе не обязательно было результатом выкручивания рук со стороны Запада).Военная составляющая, как можно понять, пока не сложилась. Впрочем, у ВСУ есть ещё неделя и две важные возможности.Во-первых, у ВСУ есть ещё второй и третий эшелоны. Вообще они должны были быть использованы для захвата и удержания новых территорий, но, если прорвать российскую оборону сразу не получилось, можно ещё раз сыграть в Сомму или Верден. Солдат не жалко. Правда, кладбищ не хватает (в Киеве прошла акция членов семей «азовцев» с требованием выделения участков на новые кладбища).Во-вторых, можно устроить радиационную аварию на Запорожской АЭС (если не получится — есть Ровенская, там Зеленский совещание проводил). Правда, с Запада приходят сигналы, что там не все в восторге от такой перспективы. Зато Грета Тунберг одобрила.Впрочем, даже при нынешних, весьма сомнительных успехах ВСУ, результат уже получен — Франция, на протяжении долгого времени сопротивлявшаяся предоставлению гарантий членства в НАТО, сменила гнев на милость.Другое дело, что в НАТО главную роль играют США, а они пока что свою позицию не изменили — речь идёт только о дозированной военной помощи. Тем не менее для противников вступления Украины в НАТО саммит не будет лёгким.
https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html
https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, саммит, нато, сша, наступление
Эксклюзив, Украина, саммит, НАТО, США, наступление

Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО

11:52 03.07.2023 (обновлено: 14:07 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Нынешнее украинское контрнаступление вынужденное — Зеленский и дальше бы с ним тянул, но приближается важная дата. 11–12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на котором будет решаться будущее евроатлантической интеграции Украины. К этому моменту Украина должна предстать в нормальном товарном виде — побритая и с веночком на голове
Дипломатическая подготовка Украины к саммиту производит впечатление своей беспримерной наглостью.
Дмитрий Кулеба: «В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между "сейчас" и моментом, когда Украина станет членом НАТО».
Игорь Жовква: «Под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом».
Тот же самый Жовква предупредил, что «президент не поедет, если лидеры будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей, силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии». Правда, Кулеба как на грех уточнил, что «мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдёт на полях саммита».
Всё это выглядит довольно смешно, но надо помнить, что наглость Киева подпитывается позицией Запада, который оказывает Украине масштабную помощь и прощает более или менее откровенное хамство. В общем, отсутствие Зеленского на саммите произведёт не лучшее впечатление на общественность — как же так, мы их поддерживаем, а гарантий не даём...
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 12:44
КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в ВильнюсеБуквально завтра, 16 июня 2023 года, в Брюсселе НАТО в очередной раз поступит с Украиной, как безжалостная донна Роза д'Альвадорец с судьей Кригсом в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". То есть поматросит и ткнет кулачком в морду со словами: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь, крысеночек"
Опять же, есть на Западе и точка зрения о том, что перспектива членства в НАТО — морковка перед ослом. Вот что пишет польский журналист Яцек Тохман: «Можно с уверенностью сказать, что план вступления Украины в НАТО только на первый взгляд видится как способ предоставить ей надёжные и конкретные гарантии безопасности. По сути, пока Зеленский ждёт вступления в Альянс, это даёт возможность держать Киев на коротком поводке».
Понятно, что Тохман пишет для польской публики и его главная мишень — не Запад как таковой, а польская партия «Право и справедливость». Но на настроения он влияет, а у людей возникает когнитивный диссонанс между речениями о том, что стойкость Украины очень важна для Запада, и нежеланием предоставить чёткие гарантии безопасности.
В то же время у Запада ресурс для влияния и на Украину, и на своё общественное мнение. Это украинское контрнаступление.
Зеленский тянул с наступлением с конца прошлого года, исходя, очевидно, из того, что затягивание боевых действий ему выгодно: помощь капает, никто перемирия не требует. Однако саммит НАТО и получение гарантий — достаточно весомый куш, чтобы рискнуть наступлением (получается, что начало наступления вовсе не обязательно было результатом выкручивания рук со стороны Запада).
Военная составляющая, как можно понять, пока не сложилась. Впрочем, у ВСУ есть ещё неделя и две важные возможности.
Во-первых, у ВСУ есть ещё второй и третий эшелоны. Вообще они должны были быть использованы для захвата и удержания новых территорий, но, если прорвать российскую оборону сразу не получилось, можно ещё раз сыграть в Сомму или Верден. Солдат не жалко. Правда, кладбищ не хватает (в Киеве прошла акция членов семей «азовцев» с требованием выделения участков на новые кладбища).
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Вчера, 07:30
Стратегия "перемоги": американский взгляд на планы украинского наступленияУже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!
Во-вторых, можно устроить радиационную аварию на Запорожской АЭС (если не получится — есть Ровенская, там Зеленский совещание проводил). Правда, с Запада приходят сигналы, что там не все в восторге от такой перспективы. Зато Грета Тунберг одобрила.
Впрочем, даже при нынешних, весьма сомнительных успехах ВСУ, результат уже получен — Франция, на протяжении долгого времени сопротивлявшаяся предоставлению гарантий членства в НАТО, сменила гнев на милость.
Другое дело, что в НАТО главную роль играют США, а они пока что свою позицию не изменили — речь идёт только о дозированной военной помощи. Тем не менее для противников вступления Украины в НАТО саммит не будет лёгким.
 
ЭксклюзивУкраинасаммитНАТОСШАнаступление
 
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