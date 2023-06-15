https://ukraina.ru/20230615/1047241097.html

КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе - 15.06.2023 Украина.ру

КУН и СУН как способы "кинуть" Украину. Что ждет Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Буквально завтра, 16 июня 2023 года, в Брюсселе НАТО в очередной раз поступит с Украиной, как безжалостная донна Роза д*Альвадорец с судьей Кригсом в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя". То есть поматросит и ткнет кулачком в морду со словами: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь, крысеночек".

2023-06-15T12:44

2023-06-15T12:44

2023-06-15T13:00

владимир скачко

эксклюзив

нато

владимир зеленский

йенс столтенберг

сша

запад

россия

дмитрий кулеба

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Украина и рада бы ответить, как упомянутый судья Кригс: "Она думает, что мне нужен ее поцелуй. Мне нужны ее миллионы!". Но, скорее всего, на такую борзость не осмелится, потому что киевскому неонацистскому режиму президента Владимира Зеленского от НАТО действительно нужны миллионы на оружие, а просить она вынуждена свой статус члена, полноправного и равноправного, в этой организации. Как символ приобщения к мировой демократии и как бы к правам человека в полном объеме. А на самом деле, чтобы запрыгнуть под НАТОвский зонтик и там спрятаться от российской армии.Завтра в столице Бельгии под мирное журчание писающего мальчика (помните, там есть такая скульптура?) пройдет встреча министров обороны НАТО, которая начнется с заседаний контактной группы по поставкам оружия Украине и заседания комиссии НАТО — Украина (КУН). Как уже анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на всех этих встречах, будет обсуждаться пакет военной помощи Украине, рассчитанный на много лет.На все время, которое Украина должна сражаться с Россией, чтобы Запада мог ей, России, таким образом нанести "стратегическое поражение", как того и просит заокеанский старший брат из США. А официально это звучит, разумеется, более благородно: чтобы Украина смогла себя защищать в долгосрочной перспективе, перейти с советских стандартов обороны на стандарты НАТО и реформировать свою оборонную промышленность.Параллельно контактная группа по Украине под руководством США обсудит в Брюсселе подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, которая, по словам Столтенберга, может начаться уже летом. Он также добавил, что подготовка украинских пилотов "может стать первым шагом, который подготовит поставки самолетов", но "никаких решений на этот счет пока нет". И, как всегда, соврал (видимо, во всех странах судьба такая генсечья – все время врать своим народам), потому что, по сообщениям западных СМИ, подготовка пилотов для F-16 уже идет полным ходом в нескольких европейских странах, а решение о выделении самолетов уже принято, и все только ждут, кого первого толкнут на эту авантюру, на которую России может ответить адекватно. А это-то – ответка России – и страшит.Но как бы та ни было, а на встречу министров, сообщил Столтенберг, также пригласят представителей военной промышленности стран НАТО -- для обсуждения расширения военного производства. Для этого, собственно, США и толкают Украину в "контрнаступ" и платят за это тысячами жизней украинских солдат – чтобы создать видимость украинской "пэрэмоги", вынудить Россию сесть за стол переговоров о мирном завершении спецвоенной операции (СВО) и таким образом получить передышку в боях и время для полноценного запуска коллективного военно-промышленного комплекса (ВПК) Запада. Ну, чтобы оружие в зону конфликта шло еще более массировано, форсировано и бесперебойно. Мечтают таки поставить Россию на колени.Украина в этой ситуации и рассматривается, и уже по полной используется, как главный – покорный и безропотный – инструмент. А чтобы киевские неонацисты Зеленского, туповатые, но жадные до дармовщины, сидели на кукане еще более прочно, их все время манят, как детей малых и неразумных, то членством в НАТО, то миллионами, то самолетами с пушками и танками с разными милыми "кошачьими" названиями.Вот Столтенберг и сказал: в Брюсселе Киеву еще раз скажут, что Вильнюсе, на саммите НАТО 11-12 июля 2023 года, что Украине дадут четкий сигнал о ее будущем членстве в Альянсе, а также на перспективу подтвердят многолетнюю помощь Киеву, необходимую для долгосрочной безопасности страны. "На встрече в Вильнюсе мы пошлем четкий сигнал о нашей поддержке и солидарности с Украиной и ясно дадим понять, что будущее Украины — в НАТО", — соврал Столтенберг и не поморщился (сказывается таки опыт).Как это будет выглядеть? Как, повторяю, очередной банальный обман. Американское издание Wall Street Journal уже написало, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа — Совета Украина – НАТО (СУН). Он, по замыслу нынешних руководителей НАТО, станет для Киева пропуском к будущему членству в Альянсе. Потому как Украина-де получит право созывать СУН и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами.Чтобы четче понять лживость этих слов, нужно вспомнить, что уже существует такой орган -- Комиссия НАТО — Украина (КУН), которая непосредственно отвечает за развитие отношений между Альянсом и Киевом и управление деятельностью по сотрудничеству между двумя сторонами. Образована КУН в 1997 году в соответствии с Хартией об особом партнерстве НАТО — Украина, подписанной главами государств и правительств Украины и стран НАТО 9 июля 1997 года в Мадриде.Тогда тоже в Киеве кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали, рискуя прибить ими главного триумфатора – президента Леонида Кучму, который в то время еще только собирался писать свой главный опус жизни "Украина – не Россия.А как не праздновать? Ведь заявленная цель КУН — применение положений Хартии об особом партнерстве, оценка развития отношений между НАТО и Украиной, анализ и планирование совместной деятельности, а также рекомендации в отношении улучшения или дальнейшего развития сотрудничества.Так они и жили и живут с КУН: обещают, применяют, оценивают, рекомендуют сами себе, ни черта не выполняют и опять идут по тому же кругу – планируют и врут.КУН типа работает на регулярной основе на уровне послов и военных представителей, а также проводит периодические встречи на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников штабов, и иногда — встречи в верхах.В последний раз Украину при помощи КУН кинули "в верхах" на саммите НАТО в Бухаресте, где перед Украиной типа "открыли дверь". Но на порог не пустили. Даже в предбанник. А в декабре 2008 года министры иностранных дел стран-участниц НАТО приняли решение о дальнейшем укреплении работы КУН путем разработки Ежегодных национальных программ сотрудничества с НАТО. Такие программы должны были заменить ежегодные целевые планы, на основе которых проходило сотрудничество Альянса с Киевом с момента утверждения Плана действий НАТО — Украина в 2002 году.Но как ежегодные планы, так и национальные программы работали по известной команде сержанта Петренко времен СССР -- "Иди сюда – стой там!".Окончательно КУН похоронила Венгрия, заблокировав даже ее проведение, когда после госпереворота 2014 года неонацисты-патриоты решили украинизировать насильственно венгров Закарпатья. Будапешт тогда, заблокировав любое движение Украины на пути евроинтеграции, нарисовал первый "фигвам" для КУН, и она стала бессмысленной даже формально.Хотя, с другой стороны, справедливости ради надо отметить, что, как показала СВО, с военной точки зрения сотрудничество с НАТО дало свои плоды – ВСУ все же частично реформированы по стандартам НАТО и воюют по ним.Сейчас вот будует создан СУН. И он тоже скорее всего даст свои плоды – закрепить уникальный статус Украины в НАТО. В члены Альянса ее не возьмут, а вот по натовским стандартам дореформируют, вооружат, обучат и бросят воевать с Россией дальше. Без всяких обязательств со стороны Брюсселя, но с обязанностями, принятыми на себя Киевом. Де-юре – не членом НАТО, де-факто – безропотным исполнителем.А че и не поступать так, если есть дурачки, готовые так работать? НАТО выгодно, потому что и дешево, и сердито: и своих солдат не надо губить на полях сражений, и урон России приносить, требуя от США благодарности и помощи.А дурачки есть – это киевские неонацисты. Это в КУН были созданы совместные рабочие группы, призванные углублять сотрудничество по таким направлениям, как реформа обороны и безопасности, вооружения, экономическая безопасность, научные исследования и защита окружающей среды, и мониторить деятельность по сотрудничеству в рамках участия Украины в программе "Партнерство ради мира". Теперь тем же будет заниматься СУН. Шило поменяют на мыло, но параллельно и видимость сотрудничества будет создана, и реальная польза на полях сражений СВО получена.Причем что характерно – иллюзорность решений саммита НАТО в Вильнюсе понятна в Киеве даже сейчас. Даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил создание СУН без конкретного шага к членству страны в НАТО с танком без пушки. "Мы обсудили Вильнюс. Позиция Украины ясна: создание Совета Украина -- НАТО без сильного шага на пути к членству похоже на предоставление танка без пушки", — написал он на своей странице в Twitter возмущенно, поговорив с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и уразумев, что их разводят, как лохов подзаборных.Но Кулебу быстро поставят на место. И окриком, и новой коврижкой у корыта. Ведь его шеф – президент Зеленский – тоже все понимает. Он тоже хочет получить "четкий сигнал" от НАТО, что Украину примут. Ну хотя бы потому, что стремление к членству в Альянсе закреплено в Конституции страны, а осенью прошлого года Киев подал заявку на ускоренное членство.Последний раз Зеленский так, как Кулеба, взбрыкивал в начале мая этого года, но его все время ставили на место, убеждая, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжаются боевые действия. Поставят его в стойло и сейчас. Причем могут сделать это даже заочно, если Зеленский возмутится очередным "кидком" и не поедет в Литву лично.Но Зеленский скорее всего поедет в Вильнюс: там же так приятно изображать "лидера антипутинской коалиции", пытаться что-то увидеть в замутненных деменцией глазах "биг-чифа" Джо Байдена из США, красоваться в новом камуфляже, тискаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, решительно просить что-то детишкам на молочишко под видом обеспечения обороноспособности Украины, то да се.К тому же так приятно слышать лично от президента Польши Анджея Дуды, "что будущее членство Украины в НАТО ясно видно, что есть свет в конце туннеля, как мне сказали в Украине". И при этом делать вид, что не понимаешь главного: свет в конце тоннеля с НАТО – это фонарь электрички, несущейся навстречу на бешенной скорости.Так все время повторяет намеками президент России Владимир Путин, когда называет нерасширение НАТО на Украину одним из ключевых требований обеспечения российской национальной безопасности, названной красной линией, пересечение которой уже привело к СВО.И в НАТО это прекрасно понимают. Поэтому и, скорее всего, поматросят Украину и в Вильнюсе и бросят. А технология "кидка" была недавно апробирована на саммите "Большой семерки" в Хиросиме. Потом ее апробируют на заседании Европейского Совета 29-30 июня 2023 года в Брюсселе и закрепят в Вильнюсе. Ведь в этих организациях на ключевых постах сидят многоопытные кидалы.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230615/1047207004.html

https://ukraina.ru/20230614/1047226386.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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