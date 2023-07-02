https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html

Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления

Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления - 02.07.2023 Украина.ру

Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления

Уже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!

2023-07-02T07:30

2023-07-02T07:30

2023-07-02T07:30

эксклюзив

украина

россия (рф)

война

наступление

запорожская аэс

владимир зеленский

валерий залужный

the washington post

нато

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30 июня The Washongton Post поведала urbi et orbi о таком отчёте, который имел место во время тайного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Американский чиновник побывал в Киеве накануне пригожинского мятежа (т.е., ориентировочно 20-23 июня).Итак, что входит в военную стратегию Киева по представлению WP?В военном отношении цель Киева состоит в том, чтобы "вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерию и ракетные системы вблизи линии разграничения с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше в восточную Украину"."В идеальном сценарии, который одобряет Киев, украинские военные получили бы рычаги влияния на Россию, выдвинув войска и мощное оружие к границе Украины с Крымом, захватив в заложники полуостров, на котором базируется бесценный российский Черноморский флот".Тут несколько важных моментов.Во-первых, по мнению авторов WP, Киев согласится "не забирать Крым силой".Во-вторых, обращает на себя внимание специфическое словоупотребление: "holding hostage" – буквально "удерживать в заложниках". Как ещё объяснить, что Украина – государство-террорист и не совершить "мыслепреступление" мы не знаем. Кажется, это идеальный вариант.В-третьих, украинское командование, в лице ожившего наконец-то Валерия Залужного, ставит успех наступления в зависимость от военной помощи со стороны НАТО. Интервью Залужного, опубликованное WP 30 июня, сводится в основном к тому, что успех наступления как минимум сомнителен без поставок достаточного количества боеприпасов и F-16 (о сгоревших "Леопардах" Залужный высказался в том смысле, что это техника для парадов).В общем, Залужный уже нашёл виноватого в возможном провале наступления. Это Запад. Кстати, нет никаких сомнений, что оговорка о "Леопардах" относится и к F-16. Когда и с их поддержкой (уже осенью) наступление не удастся, Залужный скажет, что он просил не F-16, а 120 F-16 (цитата: "никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. (…) Мне не нужны 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру").Неназванный украинский источник также сообщил, что "США удовлетворены тем, что наше командование не делает глупостей, оно сохраняет солдат и технику" (самоочевидная неправда – визит Бёрнса и крайне нервное интервью Залужного как раз говорят о том, что США ОЧЕНЬ недовольны слишком низкими потерями ВСУ).В политическом отношении, по словам источников WP, являются переговоры: "Россия пойдёт на переговоры, только если почувствует угрозу", "США согласны с тем, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции"."Согласившись не забирать Крым силой, Киев затем потребовал бы, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада".Тут, правда, возникает проблема – Зеленский требует чётких гарантий членства в НАТО и ЕС, а Западная Европа и США хотели бы, чтобы Зеленский заткнулся, но не могут себе этого позволить. К тому же, проблемы это не решает, потому что Польшу и Прибалтику так просто не заткнёшь, а они заинтересованы в Украине для повышения своего веса в обеих структурах.Пока что Госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом изложил достаточно традиционный подход к гарантиям для Украины:- "помочь Украине нарастить свой потенциал сдерживания и обороны в средне- и долгосрочной перспективе, чтобы Путин не смог повторить это упражнение через год, через два года, через пять лет";- восстановить Украину так, чтобы продемонстрировать разницу "между Украиной, которая выживет, и Украиной, которая процветает" (если бы США действительно хотели сделать из Украины "витрину Запада", то они бы сделали это в 2015-22 годах, но у них не было такой цели).Предположение Хааса о возможности предоставления Украине гарантий в соответствии с 4 или 5 статьёй Североатлантического договора Блинкен вежливо высмеял. Не очень понятно, как мысль Хааса в принципе пошла в таком направлении – ведь членам НАТО такие гарантии предоставляются в обмен на обязанности…Судя по всему, одной из тем визита Бёрнса была судьба Запорожской АЭС. Если раньше говорилось о намерении России подорвать станцию с целью спровоцировать масштабную ядерную катастрофу, то сейчас Зеленский в интервью испанской El Mundo говорит о том, что "существуют российские планы, направленные на то, чтобы спровоцировать утечку радиоактивных веществ на АЭС. Это часть его стратегии по замораживанию конфликта, как и плотины". Правда, МАГАТЭ факт минирования АЭС отрицает. Учитывая, что т.н. "международные организации" действуют под контролем США, Рафаэль Гросси наверняка согласовал именно такой результат инспекции с Вашингтоном. Американский Институт изучения войны также пишет о вероятности сравнительно небольших инцидентов, вроде сброса радиоактивной воды в Днепр. Пока сказать трудно, но кажется планы украинских террористов несколько меняются. Судя по всему, Зеленскому нужна радиационная катастрофа не как таковая (чтобы, например, вынудить российские войска отойти), а только получение контроля над ЗАЭС, с тем, чтобы отрапортовать общественности о победе.В целом, у нас создалось впечатление, что украинские источники сказали журналистам WP то, что те хотели услышать. На самом же деле:- Зеленский не собирается прекращать войну – это гарантия его политического (да и физического скорее всего) существования;- Зеленский не собирается уступать Крым (впрочем, от него этого и не требуют – речь идёт только об отказе от вооружённого захвата Крыма, который, по представлениям Вашингтона, может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия);- Зеленского не интересуют "гарантии" – его интересует полноценное членство в НАТО, которое даст возможность заниматься международным разбоем под прикрытием ядерного зонтика.

https://ukraina.ru/20230622/1047472756.html

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html

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эксклюзив, украина, россия (рф), война, наступление, запорожская аэс, владимир зеленский, валерий залужный, the washington post, нато, гарантии безопасности, зарубежье