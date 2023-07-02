Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления - 02.07.2023 Украина.ру
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Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления
Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления - 02.07.2023 Украина.ру
Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления
Уже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!
2023-07-02T07:30
2023-07-02T07:30
эксклюзив
украина
россия (рф)
война
наступление
запорожская аэс
владимир зеленский
валерий залужный
the washington post
нато
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30 июня The Washongton Post поведала urbi et orbi о таком отчёте, который имел место во время тайного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Американский чиновник побывал в Киеве накануне пригожинского мятежа (т.е., ориентировочно 20-23 июня).Итак, что входит в военную стратегию Киева по представлению WP?В военном отношении цель Киева состоит в том, чтобы "вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерию и ракетные системы вблизи линии разграничения с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше в восточную Украину"."В идеальном сценарии, который одобряет Киев, украинские военные получили бы рычаги влияния на Россию, выдвинув войска и мощное оружие к границе Украины с Крымом, захватив в заложники полуостров, на котором базируется бесценный российский Черноморский флот".Тут несколько важных моментов.Во-первых, по мнению авторов WP, Киев согласится "не забирать Крым силой".Во-вторых, обращает на себя внимание специфическое словоупотребление: "holding hostage" – буквально "удерживать в заложниках". Как ещё объяснить, что Украина – государство-террорист и не совершить "мыслепреступление" мы не знаем. Кажется, это идеальный вариант.В-третьих, украинское командование, в лице ожившего наконец-то Валерия Залужного, ставит успех наступления в зависимость от военной помощи со стороны НАТО. Интервью Залужного, опубликованное WP 30 июня, сводится в основном к тому, что успех наступления как минимум сомнителен без поставок достаточного количества боеприпасов и F-16 (о сгоревших "Леопардах" Залужный высказался в том смысле, что это техника для парадов).В общем, Залужный уже нашёл виноватого в возможном провале наступления. Это Запад. Кстати, нет никаких сомнений, что оговорка о "Леопардах" относится и к F-16. Когда и с их поддержкой (уже осенью) наступление не удастся, Залужный скажет, что он просил не F-16, а 120 F-16 (цитата: "никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. (…) Мне не нужны 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру").Неназванный украинский источник также сообщил, что "США удовлетворены тем, что наше командование не делает глупостей, оно сохраняет солдат и технику" (самоочевидная неправда – визит Бёрнса и крайне нервное интервью Залужного как раз говорят о том, что США ОЧЕНЬ недовольны слишком низкими потерями ВСУ).В политическом отношении, по словам источников WP, являются переговоры: "Россия пойдёт на переговоры, только если почувствует угрозу", "США согласны с тем, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции"."Согласившись не забирать Крым силой, Киев затем потребовал бы, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада".Тут, правда, возникает проблема – Зеленский требует чётких гарантий членства в НАТО и ЕС, а Западная Европа и США хотели бы, чтобы Зеленский заткнулся, но не могут себе этого позволить. К тому же, проблемы это не решает, потому что Польшу и Прибалтику так просто не заткнёшь, а они заинтересованы в Украине для повышения своего веса в обеих структурах.Пока что Госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом изложил достаточно традиционный подход к гарантиям для Украины:- "помочь Украине нарастить свой потенциал сдерживания и обороны в средне- и долгосрочной перспективе, чтобы Путин не смог повторить это упражнение через год, через два года, через пять лет";- восстановить Украину так, чтобы продемонстрировать разницу "между Украиной, которая выживет, и Украиной, которая процветает" (если бы США действительно хотели сделать из Украины "витрину Запада", то они бы сделали это в 2015-22 годах, но у них не было такой цели).Предположение Хааса о возможности предоставления Украине гарантий в соответствии с 4 или 5 статьёй Североатлантического договора Блинкен вежливо высмеял. Не очень понятно, как мысль Хааса в принципе пошла в таком направлении – ведь членам НАТО такие гарантии предоставляются в обмен на обязанности…Судя по всему, одной из тем визита Бёрнса была судьба Запорожской АЭС. Если раньше говорилось о намерении России подорвать станцию с целью спровоцировать масштабную ядерную катастрофу, то сейчас Зеленский в интервью испанской El Mundo говорит о том, что "существуют российские планы, направленные на то, чтобы спровоцировать утечку радиоактивных веществ на АЭС. Это часть его стратегии по замораживанию конфликта, как и плотины". Правда, МАГАТЭ факт минирования АЭС отрицает. Учитывая, что т.н. "международные организации" действуют под контролем США, Рафаэль Гросси наверняка согласовал именно такой результат инспекции с Вашингтоном. Американский Институт изучения войны также пишет о вероятности сравнительно небольших инцидентов, вроде сброса радиоактивной воды в Днепр. Пока сказать трудно, но кажется планы украинских террористов несколько меняются. Судя по всему, Зеленскому нужна радиационная катастрофа не как таковая (чтобы, например, вынудить российские войска отойти), а только получение контроля над ЗАЭС, с тем, чтобы отрапортовать общественности о победе.В целом, у нас создалось впечатление, что украинские источники сказали журналистам WP то, что те хотели услышать. На самом же деле:- Зеленский не собирается прекращать войну – это гарантия его политического (да и физического скорее всего) существования;- Зеленский не собирается уступать Крым (впрочем, от него этого и не требуют – речь идёт только об отказе от вооружённого захвата Крыма, который, по представлениям Вашингтона, может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия);- Зеленского не интересуют "гарантии" – его интересует полноценное членство в НАТО, которое даст возможность заниматься международным разбоем под прикрытием ядерного зонтика.
https://ukraina.ru/20230622/1047472756.html
https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html
https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия (рф), война, наступление, запорожская аэс, владимир зеленский, валерий залужный, the washington post, нато, гарантии безопасности, зарубежье
Эксклюзив, Украина, Россия (РФ), война, наступление, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, The Washington Post, НАТО, гарантии безопасности, Зарубежье

Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления

07:30 02.07.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP / LIBKOS
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уже даже на официальном киевском уровне признано, что темпы наступления ВСУ далеки от запланированных. Разумеется, украинское командование ежедневно отчитывается о продвижении на ряде направлений, но речь идёт о сотнях метров. А отчитываться-то надо!
30 июня The Washongton Post поведала urbi et orbi о таком отчёте, который имел место во время тайного визита на Украину директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Американский чиновник побывал в Киеве накануне пригожинского мятежа (т.е., ориентировочно 20-23 июня).
Итак, что входит в военную стратегию Киева по представлению WP?
В военном отношении цель Киева состоит в том, чтобы "вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерию и ракетные системы вблизи линии разграничения с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше в восточную Украину".
"В идеальном сценарии, который одобряет Киев, украинские военные получили бы рычаги влияния на Россию, выдвинув войска и мощное оружие к границе Украины с Крымом, захватив в заложники полуостров, на котором базируется бесценный российский Черноморский флот".
Тут несколько важных моментов.
Зеленский
22 июня, 12:56
Зеленский и контрнаступ. Кем управляет президент Украины при помощи войны с РоссиейТемы украинского контрнаступления и членства в НАТО были ключевыми в интервью Зеленского ВВС, которое было опубликовано 21 июня. Темы эти взаимосвязанные и в обоих направлениях дела идут так себе.
Во-первых, по мнению авторов WP, Киев согласится "не забирать Крым силой".
Во-вторых, обращает на себя внимание специфическое словоупотребление: "holding hostage" – буквально "удерживать в заложниках". Как ещё объяснить, что Украина – государство-террорист и не совершить "мыслепреступление" мы не знаем. Кажется, это идеальный вариант.
В-третьих, украинское командование, в лице ожившего наконец-то Валерия Залужного, ставит успех наступления в зависимость от военной помощи со стороны НАТО. Интервью Залужного, опубликованное WP 30 июня, сводится в основном к тому, что успех наступления как минимум сомнителен без поставок достаточного количества боеприпасов и F-16 (о сгоревших "Леопардах" Залужный высказался в том смысле, что это техника для парадов).
В общем, Залужный уже нашёл виноватого в возможном провале наступления. Это Запад. Кстати, нет никаких сомнений, что оговорка о "Леопардах" относится и к F-16. Когда и с их поддержкой (уже осенью) наступление не удастся, Залужный скажет, что он просил не F-16, а 120 F-16 (цитата: "никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. (…) Мне не нужны 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру").
Неназванный украинский источник также сообщил, что "США удовлетворены тем, что наше командование не делает глупостей, оно сохраняет солдат и технику" (самоочевидная неправда – визит Бёрнса и крайне нервное интервью Залужного как раз говорят о том, что США ОЧЕНЬ недовольны слишком низкими потерями ВСУ).
В политическом отношении, по словам источников WP, являются переговоры: "Россия пойдёт на переговоры, только если почувствует угрозу", "США согласны с тем, что Украина должна вступить в переговоры с сильной позиции".
"Согласившись не забирать Крым силой, Киев затем потребовал бы, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада".
ядерный атомный взрыв
27 июня, 03:38
Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсисуНа этой неделе в Киеве снова стали пугать Запад и украинцев подрывом Запорожской атомной станции. Зеленский и глава ГУР МОУ Буданов в унисон заявили, что ВС РФ якобы заминировали станцию и намерены ее подорвать
Тут, правда, возникает проблема – Зеленский требует чётких гарантий членства в НАТО и ЕС, а Западная Европа и США хотели бы, чтобы Зеленский заткнулся, но не могут себе этого позволить. К тому же, проблемы это не решает, потому что Польшу и Прибалтику так просто не заткнёшь, а они заинтересованы в Украине для повышения своего веса в обеих структурах.
Пока что Госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом изложил достаточно традиционный подход к гарантиям для Украины:
- "помочь Украине нарастить свой потенциал сдерживания и обороны в средне- и долгосрочной перспективе, чтобы Путин не смог повторить это упражнение через год, через два года, через пять лет";
- восстановить Украину так, чтобы продемонстрировать разницу "между Украиной, которая выживет, и Украиной, которая процветает" (если бы США действительно хотели сделать из Украины "витрину Запада", то они бы сделали это в 2015-22 годах, но у них не было такой цели).
Предположение Хааса о возможности предоставления Украине гарантий в соответствии с 4 или 5 статьёй Североатлантического договора Блинкен вежливо высмеял. Не очень понятно, как мысль Хааса в принципе пошла в таком направлении – ведь членам НАТО такие гарантии предоставляются в обмен на обязанности…
Судя по всему, одной из тем визита Бёрнса была судьба Запорожской АЭС. Если раньше говорилось о намерении России подорвать станцию с целью спровоцировать масштабную ядерную катастрофу, то сейчас Зеленский в интервью испанской El Mundo говорит о том, что "существуют российские планы, направленные на то, чтобы спровоцировать утечку радиоактивных веществ на АЭС. Это часть его стратегии по замораживанию конфликта, как и плотины".
Правда, МАГАТЭ факт минирования АЭС отрицает. Учитывая, что т.н. "международные организации" действуют под контролем США, Рафаэль Гросси наверняка согласовал именно такой результат инспекции с Вашингтоном. Американский Институт изучения войны также пишет о вероятности сравнительно небольших инцидентов, вроде сброса радиоактивной воды в Днепр. Пока сказать трудно, но кажется планы украинских террористов несколько меняются. Судя по всему, Зеленскому нужна радиационная катастрофа не как таковая (чтобы, например, вынудить российские войска отойти), а только получение контроля над ЗАЭС, с тем, чтобы отрапортовать общественности о победе.
1 июня, 12:30
Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"31 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина и ее западные союзники планируют некий "саммит мира". Пройти он должен без России, хотя касается ее напрямую
В целом, у нас создалось впечатление, что украинские источники сказали журналистам WP то, что те хотели услышать. На самом же деле:
- Зеленский не собирается прекращать войну – это гарантия его политического (да и физического скорее всего) существования;
- Зеленский не собирается уступать Крым (впрочем, от него этого и не требуют – речь идёт только об отказе от вооружённого захвата Крыма, который, по представлениям Вашингтона, может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия);
- Зеленского не интересуют "гарантии" – его интересует полноценное членство в НАТО, которое даст возможность заниматься международным разбоем под прикрытием ядерного зонтика.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссия (РФ)войнанаступлениеЗапорожская АЭСВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйThe Washington PostНАТОгарантии безопасностиЗарубежье
 
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