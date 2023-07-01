https://ukraina.ru/20230701/1047734717.html

Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну

Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну - 01.07.2023 Украина.ру

Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну

Что будет, если простой украинец захочет сделать так же, как простой француз? На этот и другие вопросы изданию Украина.ру ответила редактор российского филиала французской газеты "Юманите" Олеся Орленко.

2023-07-01T07:43

2023-07-01T07:43

2023-07-01T07:43

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Эксперт также заявила, что беспорядки во Франции напрямую отражают состояние внутри Евросоюза, где декларируемые ценности не соответствуют реальности; европейцам говорят одно, а делают — другое. Беспорядки во Франции после убийства подростка полицейскими не стихают. Более 600 человек задержаны, сообщают местные СМИ. — Олеся, в западных медиа педалируют тему, что, дескать, в России все нестабильно, плохо, народ бунтует. При том, что во Франции происходит масштабное социальное потрясение. Почему Запад игнорирует огромную проблему у себя под носом?— На самом деле не игнорирует. Но, конечно же, упомянутые вами разговоры имеют цель скрыть и завуалировать собственные проблемы Запада. Что касается проходящих во Франции беспорядков, убийство подростка — на самом деле только повод. Это не уникальный случай. Во Франции полиция действует очень жёстко, особенно в последние годы.Например, только в прошлом году при столкновении с полицейскими (именно по вине полицейских) за отказ подчиниться были застрелены 13 человек. Я думаю, цифра будет увеличиваться — особенно в неблагополучных кварталах, где не редкость гибель людей, особенно школьников, у которых самый протестный агрессивный возраст.Это в очередной раз отражает ситуацию во Франции и вообще в Евросоюзе, когда декларируемые ценности не соответствуют реальности. Люди слышат одно, а на деле происходит другое — и возникает агрессивная реакция общества. При этом, я подчеркиваю, неконструктивность народных волнений — речь идет не о революции, не о профсоюзном восстании.Да, полицией было совершено должностное преступление, пытались фальсифицировать факты — это правда. Но восставшие французы рушат здания местного самоуправления, которые вообще не имеет никакого отношения к стражам закона. Люди грабят магазины, жгут машины — это какая-то стихийная волна враждебно настроенной молодежи— Как такие волнения в стране ЕС могу повлиять на него — приведут ли к расколу?— Евросоюз — слабо держащийся организм. При всей браваде коллективного Запада там нет никакого единства, коллективизма уже давно. Страны ЕС ведут друг против друга тайную экономическую войну. Например, недавно выяснилось, что Германия с помощью неправительственных фондов, финансируемых из парламента, пытается подорвать целую отрасль экономики Франции — ядерную энергетику. Это связано с тем, что Германия впала в сильную энергетическую и топливную зависимость от США. Франция же ещё сохраняет независимость в этом плане, а ресурсы атомных электростанций — всегда дешевле.Получается, Берлин находится в невыгодном положении. По этому поводу несколько дней назад был опубликован доклад некоего мозгового центра при разведке Франции под названием "Экономическая война". Там говорится о том, что немецкий фонд действует нелегальными путями, в обход законодательства, с помощь так называемой мягкой силы.Франция сильно потеряла свой имидж привлекательности за последний год, в том числе в экономическом отношении. Например, правительство Норвегии порекомендовало своим туристам быть осторожными с поездками во Францию. Происходящее в стране вызывает все больше иронии и жёстких замечаний в прессе разных стран. Сегодня Организации объединенных наций (ООН) осудила российские практики французской полиции.Я напомню, что ЕС задумывался как объединение государств для облегчения условий торговли и исключительно рыночный организм. Но впоследствии туда притянули риторику европейских ценностей, правового государства, морального облика, социально-экономического равенства стран-членов ЕС. На самом деле все не так. Сейчас это особенно видно на примере несогласованности по насущным вопросам между государствами старой и новой Европы.— Какую роль во всем этом играет миграционный кризис во Франции?— Европейцы декларируют ценности, дескать, мы уважаем права человека, предоставляем статус беженцев пострадавшим от войны и так далее. На самом деле все не так происходит. Например, во Франции сейчас обсуждается антимиграционный закон, но им можно ограничить только текущий поток мигрантов. А в нынешних беспорядках в стране участвуют молодые граждане Франции, родившиеся в третьем поколении — это внуки тех, кто приехал в страну в 60-е годы из Африки, Италии. Они родились в этой стране, полностью интегрированы, говорят по-французски, но чувствуют себя чужими и здесь и на родине предков. Они не социализированы, сбиваются в банды и устраивают беспорядки.Еще один важный момент. При президенте Николя Саркози во Франции в целях экономии был упразднён институт участковых полицейских. Раньше участковые собирали оперативные данные и знали, какая семья и где живет, благополучная ли она, вычисляли наркоторговцев и так далее. Когда объявлялась какая-то операция или нужно было кого-то арестовать, участковые могли сориентировать, куда идти и где искать.В итоге полиции разрешили применять больше репрессивных мер, тем самым дав сигнал действовать жёстче. Что такое полицейский рейд во Франции? Допустим, в пригороде перекрывают улицу и начинают обыскивать всех подряд: агрессивных подростков, мамочек с колясками и пожилых людей. Это малоэффективно, и вызывает гораздо больше недовольства у населения.— Эмманюэль Макрон ведет себя очень странно на фоне протестов – в Париже все горит и рушится, страдают люди, а он с супругой идет на концерт Элтона Джона. Это психологическое отрицание проблемы или неспособность Макрона-политика управлять страной?— Макрон очень специфический человек. Мое личное мнение — он очень зависим от жены. Вспомните, когда он только стал президентом, в прессе постоянно иронизировали над тем, что он женился на своей учительнице, которая старше его на 24 года. Действительно, это выглядит как инфантильное поведение. Отсюда, наверное, и поход на концерт.Здесь есть другой важный момент. Париж заявил, что будет поддерживать финансово Киев до последнего вздоха. Но только за эти три дня беспорядков ущерб парижскому региону был оценен в 20 миллионов евро — столько денег уйдет на восстановление разрушенного. Получается будут меньше давать средств Украине или откуда-то ещё из бюджета брать? Дилемма…Все это отражаться на народе, на том, что говорят во Франции. Недавно ряд местных экспертов заявили, что на самом деле Киев может проиграть войну. Даже в прессе, например, в такой как официальная газета Le Monde, которая полностью поддерживает Украину и настраивает читателей на позитивный лад, стали слышаться сомнения. Там все чаще появляются неопределенные заголовки из серии: Киев уверяет, что контрнаступление идёт хорошо; Киев говорит, что скоро будет решающий удар.— Как это повлияет на позицию Франции по Украине? Она может измениться?— Я думаю, многое, конечно, будет зависеть от состояния фронта. Однако, учитывая, что во Франции ситуация катастрофическая, через какое-то время можно ожидать конкретных предложений по урегулированию украинского конфликта с гарантиями соблюдения условий. В первую очередь, всему миру нужно, чтобы прекратилась война; во вторую — это важно для Франции, которой необходимо собрать силы и разобраться со своими проблемами.— Украинские СМИ очень неохотно освещают протесты во Франции. А вообще — возможны такие бунты на Украине, например, на фоне повышения цен на электроэнергию? Что будет, если простой украинец захочет сделать так же, как простой француз?— Во-первых, у украинцев гораздо менее выгодное положение, нежели у французов, в плане проявления свободы слова. На Украине многих несогласных уже посадили в тюрьму. Для остальных недовольных граждан стало нормальной практикой прятаться и скрываться от властей.Во-вторых, даже если украинский народ пойдет на подобные протесты, то, как это будет подавляться Банковой, западные СМИ вряд ли напишут. Недаром французские медиа, в том числе издание Le Monde, говорят, что писать дискредитирующую Украину информацию сейчас нельзя. То есть у Киева в этом случае есть карт-бланш действовать, как он захочет — с нарушением абсолютно всех правовых и человеческих норм, не исключая откровенные убийства.

https://ukraina.ru/20230407/1045141915.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия (рф), франция, европа, запад, германия, украина, киев, зарубежье, эммануэль макрон, олеся орленко, беспорядки, протесты, сми, энергетика, миграционный кризис, полиция, париж