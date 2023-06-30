https://ukraina.ru/20230630/1047724638.html

Василий Дандыкин: "Искандер" снес десант ВСУ возле Днепра, чтобы Россия готовилась бить Польшу и Литву

Василий Дандыкин: "Искандер" снес десант ВСУ возле Днепра, чтобы Россия готовилась бить Польшу и Литву - 30.06.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: "Искандер" снес десант ВСУ возле Днепра, чтобы Россия готовилась бить Польшу и Литву

США на саммите НАТО в Вильюсе все же поставят ВСУ американские ракеты и норвежские ракеты наземного базирования. Да, в НАТО Киев не возьмут, но в качестве утешительного приза ему дадут F-16, который тоже может нести крылатую ракету с дальностью до 1000 километров

2023-06-30T15:31

2023-06-30T15:31

2023-06-30T15:40

интервью

россия (рф)

всу

днепр

мост

"искандер"

польша

литва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039499619_37:0:869:468_1920x0_80_0_0_cf0832c2bf5472e2f634e9d5b8db8c23.jpg.webp

Так что работы у нашей ПВО будет много, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ нанесли удар ракетой комплекса "Искандер" по позициям ВСУ в районе Антоновского моста, в результате которого 30 боевиков были убиты, а 10 получили ранения. По его словам, остатки десанта прячутся по обе стороны от моста в районе дач на Антоновском острове. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После нее спецназ группировки "Днепр" начнет окончательную зачистку, добавил глава региона.- Василий Алексеевич, почему мы все же решили уничтожить остатки опор этого моста, хотя ранее говорилось, что этого делать не стоит?- Потому что ВСУ засели под этим мостом и выбить их оттуда иначе не удавалось. Видимо, мы решили использовать старый добрый метод, который мы применили во время удара по расположению наемников в Краматорске. Да, говорят, что мы там ударили авиационной ракетой, но мне кажется, что мы тоже попали туда "Искандером"."Искандер" - это мощная ракета, которую почти невозможно сбить. По своим скоростным характеристикам она почти предгиперзвуковая. Видимо, иначе мы бы не смогли уничтожить плацдарм ВСУ, куда они на лодках постоянно перебрасывали подкрепления. А теперь этого острова там нет.Напомню, что когда мы уходили из Херсона, мы сами взорвали Антоновский мост. Да, его полотно изрешетили "Хаймарсы", но сами опоры выстояли. Потому что его делали на совесть. Поэтому мы решили ударить "Искандером". По-другому мы с этими ребятами не справились бы.- Ждать ли каких-то еще важных событий на Херсонском направлении?- Когда произошло разрушение Каховской ГЭС и водохранилище обмелело, мозги США и НАТО так закипели, что у них пошел пар. Они продумывали варианты, чтобы как можно скорее и эффективнее добраться до Запорожской АЭС, в том числе силами бронетехники.ВСУ не отказались от самоубийственных решений по форсированию Днепра. Но в любом случае это будет вспомогательный удар.Основные бои продолжатся на выступе между ДНР и Запорожьем, который пытается срезать противник, чтобы перерезать сухопутные коммуникации с Крымом. Недаром они били по Чонгарскому мосту. Надеюсь, его скоро отремонтируют.Кроме того, США на саммите НАТО в Вильюсе все же поставят ВСУ американские ракеты и норвежские ракеты наземного базирования. Да, в НАТО Киев не возьмут, но в качестве утешительного приза ему дадут F-16, который тоже может нести крылатую ракету с дальностью до 1000 километров.Так что работы у нашей ПВО будет много.- Почему вы считаете, что вариант с форсированием Днепра в любом случае будет отвлекающим? Если ВСУ не пробились по земле, почему бы им не попытаться провернуть амфибийную операцию в качестве основного удара?- Конечно, любой вспомогательный удар при определенных обстоятельствах может стать основным. Напомню, что когда Красная Армия в годы Великой Отечественной войны форсировала Днепр в районе Киева, у нас на основном направлении тоже ничего не вышло, но отвлекающий удар стал основным плацдармом. Эти события известны по книге и фильму "Батальоны просят огня".Это основа тактики и оперативного искусства. Противник владеет ими. Мы тоже.У ВСУ на Запорожье не шибко получилось. Они отгребли и пожгли много техники. Понятно, что у них в загашнике что-то осталось, но при форсировании ее сильно не применишь. У них средств не хватит, чтобы "Леопарды" перетащить. Поэтому форсированием Днепра займутся их диверсанты, а по сути – камикадзе.Кстати, в прошлом году они попробовали десант на Запорожскую АЭС на баржах и катерах, но мы их перетопили. Причем это были не тербатовцы. Это был подготовленный спецназ.Украина может попробовать ударить в районе Сватово-Кременной. Но у нее нет столько сил на такой протяженный фронт. Резервы истощаются. И они сами признают, что преимущества по личному составу у них сейчас объективно нет.Более того, в США и НАТО понимают, что у России тоже есть резервы, о которых докладывал министр обороны Верховному. Если мы набираем контрактников, то мы их основательно готовим. Это Украина за 21 день накачивают боевиков психологической обработкой, что они сверхчеловеки. А в России солдат не один месяц учат командиры с реальным боевым опытом. Потому что они понимают, что от того, насколько их хорошо научат воевать, зависит их судьба.- Вы сказали, что ВСУ нет смысла форсировать Днепр, потому что им там некуда применить тяжелую бронетехнику. Они ее могут применить в районе Угледара, тем более, что там они пока до сих пор не ударили.- ВСУ не попытались пробиться в районе Угледара, потому что там невозможно пробить боевые порядки морской пехоты Тихоокеанского флота. Мы там тоже ничего пробить не можем. Более того, мы зимой пытались там наступать, но сами огребли.ВСУ по-прежнему пытаются отыскать слабые места в нашей обороне, как они это делали во время наступления под Харьковом и Красным Лиманом. Но у нас теперь стыки между подразделениями защищены. Мы там все заминировали. Они же не от хорошей жизни бросили в бой колонны бронетехники. Потому что когда они попытались дернутся влево и вправо, то сразу же подорвались.Теперь противнику ничего не остается, кроме как принимать самоубийственные решения, как это было в случае с Антоновским мостом. Они теперь сидят как Сухов из "Белого солнца пустыни". А у нас, слава богу, есть "Искандер". Это дорога в один конец, но украинцев никто не считает.До 11 июля Киеву надо обнародовать хоть какую-то "перемогу", чтобы доложить НАТО. Но мне кажется, что ракеты и самолеты Украине все равно дадут. А когда ресурсы Украины полностью исчерпаются, Запад будет думать о вводе войск польско-литовско-украинского контингента, который формально не относится к НАТО.- При каких условиях этот контингент может зайти хотя бы на Волынь?- Когда их "контрнаступ" захлебнется, России надо будет освобождать "новые территории" и отбрасывать врага от "старых", где он по-прежнему пакостит. Если Украина уже объявила всеобщую мобилизацию, это значит, что ее ресурсы небезграничны. Поэтому что-то там они кумекают.Кстати, польско-литовско-украинская бригада была создана еще задолго до СВО. Из нее хотели сделать корпус, но их бригада тоже приличная. Зачем это нужно Польше понятно. Я не понимаю, зачем это нужно Литве. Видимо, они забыли, что Вильнюс когда-то был русским и белорусским городом. Все перепутано (смеется).С Белоруссией сейчас тоже все будет неспокойно. Тихановская проснулась после долгого летаргического сна. И "батальон Калиновского" из белорусских радикалов тоже готовится. Но эта мера не принесет им успеха. Это очередные дрова в топку этой войны.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html

https://ukraina.ru/20230630/1047692100.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), всу, днепр, мост, "искандер", польша, литва, белоруссия