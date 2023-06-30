"Вызывает гордость": Балицкого приговорили к тюрьме на Украине

"Пока "киев" играет проплаченный Западом сценарий, имитируя бурную деятельность, – мобилизованные со всей Украины гибнут в окопах. Пока их суды строчат фейковые решения – тела их же солдат гниют в полях запорожского фронта. <...> Это два пути, наш и их. Мы выбрали путь развития родного региона и благополучие запорожцев в составе одной большой великой Родины. А они пусть судят, пока у них еще есть такая возможность", - сыронизировал он.