"Вызывает гордость": Балицкого приговорили к тюрьме на Украине
Суд на Украине заочно приговорил временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом он сообщил 30 июня в своем телеграм-канале
"Обвинения против меня выдвинули по двум "статьям", которые могут вызывать у нормального человека только гордость: участие в организации и проведении референдума на территории Запорожской области и изменение границ территории Украины", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что гордится тем, что принимал участие "в историческом волеизъявлении наших людей в возвращении на Родину".
"Пока "киев" играет проплаченный Западом сценарий, имитируя бурную деятельность, – мобилизованные со всей Украины гибнут в окопах. Пока их суды строчат фейковые решения – тела их же солдат гниют в полях запорожского фронта. <...> Это два пути, наш и их. Мы выбрали путь развития родного региона и благополучие запорожцев в составе одной большой великой Родины. А они пусть судят, пока у них еще есть такая возможность", - сыронизировал он.
28 июня, 16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдатВСУ намеренно не убирают тела погибших солдат с поля боя, таким образом они хотят заставить российских военных покинуть свои позиции. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала "Россия 24"