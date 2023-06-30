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Зеленский вызвал ядерную истерию в стране своими выдумками - египетский политолог

Зеленский вызвал ядерную истерию в стране своими выдумками - египетский политолог - 30.06.2023 Украина.ру

Зеленский вызвал ядерную истерию в стране своими выдумками - египетский политолог

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызвали панику среди населения, заявил исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель на портале InfoBRICS

2023-06-30T12:17

2023-06-30T12:17

2023-06-30T12:17

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Выдумки президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".Зеленский пытается демонизировать Россию и изолировать ее от международного сообщества, считает Адель. России нет смысла взрывать Запорожскую АЭС, тем более что она находится на ее территории и является жизненно важным элементом инфраструктуры.Нельзя исключать возможность того, что заявление Зеленского по ЗАЭС как-то связано с намерением украинских военных взорвать электростанцию. Кроме этого, на Украине могут создать грязную бомбу из твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС, отметил эксперт.Нелепости утверждению Зеленского добавляет тот факт, что российские войска взяли под контроль ядерный объект и близлежащий город Энергодар в первые несколько дней военной операции в конце февраля 2022 года. С тех пор украинская армия периодически обстреливает жилые кварталы Энергодара и комплекс АЭС. "Тем не менее, Киев настаивает на смехотворном представлении о том, что Россия хочет его уничтожить", - отметил Адель.Мировое сообщество "приглушенно" отреагировало на подрыв украинскими военными Каховской ГЭС. Международное сообщество, кроме отдельных заявлений, также мало обеспокоено безопасностью ЗАЭС. Станция находится в надежных руках России, и даже на Западе понимают, что у России нет причин или желания ее разрушать, резюмировал Адель.За словами Зеленского может скрываться намерение Киева провести операцию под чужим флагом вокруг ядерного комплекса. Из-за параноидальных заявлений украинского президента Запорожская АЭС стала предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций, отметил Адель.Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя."Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".

https://ukraina.ru/20230628/1047625657.html

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новости, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, ядерная угроза, сергей лавров, небензя, россия (рф), магатэ