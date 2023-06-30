"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию Запада на скорое завершение мятежа и рассказал об ограниченном времени для украинского наступления:
00:34 – О вооруженном мятеже в России;
04:24 - О последствиях отвода ЧВК "Вагнер" в Белоруссию;
05:33 - Реакция Запада на неожиданное завершение мятежа в России;
07:59 – Об объявлении США новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер";
08:49 – Про украинское наступление и западную помощь;
11:53 – США и КНР: "торговая война" или вооруженный конфликт?
15:18 – О провокации с Кораном в Стокгольме у мечети;
17:23 – об умении уживаться в религиозном поле.
00:34 – О вооруженном мятеже в России;
04:24 - О последствиях отвода ЧВК "Вагнер" в Белоруссию;
05:33 - Реакция Запада на неожиданное завершение мятежа в России;
07:59 – Об объявлении США новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер";
08:49 – Про украинское наступление и западную помощь;
11:53 – США и КНР: "торговая война" или вооруженный конфликт?
15:18 – О провокации с Кораном в Стокгольме у мечети;
17:23 – об умении уживаться в религиозном поле.