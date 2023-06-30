https://ukraina.ru/20230630/1047711173.html

"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК

"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК - 30.06.2023 Украина.ру

"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию... Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:27

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию Запада на скорое завершение мятежа и рассказал об ограниченном времени для украинского наступления: 00:34 – О вооруженном мятеже в России; 04:24 - О последствиях отвода ЧВК "Вагнер" в Белоруссию; 05:33 - Реакция Запада на неожиданное завершение мятежа в России; 07:59 – Об объявлении США новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер"; 08:49 – Про украинское наступление и западную помощь; 11:53 – США и КНР: "торговая война" или вооруженный конфликт? 15:18 – О провокации с Кораном в Стокгольме у мечети; 17:23 – об умении уживаться в религиозном поле.

https://ukraina.ru/20230630/1047695562.html

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видео, россия (рф), украина, сша, кнр (китай), запад, белоруссия, стокгольм, чвк "вагнер", мятеж, никита мендкович