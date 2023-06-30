"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК - 30.06.2023 Украина.ру
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"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК
"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК - 30.06.2023 Украина.ру
"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию... Украина.ру, 30.06.2023
2023-06-30T11:27
2023-06-30T11:27
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чвк "вагнер"
мятеж
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию Запада на скорое завершение мятежа и рассказал об ограниченном времени для украинского наступления: 00:34 – О вооруженном мятеже в России; 04:24 - О последствиях отвода ЧВК "Вагнер" в Белоруссию; 05:33 - Реакция Запада на неожиданное завершение мятежа в России; 07:59 – Об объявлении США новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер"; 08:49 – Про украинское наступление и западную помощь; 11:53 – США и КНР: "торговая война" или вооруженный конфликт? 15:18 – О провокации с Кораном в Стокгольме у мечети; 17:23 – об умении уживаться в религиозном поле.
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видео, россия (рф), украина, сша, кнр (китай), запад, белоруссия, стокгольм, чвк "вагнер", мятеж, никита мендкович
Видео, Россия (РФ), Украина, США, КНР (Китай), Запад, Белоруссия, Стокгольм, ЧВК "Вагнер", мятеж, Никита Мендкович

"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК

11:27 30.06.2023
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру разложил хронологию событий 24 июня, а также прокомментировал реакцию Запада на скорое завершение мятежа и рассказал об ограниченном времени для украинского наступления:

00:34 – О вооруженном мятеже в России;
04:24 - О последствиях отвода ЧВК "Вагнер" в Белоруссию;
05:33 - Реакция Запада на неожиданное завершение мятежа в России;
07:59 – Об объявлении США новых рестрикций в отношении ЧВК "Вагнер";
08:49 – Про украинское наступление и западную помощь;
11:53 – США и КНР: "торговая война" или вооруженный конфликт?
15:18 – О провокации с Кораном в Стокгольме у мечети;
17:23 – об умении уживаться в религиозном поле.
Ариф Эсин интервью - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
05:20
Ариф Эсин: ЦРУ поощряло мятеж Пригожина в России, но в США могло быть хужеЭрдоган и турецкий народ поддержали Путина и Россию с первой минуты мятежа, организованного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, считает доктор экономических наук, политолог, юрист из Турции Ариф Эсин
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСШАКНР (Китай)ЗападБелоруссияСтокгольмЧВК "Вагнер"мятежНикита Мендкович
 
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