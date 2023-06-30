https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html

Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войне

Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войне - 30.06.2023 Украина.ру

Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войне

Проблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.

2023-06-30T10:10

2023-06-30T10:10

2023-06-30T10:10

эксклюзив

россия (рф)

украина

спецоперация

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мины

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В полной мере продемонстрировала такие неоспоримые тенденции специальная военная операция на Украине. Сложные боевые задачи решаются разными способами: путем затруднения маневра, дезорганизации подхода и ввода в бой или сражение резервов / вторых эшелонов, принуждение противника к продвижению по маршрутам, выгодным для своих войск или к сосредоточению на ограниченной территории, с последующим поражением. В основе большинства всех этих способов лежит активное инженерное обеспечение действий войск путем устройства узлов заграждений, создания зон разрушений, пожаров, затоплений, завалов.Наиболее действенным способом ограничения подвижности наземных войск считается разрушение земляного полотна проезжей части дорог, дорожных сооружений (создание крупных воронок, рвов, подрыв мостов, туннелей, виадуков, эстакад), ледяного покрова рек, озер, устройство лесных и каменно-грунтовых завалов на путях движения войск, затопление и заболачивание местности. Поскольку создание заграждений требует большого времени и значительных материальных затрат, то необходима их заблаговременная подготовка.По мнению военных специалистов основу комплексов заграждений на довольно резко пересеченной местности составляют заблаговременно подготовленные очаги разрушения дорожно-транспортной инфраструктуры. Наличие большого количества искусственных сооружений на коммуникациях, обширных пространств, покрытых лесами, разветвленной сети рек, озер, а также грунтов с низкой несущей способностью благоприятствует выполнению подобных задач. В частности, создаются системы заграждений в тыловой полосе и на направлениях, ведущих к жизненно важным районам. Кроме того, в тылу противостоящей группировки предусматривается использовать разведывательные отряды и группы, оснащенные подрывными зарядами.Яркий пример отечественного опыта подобных действий можно привести из истории всех войн, начиная со Второй мировой войны. Так, в 1941 году, при стратегическом отступлении Красной армии из Украины, был создан Харьковский узел заграждения. На различных его участках было установлено 315 объектных и противотранспортных мин типа МЗД-1/2/3 с электрохимическими и часовыми взрывателями.Немцы сумели обнаружить лишь 37, причем обезвредить удалось лишь 14, еще 23 пришлось подрывать на месте, остальные сработали по целям. К примеру: на перегоне Белгород – Готня было установлено 20 противотранспортных и 69 объектных мин. В результате подорвалось 6 ремонтно – восстановительных поездов, одна противотранспортная мина, установленная в опору моста возле станции Томаровка взорвалась под воинским эшелоном, в результате крушения два паровоза упали в реку, пожар уничтожил 42 вагона. 5 мин нашли, но при их обезвреживании подорвались 3 немецких сапера и 4 полицая. Немцы отказались от использования этого перегона. В период с ноября 1941 по январь 1942 немцы пытались использовать насыпь данного перегона для движения автомобильной и бронетанковой техники и гужевых повозок, в результате трех взрывов погибло 40 солдат и уничтожено 4 автомобиля. Лишь по истечении времени работы взрывателей ЭХЗ (120 суток) немцы начали использовать данный путепровод в полную силу. В 1970 году во время агрессии США против Вьетнама потери от мин, устанавливаемых на дорогах и тропах, составили 70% техники и 33% личного состава от общего количества.Большие потери Советской армии в Афганистане именно на дорогах заставили разрабатывать новые способы и методы борьбы с минированием на транспортных артериях привели к принятию на вооружение Советской армией новейших видов инженерного вооружения и техники. Интересно, что с тем же самым столкнулись в Ираке войска НАТО, где потери от СВУ составили более 50%. Международная коалиция в Афганистане также столкнулась с такими же проблемами, что и Советские войска.В недавнем конфликте в Карабахе, если бы армия НКР подготовила 3-4 тактических узла заграждения на дорожном направлении Гадрут — Красные Базар — Шушакенд, то взятие Шуши вряд ли бы состоялось. Местность большей части НКР характеризуется сильно изрезанным горным рельефом, относительно низменными являются только восточные части Мартакерского и Мартунинского районов, средняя высота над уровнем моря составляет 1100 метров. Азербайджанские ВС не смогли бы так быстро преодолеть эти узлы заграждения, пришлось бы их обходить, натыкаясь на новые очаги минирования, завалы на дорогах и разрушенные мосты. Пришлось бы действовать только пехотными подразделениями без поддержки тяжелой техники, артиллерии и подвоза боеприпасов.В современных условиях, когда динамика и масштаб военных действий значительно увеличились, актуальность наличия в составе вооруженных сил подобных специализированных инженерных частей и подразделений не вызывает никаких сомнений. В некоторых случаях только они смогут значительно повысить шансы на победу для той стороны, которая их грамотно применит. Спецоперация доказала, что без инженерных подразделений по-прежнему невозможно решать задачи разминирования, проделывания проходов, наведения переправ через водные преграды, возведения мостов, фортификационного оборудования местности.В основном сапёрам попадаются противопехотные и противотанковые мины. Они уничтожаются на месте с помощью взрывчатки, заложенной в грунт на глубину 40—50 см. После детонации дорогу разравнивает тяжёлая инженерная техника. Нередко разминирование проходит под обстрелом ВСУ. в зоне СВО чаще всего встречаются противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", МОН-50, противотанковые ТМ-62 и взрывные устройства стран НАТО DM-12, DM-31, DM-1274, М18А1 Claumore.Помимо расчистки дорог для войск, в спецоперации инженерные войска задействованы в разминировании освобождённых территорий. Например, активно применяется на различных направлениях в зоне СВО самоходные реактивные машины УР-77 "Метеорит", которые военные называют "Змей Горыныч". Заряд этой установки оснащён тормозным канатом. После того как он упал на минное поле, происходит подрыв, заставляющий детонировать взрывные устройства противника. Один пуск УР-77 способен создавать проход шириной около 6 м и длиной до 100 м.В настоящее время на замену этой платформе разрабатывается машина УР-25 с дистанционным управлением. Новая установка сможет проделывать до четырёх проходов в минных полях различной протяжённости одним боекомплектом.Как полагают военные специалисты большое значение в обеспечении эффективных действий инженерных войск имеет качество применяемого вооружения. В арсенале инженеров — более 600 наименований военной техники и оружия. Одна из новинок — система дистанционного минирования ИСДМ "Земледелие". Первые образцы этого комплекса, не имеющего аналогов в мире, уже активно применяются на линии фронта. Внешне изделие напоминает РСЗО и имеет тот же принцип работы, но при этом не ведёт обстрел, а создаёт минные поля. Выстрелами из всех 50 направляющих "Земледелие" способно "засеять" до 15 га территории программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами. Для минирования у линии фронта или позиций противника комплекс оснащается средствами постановки дымовой завесы.Для разминирования также применяется машина БМР-3МА "Вепрь", разработанная Уральским КБ транспортного машиностроения на базе шасси танка Т-90. С помощью комбинированного колейного минного трала на скорости 5—12 км/ч комплекс прокладывает путь шириной до 4 м, необходимый для проезда танков. "Вепрь" способен противодействовать взрывным устройствам с дистанционным управлением и минам с электромагнитными взрывателями. Также машина оснащена генератором радиопомех, излучающим сигналы в нескольких диапазонах. БМР-3МА способна действовать под обстрелом. В связи с этим разработчики позаботились о защите комплекса разминирования от кумулятивных реактивных гранат и противотанковых управляемых ракет, установив элементы динамической защиты и пусковые установки дымовых гранатомётов.Также на шасси Т-90 смонтирована инженерная машина разграждения ИМР-3М. Она оснащена колейным ножевым тралом, бульдозерным отвалом и телескопической стрелой с манипулятором. Комплекс способен проделывать проходы в минных полях, каменистых и лесных завалах, рыть или засыпать котлованы. На поле боя платформа может взаимодействовать с УР-77, расширяя проделанные "Метеором" проходы. Учитывая особенности спецоперации и ход боев, можно с уверенностью предполагать, что это был далеко не единственный эпизод с участием ИСДМ "Земледелие". Подобная техника применяется на других участках, где требовалось блокирование перемещений и сковывание действий противника.Часть боеприпасов при этом остается активной и опасной. Кроме того, украинская армия, отступая, минирует различные объекты, причем не только военного, но и гражданского назначения. Всеми этими угрозами вновь занимаются саперы. В соответствии с уставами, они начинают работу сразу после взятия территории под контроль. Для поиска и обезвреживания взрывных устройств используются различные технические средства и служебные собаки.После взятия территории под контроль и оттеснения противника инженерные войска начинают восстановление транспортной инфраструктуры. На разрушенных объектах ищут и обезвреживают мины-ловушки, а затем начинают ремонт. Это позволяет высвободить ПМП (понтонно-мостовые парки) и другие средства, а также помочь местному населению. В ходе такой работы военные инженеры постоянно сталкиваются с противодействием противника. Например, инженерные подразделения, оказавшись в зоне огневого воздействия противника при развертывании ПМП в течение нескольких суток поддерживали переправу и обеспечивали перемещение войск на Купянском направлении.В отличие от других родов войск, инженерные войска не занимаются непосредственным поражением противника. Вследствие этого их работа остается в тени и не всегда получает должное внимание, а на первый план выходит применение танков, артиллерии, авиации и т.д. Однако деятельность любых сил и средств на земле в той или иной мере связана с работой инженерных войск.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

эксклюзив, россия (рф), украина, спецоперация, саперы, мины