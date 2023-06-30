https://ukraina.ru/20230630/1047692100.html

Илья Мощанский: России нужно сдержать наступление ВСУ до августа, чтобы избежать тотальной войны с НАТО

Илья Мощанский: России нужно сдержать наступление ВСУ до августа, чтобы избежать тотальной войны с НАТО - 30.06.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: России нужно сдержать наступление ВСУ до августа, чтобы избежать тотальной войны с НАТО

Даже если сейчас противник вдруг войдет в Артемовск, это будет та же самая мясорубка. Украинская армия и так не самая передовая. Она находится на пределе своих возможностей.

2023-06-30T04:40

2023-06-30T04:40

2023-06-30T04:40

интервью

россия (рф)

всу

нато

украина

артемовск

днепр

бмп

артиллерия

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Но она продолжает наступать даже не на двух, а на трех операционных направлениях (Артемовск, Херсон и Запорожье). Это может ее надорвать, считает считает главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Илья Борисович, в телеграм-каналах сообщают об очень тяжелых боях в районе Клещеевки к югу от Артемовска. Это попытка раздуть сенсацию там, где ее нет? Или противник там действительно усилился, а мы несколько ослабли?- Сейчас на этом направлении особой активности со стороны противника нет. Она была во время пригожинского мятежа, когда 3-ая штурмовая бригада "Азов" (террористическая организация запрещена в РФ) разбила третий батальон 58-ой гвардейской бригады, сбросила ее с плацдарма западнее канала Северский Донец-Донбасс и приблизилась к Клещеевке. Но пока потери ни одного населенного пункта с нашей стороны нет.Я уже говорил, что ВСУ перешли на стандарты НАТО. Ничего волшебного в них нет. Но советская и российская армия продолжает базироваться на концепции глубокой наступательной операции. Мы делали упор на тотальное превосходство в технике, в людях и в огневом поражении. Но сейчас в зоне СВО сражаются две равные армии (400 тысяч ВСУ против 350 тысяч ВС РФ). Причем Киев постоянно проводит мобилизации, чтобы наше превосходство в авиации компенсировать количеством боевого мяса.В этой позиционной войне важно наличие штурмовой пехоты. И противник по западным стандартам разделил свои мотомеханизированные бригады на штурмовые и механизированные. Штурмовые бригады ВСУ имеют не три, а четыре батальона. Они более мощные. Это полудивизия. И в ней есть подготовленные части для ведения индивидуального штурмового боя небольшими группами. Ими руководят сержанты. Офицеры выводят в бой только основные направления. И постоянные удары этих штурмовых бригад под Артемовском постоянно проламывают наши более слабые мотострелковые бригады, которые по идее не предназначены для таких задач.Пока противник ни одного населенного пункта под Артемовском не взял. Но ожидается увеличение атак. Тем более, что ВСУ передали 50 шведских БМП. Это самые тяжелые БМП в мире. По сути это бронированный 58-тонный танк, защищенный от всего, чего только можно. "Брэдли" - это старье. И эти шведские БМП как раз замечены в районе Артемовска.- Как же выходить из ситуации, когда противник нас эпизодически переигрывает за счет более совершенной системы управления?- Сейчас мы перешли к стратегической обороне и полностью отдали инициативу противнику. Потому что обороняться всегда легче, чем наступать. Несмотря на более подготовленную штурмовую пехоту, враг несет очень большие потери. Мы это видим на примере самой их подготовленной 47-ой штурмовой бригаде, которую обнулили в районе Орехова-Работино. Так что России надо подтягивать более подготовленные соединения в места прорыва.Кстати, пришла сказать народу правду. Операция по штурму Артемовска прошла не так, как задумывал Суровикин. По замыслу командования, ЧВК "Вагнер" должны были занять половину города, а потом в эту воронку должны были затянуться части ВСУ, которые мы бы уничтожали с помощью авиации и артиллерии. Эта тактика работала.Но поскольку "Вагнер" был самостоятельной структурой, то ее собрание ярлов во главе с конунгом Пригожиным решило взять Артемовск, чтобы показать народу, что Минобороны ни на что неспособно, а мы – храбрая варяжская дружина.А что оставалось делать Минобороны? Наше зимне-весеннее наступление провалилось под Угледаром, и надо было что-то делать. Хвост стал вилять собакой. Пригожин стал стягивать все свои дружины в город, а Минобороны, скрепя сердце, стало заменять их на десантников.Более того, для разгрома ВСУ в Артемовске Пригожину были нужны снаряды в неописуемых количествах. Вот откуда появилась легенда о снарядном голоде. Пригожин же не мог сказать, что Минобороны задумывало операцию по-другому. Город они взяли, но приазовское наступление ВСУ это не остановило. Оно началось через неделю после освобождения Артемовска.И даже если сейчас противник вдруг войдет в Артемовск, это будет та же самая мясорубка. Украинская армия и так не самая передовая. Она находится на пределе своих возможностей. Но она продолжает наступать даже не на двух, а на трех операционных направлениях (Артемовск, Херсон и Запорожье). Это может ее надорвать.На этом и строится наш расчет. Мы тратим меньше людей, уйдя в глухую оборону. Группа Сырского "Хортица" перешла в наступление под Артемовском 8 мая. Группа Тарнавского "Таврия" перешла 4 июня. Да, наша оборона скрипит как старый забор. Мы кидаем на ВСУ камни и льем кипящую смолу. Но пока за это время глубоких прорывов противнику не удалось.- Когда будет понятно, что этот план сработал?- Когда противник прекратит активные атаки. Подоляк уже сказал, у них не хватает снарядов и ракет. Потому что все, что приходит из-за границы, сразу идет в бой. Авиации у ВСУ нет, а поэтому те же StormShadow используются вместо артиллерии. Поэтому как только Украина съест очередную партию западных тотошиных и кокошиных калош, мы будем считать, что мы отбились.Но не надо думать, что противник начнет массово сдаваться в плен. У них было много пленных в начале июня на Запорожском направлении, потому что отступающие всушники не успевали добежать до своих позиций. Сейчас же они к этой нашей обороне адаптировались. Они ее грызут как короеды мелкими группами. И берегут технику.Кстати, откуда у нас берется большое количество уничтоженной техники? Потому что мы ее как бы дважды уничтожаем. Сначала ее поражают наши ПТУРисты и артиллеристы, а на следующий день на всякий случай, чтобы подбитую технику не увезли в тыл, над ней черным вороном кружатся наши Ка-52 и "Вихрями" ее дожигают. Поэтому пехотинцы как в летописях пишут, что техники уничтожено немерено, а вертолетчики пишут, что техники уничтожено тьма. Вот и получается, что мы подбили 250 танков. Хотя у ВСУ столько не было к началу наступления на Запорожье.Эта болезнь была еще во время Великой Отечественной войны. Однажды Бауыржан Момышулы вызвал к себе командира батальона и сказал ему следующее:- Вы можете наступать.- В смысле?- А по вашим сводкам противника нет. Он полностью уничтожен.Понятное дело, что ВСУ часть техники эвакуируют и ремонтируют. Американская пресса написала, что мы уничтожили 17 "Брэдли". Мне кажется, что это близко к правде. И именно столько же США из своих запасов в Европе выделяют на компенсации.Повторюсь, Украина не утратила наступательного потенциала. Они еще могут устроить десант в районе Днепра. Хотя это проблематично, потому что там все илом затянуло.Не надо думать, что они вообще все бросят в бой до саммита НАТО, а потом наступит рай на земле. Может быть, США их давно простили. Может быть, им сказали, чтобы они оказывали давление на оборону русских постоянно, а они им еще подбросят техники.По моим оценкам, при такой интенсивности боевых действий наступательный потенциал Украины иссякнет к первой декаде августа.- Мы можем сделать так, чтобы за счет небольшого продвижения на других участках этот потенциал раньше иссяк?- Человек, столкнувшийся с ракетой (Залужный) звонил американским руководителям и сказал, что они полностью перехватили стратегическую инициативу.Изначально они пытались прорваться на Запорожском фронте, чтобы выйти к Мариуполю, взять Токмак и окружить Мелитополь. Но оборону на этом участке готовили Суровикин и Теплинский. Первый заложил оборонительную линию, второй построил систему обороны. Все было сделано неглупо. И на самых опасных участках у нас стоит по дивизии. Мы посчитали, что если у ВСУ бригады, то нам нужно поставить что-то побольше и помощнее. От БТГ мы отказались.Самый опасный участок Орехов-Работино прикрывает 42-ая мотострелковая дивизия ЮВО. Тертая-перетертая. Она всего 1,5 км за месяц уступила врагу. Район Пятихаток обороняет 19-ая мотострелковая дивизия из Владикавказа из 58-ой армии. Вокруг нее трутся разные вспомогательные части. Времевский выступ держит 127-ая мотострелковая дивизия из 5-ой армии ВВО. Это три наших волнореза, вокруг которых много частей.Все идет в предполье. ВСУ туда даже не дошли. По их данным, в Волновахе стоит 4-ая танковая дивизия ЗВО. Если бы противник прорвал оборону и вышел на оперативный простор, мы бы попытались организовать ему встречное танковое сражение.И чтобы проломить наши дивизии, враг подготовил сводные тактические группы по стандартам НАТО (47-ая штурмовая бригада с 50 "Брэдли" и 33-ая механизированная бригада с "Леопардами"). Их свели в один отряд. И 7-8 июня мир потрясли кадры с кучей набитых "Леопардов". Они даже не дошли до передовых позиций. Они попали под удар артиллерии, наткнулись на минные поля, а потом их дожгли вертолеты.Вторая их сводная группа состояла из 35-ой и 37-ой бригад морской пехоты, усиленная десантно-штурмовым батальоном морской пехоты. Это тоже почти дивизия. Вот она-то и прорвалась на Времевском выступе и вышла к Макаровке, чтобы дойти до Старомлиновки. Мы сначала вели активную оборону. 127-ая дивизия постоянно атаковала, чтобы можно было построить новую линию обороны и засеять новые минные поля. Залужный жалуется: "Русские все время минируют и минируют".Мы оборону стабилизировали, подбросив 136-ую и 40-ую бригаду к Новодонецкому. Там был ОБТФ "Каскад". Да, они что-то пожгли, но там были только ПТУРисты и "ланцетники". Поэтому мы подтянули туда много разных частей.То же самое было у Пятихаток. 128-ая горно-штурмовая бригада ВСУ нас прогрызала. Пришлось Пятихатки оставить. Всего противник захватил с 4 июня 132 квадратных километра территории и 8,5 населенных пункта. В восьми он сделал селфи, что он их взял, в Пятихатках сделать селфи так и не получилось. Видимо, как только они пытались сфотографироваться, тут же подъезжал "Солнцепек" и поджаривал фотографов.Так что мы держимся.- А что насчет десанта у Антоновского моста?- Я не знаю, кто совершил этот "великий потоп". стороны обвиняют друг друга. Но это как "воронья слободка" у Ильфа и Петрова: когда все ее жители застраховались, она не могла не сгореть. Так и здесь. Разрушение Каховской ГЭС было нам выгодно.Самая сложная ситуация сложилась с Антоновским мостом. Противник создал там плацдарм, но он пока не может использоваться для продвижения вглубь нашей территории.Во время мятежа группа украинских ССОшников высадилась в район дач и опор моста, и за этими опорами спряталась. Район дач – это острова, отделенные протоками от Алешек и от нашей обороны. Наша пехота эту высадку прозевала. А когда мы начали ее купировать, ВСУшники с правого берега Днепра устроили нашим группам зачистки огневые ловушки. Мы их два дня вытаскивали из окружения, чтобы начать планомерный штурм.Потом мы начали полноценный штурм с танками и "Солнцепеками". Но они продолжают сидеть в зарослях. А у нас же война ведется через прессу. Бойцы сразу же стали говорить, что надо туда ядреную бомбу сбросить. Но дело в том, что остатки этого моста – это эстакада. Она нужна нам, чтобы сходу прорываться в этот болотистый район. Если мы его сами взорвем, они будут там сидеть как лягушата еще очень долго. Поэтому наше командование надеется силами штурмовых групп и "Солнцепеков" эту ситуацию купировать.У ВСУ там 180 человек. Без тяжелой техники они не смогут прорваться. Скорее всего, это отвлекающий маневр. И основной десант бригады "Холодный Яр" может произойти в районе Новой Каховки.- Мы только поэтому не хотим добивать остатки моста? Или мы еще рассчитываем пойти на Херсон?- Не в ближайшей перспективе. У нас нет таких возможностей.Более того, даже если бы мы пошли на требования заговорщиков и сняли бы с должности определенные лица в Минобороны, ситуацию это бы не исправило. Война определяется возможностями экономики и мобилизационным ресурсом.Да, мы можем сделать двухмиллионную армию. А чем мы ее будем вооружать? Украина бы тоже с удовольствием увеличилась до двух миллионов как КНДР. Но Запад тоже не дает им столько оружия. Поэтому наше желание быстро нарастить армию и победоносно закончить войну утопично.Есть еще один аспект. Напомню, что в Афганистане мы фактически разгромили моджахедов. Но США прямо пропорционально стал усиливать помощь им, и мы провалились. Поэтому может сложиться ситуация, что если ВС РФ резко начнут побеждать, то Запад может дать Украине ядерную бомбу. Зеленский без колебания сбросит ее на нас. А еще НАТО может ввести миротворческие войска на западную Украину, освободив все население для войны с нами.Пока СВО – это управляемый конфликт. Резкая эскалация боевых действий одной стороны может спровоцировать резкую эскалацию другой. И не факт, что мы окажемся победителем. Да, людских и технических ресурсов у Украины мало. Но ресурсы России гораздо меньше, чем ресурсы коллективного Запада. Они могут закусить удела и нам будет невесело.Поэтому нам лучше всего сохранить управляемый конфликт. Если мы в ходе этой позиционной войны будем отгрызать у Украины территории, этого будет достаточно. Либо противник пойдет на переговоры, либо его боевой дух резко упадет.- А когда-нибудь мы сможем быть готовы к войне с НАТО?- Только если шарахнем по ним ядерной бомбой. Но победителем будет Китай (смеется).С НАТО мы не можем конкурировать ни по экономическим, ни по военным ресурсам. Вопрос в степени вовлеченности Запада в этот конфликт.Когда мы начинали СВО, они вообще не были к этому готовы. Но потом они увидели слабости нашей армии и ошибки наших расчетов. Поэтому нам важно договориться с ними о приемлемом решении украинского вопроса.Западная пресса до сих пор пишет, что русские хотят захватит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков, Полтаву и половину Киева. Этого будет достаточно, чтобы Украине не напала на Россию. Мы уменьшим Украину для нужного нам размера. Если русские граждане Украины захотят жить с нами, они уедут в эти регионы.Да, это прожекты. Но если мы будем потихоньку продвигаться, а ВСУ потерпят поражение и утратят стратегическую инициативу, то в умах западных политиков начнут вызревать здравые мысли о том, чтобы прийти к компромиссу. Или заморозить конфликт, или разделить Украину по этническому признаку.Пока они к этому не готовы. Каждая из сторон уверена, что они побеждают. Как только одна сторона поймет, что она проигрывает, только тогда будут результаты.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html

https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия (рф), всу, нато, украина, артемовск, днепр, бмп, артиллерия