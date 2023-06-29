https://ukraina.ru/20230629/1047655997.html

Владимир Видеманн о колумбийцах, попавших под российский удар в Краматорске

Владимир Видеманн о колумбийцах, попавших под российский удар в Краматорске - 29.06.2023 Украина.ру

Владимир Видеманн о колумбийцах, попавших под российский удар в Краматорске

Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T07:00

2023-06-29T07:00

2023-06-29T10:13

интервью

владимир видеманн

краматорск

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— Владимир, ВКС РФ нанесли ракетный удар по краматорскому общежитию, где жили иностранные наемники. Пострадала, кстати, и соседняя пиццерия, где наемники ели. Из новостей об этом стало известно, что пострадали и колумбийцы-«заукраинцы», почему-то приехавшие на край света, в Краматорск. Вы в свое время жили в Колумбии и знаете эту страну. Вы можете нам рассказать, что это были за люди?— Прежде всего надо сказать, что там были ранены три колумбийца — один писатель, один дипломат и одна журналистка. И бывшая с ними украинская писательница Виктория Амелина, галичанка, но живущая в Киеве.— Кто они?— Начнем по очереди. Писатель — это Эктор (Гектор) Абад Фациолинсе. Это колумбийский писатель, журналист, довольно известный человек в Колумбии. Родился и вырос в городе Медельин — столице наркокартелей.Получил неплохое образование, видимо, из хорошей буржуазной семьи. Потом он жил много в Италии, в Европе, учился в разных университетах, но в основном он в Италии много времени провел.Сам он учился в довольно престижных вузах, а после этого начал себя позиционировать, как типичный латиноамериканский интеллектуал, атеистом. Это такой человек левых взглядов, но из буржуазной семьи, такой леволиберал.Второй — Серхио Харамильо Каро. Это колумбийский политик, который исторически происходит из-за аристократической семьи и тоже получил хорошее образование, и он считался специалистом по проблемам мира и примирению.Он работал на колумбийское правительство лет десять назад, когда они начали очередной цикл мирных переговоров с колумбийской Красной армией FARK — Революционные силы Колумбии. Он один из идеологов примирения в стране между красными партизанами и буржуазным правительством.И третья фигура — это журналистка Каталина Гомес Санчес. Довольно молодая женщина, но тоже с хорошим образованием. Она работала в Майами. Это все представители колумбийской леволиберальной элиты.— Для чего они прибыли в Краматорск?— С одной стороны, у колумбийцев существует пунктик на гражданских войнах и на внутренних гражданских конфликтах.В самой Колумбии идет гражданская война лет семьдесят с переменным успехом — то она разворачивается, то затухает. Вся южная часть Колумбии принадлежит красным повстанцам, а северная часть принадлежит правительству и парамилитарным формированиям. Это боевики, как говорят, «обезьяны с гранатами», которые тупо защищают свое имущество от красных партизан и всего этого.Там происходят постоянные перестрелки и убийства. Плюс там наркокартели, плюс абсолютный беспредел. И, возвращаясь к колумбийцам, — у них это болезненный момент.По всей видимости, думаю, ими двигала в первую очередь эта история. Колумбийцы — это нация, которая находится в долговременном конфликте. Им интересно, что и как происходит на эту тему в других странах, и более того, как это происходит в России, Украине — бывшем СССР.Это как пример для многих колумбийцев. Для левых колумбийцев это пример как должно быть, для правых — пример как не должно быть. Видимо, они поехали туда посмотреть на месте, как все это происходит. Общественная психология.Это очень близко к их гражданскому конфликту, когда люди, говорящие на одном языке, у них одна религия, у них единые образовательные стандарты до недавнего времени, но тем не менее они между собой воюют.С другой стороны, это модная тема, на которой попиариться неплохо. Мы, соответственно, видим инициативу и в Африке, и в Азии, в Латинской Америке, вот Бразилию пригласили на совещание в Западной Европе по подписанию мирного договора на Украине.Думаю, что сейчас эмиссаров со всего мира очень много на Украине. Они интересуются темой Украины и с точки зрения своего пиара, и с точки зрения интересов тех обществ и стран, в которых они выросли.В связи с тем, что российско-украинский конфликт выходит на глобальные масштабы, сейчас из многих стран политики, общественные деятели начинают на это все больше обращать внимание. И каждый со своим рецептом пытается внести свои пять копеек.В частности, в Западной Европе намечается буквально на днях, если еще не прошло, совещание натовских стран плюс с привлечением стран БРИКС — Бразилия, ЮАР, Арабские страны, Саудовская Аравия, еще кто-то.Со всего мира собираются представители, которые должны будут найти пути к мирным договоренностям по принципу этой корейской демаркационной линии.С разных сторон собираются, пытаются организовать мозговой центр, будут решать. Из Латинской Америки тоже народ интересуется, они приехали посмотреть, как в обществе постсоветском проблема гражданского конфликта решается — какая там психология, что там происходит.Тем более что в Колумбии гражданская война идет много лет, но в основном это перестрелки в джунглях. Там нет крупных войсковых операций, нет танков, нет ничего.А тут на территории бывшего СССР, который был примером для левых латиноамериканцев, как должно быть, а для правых — как не должно быть, вдруг такой бешеный конфликт на уровне Второй мировой, с танковыми боями, с новыми системами залпового огня.Безусловно, это привлекает многих представителей Третьего мира, для которых вдруг этот конфликт в центре индустриальной Европы раскрылся непонятным образом.Конечно, они все интересуются, хотят лично попасть, чтобы получить впечатления от разговоров с людьми, от разговоров с политиками, от общения с военными.С другой стороны, это общая линия леволиберальной глобальной политики на успокоение, на купирование слишком больших конфликтов, которые мешают вести бизнес всем сторонам.То же самое, как мы видим в Колумбии, когда с одной стороны левые партизаны, с другой стороны правые военизированные формирования. Одни выступают за власть народа, за полную национализацию всех ресурсов, а другие, наоборот, за то, чтобы частные владельцы, олигархат особенно, латифундисты — крупные владельцы земли в Колумбии — чтобы они сохранили свои территории.Собственно, это война жестких кулаков с обедневшим крестьянством. Одни хотят удержать, другие хотят, наоборот, их переломить. Вот как мы наблюдали в России в Гражданскую войну. Примерно то же самое сейчас в Колумбии.Поэтому они приехали, с одной стороны, как интересующиеся, все-таки это писатели, журналисты, политики, эта тема их серьезно касается.С другой стороны, видимо, как представители западного леволиберального истеблишмента, которые свои пять копеек вносят в прессу, в телевидение, в глобальные средства массовой информации с точки зрения того, как они это видят.Интересно, что латиноамериканцы — у них немножко другой менталитет, у них не менталитет западных людей из Западной Европы и Соединенных Штатов. У них все это по-другому.Их рассуждения будут интересны и близки гражданами и жителям постсоветского пространства, поскольку латиносы по многим позициям очень напоминают советских, особенно латиноамериканская интеллигенция.В ней странная смесь ультраправых и ультралевых радикальных позиций очень часто встречается. Это то, что мы сейчас наблюдаем там же, на постсоветском пространстве.— Вот вы говорите «леволибералы», а у меня концы не сходятся с концами. У этого писателя Фациолинсе в 80-х правые из колумбийских эскадронов смерти отца убили. Как у нас Бузину. Второе, почему-то «леволиберал» Каро создал в Колумбии организацию «Держись, Украина!», а не «Держись, Донбасс!». Ведь по идее они должны были бы быть с левым Донбассом, а не с правой Украиной. Но они именно с ней. Оксюморон получается. К тому же эти колумбийские товарищи были с львовской писательницей Викторией Амелиной, а ее тяжело заподозрить в левых симпатиях, она скорее правая, националистка, борец за украинскую идею.— В чем в целом вопрос с левым либерализмом состоит? Смотрите, например, Байдена многие называют леволибералом. Мол, американские демократы — это леваки. Это негры BLM, это шестьдесят полов и так далее.Но, извините, какой Байден левак? Это ведь не так.Недавно была серия лекций американского юриста Дэймона Силверса в университетском колледже Лондона на тему современной экономики. Для студентов и преподавателей экономики.Силверс прямо сказал: в чем специфика неолиберализма, которые некоторые называют неолиберальной повесткой? В том, что сама по себе идеология неолиберализма, то, что вещается с экранов говорящими головами, основана на риторике классического либерализма: свобода личности, свобода рынка, невидимая рука рынка, свобода предпринимательства, права человека и т. д.Вот все то, что как бы сложно отрицать.С другой стороны, практика неолиберализма заточена на уничтожение государственных структур. Она заточена на уничтожение общественных институтов, государства, социальной сознательности и делает ставку на приоритеты частных договоренностей и частных интересов.С одной стороны, вам объясняют, что это все права человека, это все законность, это все свобода рынка, а на самом деле на практике идет именно поддержка частных инициатив, причем когда частные интересы противоречат интересам общества и государства.Риторика совершенно демократическая, либеральная и просоциальная.А на практике получается, что общественные институты, общественные организации, общественные активисты несут ущерб обществу. Всем манипулируют, получается, частные олигархи. За Байденом олигархи.Во всех других странах то же самое. В Европе такая же риторика: мы играем по правилам, мы следуем принципам, мы за все хорошее.На самом деле мы видим, что там под прекраснодушной вывеской уничтожаются промышленные мощности, принимаются законы в пользу военно-промышленного комплекса против общественных интересов, против пенсий и пенсионеров, против медицины и социальных гарантий. И главное, что это везде так.У Силверса есть интересное положение: в наше время именно лидерами неолиберального порядка, то есть приватизации всего и вся в интересах частных лиц, являются как раз авторитарные режима типа Саудовской Аравии и Китая. Получается, эта неолиберальная глобализация продвигается наиболее антиобщественными режимами, антидемократическими.На Западе та же самая история, что антидемократические режимы, стоящие на защите интересов частных лиц, используя риторику либерализма, продвигают свою повестку, которая ни в коем разе не является либеральной.А с другой стороны, жертвы неолиберальной политики начинают обвинять в целом либерализм, что либерализм — это фашизм, это плохо, а мы патриоты.Получается, наезды на либерализм, но это тоже чисто риторически. А по сути дела, кто стоит за чьей спиной — это есть большая проблема, с которой сложно разобраться.В Колумбии, например, та же самая история: там все находится во власти двух процентов населения, супербогатых, которые все это держат. Это частные лица, которые договариваются между собой на частных площадках — в гольф-клубах, в разных собраниях, в частных клубах.А говорящие головы в лице журналистов, иногда даже честных журналистов, говорят: «Мы выступаем за честные принципы!» Но в наше время уже научились управлять, манипулировать этими «честными принципами».Мы видим пример Советского Союза, где была самая демократическая конституция в мире, а реальная практика советской власти включала много того, от чего люди были в шоке, в том числе и сами советские, когда узнали из архивов, что происходило и как все это происходит. Поэтому вам не надо ничему удивляться.

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, владимир видеманн, краматорск, днр, зарубежье, украина