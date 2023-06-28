Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины должен вырасти до 1 триллиона долларов за 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня конституции
ВВП Украины за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов.
"Первая конкретная цель для ВВП Украины – триллион долларов. Да, это очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереально, но потенциал Украины способен это обеспечить", - заявил Зеленский.
Украина должна пройти за это время такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями, добавил Зеленский.
По его словам, Украина "после победы" откажется от идеи, будто труд украинцев и украинок должен быть дешевым, потому что дешевизна труда была конкурентным преимуществом Украины.
Согласно данным Госстата, в 2022 году ВВП Украины составлял 160 млрд долларов по среднему официальному курсу за год. Таким образом, чтобы ВВП достиг 1 трлн долларов, экономика должна вырасти в 6,2 раза, а темпы роста должны быть около 20% в год. Однако за 2022 год падение ВВП Украины составило 29,1%
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