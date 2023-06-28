Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов - 28.06.2023 Украина.ру
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Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов - 28.06.2023 Украина.ру
Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины должен вырасти до 1 триллиона долларов за 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня конституции
2023-06-28T16:02
2023-06-28T16:02
новости
украина
ввп
владимир зеленский
верховная рада
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ВВП Украины за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов.Украина должна пройти за это время такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями, добавил Зеленский.По его словам, Украина "после победы" откажется от идеи, будто труд украинцев и украинок должен быть дешевым, потому что дешевизна труда была конкурентным преимуществом Украины.Согласно данным Госстата, в 2022 году ВВП Украины составлял 160 млрд долларов по среднему официальному курсу за год. Таким образом, чтобы ВВП достиг 1 трлн долларов, экономика должна вырасти в 6,2 раза, а темпы роста должны быть около 20% в год. Однако за 2022 год падение ВВП Украины составило 29,1%
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новости, украина, ввп, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, ВВП, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов

16:02 28.06.2023
 
© slovoidilo.uaгривна флаг украина
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины должен вырасти до 1 триллиона долларов за 10 лет, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня конституции
ВВП Украины за следующие десять лет должен вырасти до 1 триллиона долларов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время ВВП составляет 160 млрд долларов.
"Первая конкретная цель для ВВП Украины – триллион долларов. Да, это очень высокая планка, и выглядит вроде бы нереально, но потенциал Украины способен это обеспечить", - заявил Зеленский.
Украина должна пройти за это время такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями, добавил Зеленский.
По его словам, Украина "после победы" откажется от идеи, будто труд украинцев и украинок должен быть дешевым, потому что дешевизна труда была конкурентным преимуществом Украины.
Согласно данным Госстата, в 2022 году ВВП Украины составлял 160 млрд долларов по среднему официальному курсу за год. Таким образом, чтобы ВВП достиг 1 трлн долларов, экономика должна вырасти в 6,2 раза, а темпы роста должны быть около 20% в год. Однако за 2022 год падение ВВП Украины составило 29,1%
Зеленский
14:52
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
 
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