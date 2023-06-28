https://ukraina.ru/20230628/1047644946.html
"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат - 28.06.2023 Украина.ру
"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
ВСУ намеренно не убирают тела погибших солдат с поля боя, таким образом они хотят заставить российских военных покинуть свои позиции. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала "Россия 24"
2023-06-28T16:03
2023-06-28T16:03
2023-06-28T16:03
новости
новые регионы
евгений балицкий
запорожье
наступление
всу
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Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, рассказал Балицкий. Находиться в окопах рядом с большим количеством погибших тел противника очень тяжело, не спасает даже марлевая повязка. Противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется. Эта жуткая тактика не принесла успеха ВСУ, сказал Балицкий.28 июня в своём телеграм-канале Евгений Балицкий сообщил, что российские подразделения удачно выполняют задачи на Запорожском направлении. "Сегодня около пяти утра танки и пехота противника пошли в наступление на левом фланге Запорожского фронта, мы встретили их огнем. Наш добровольческий батальон им. Судоплатова, 58-я армия Министерства обороны Российской Федерации совместными слаженными действиями уничтожили три танка и три БМП", - говорится в сообщении.Балицкий подчеркнул, что "противник понес существенные потери в человеческом эквиваленте и откатился назад".Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, евгений балицкий, запорожье, наступление, всу
"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
ВСУ намеренно не убирают тела погибших солдат с поля боя, таким образом они хотят заставить российских военных покинуть свои позиции. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала "Россия 24"
Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, рассказал Балицкий.
Находиться в окопах рядом с большим количеством погибших тел противника очень тяжело, не спасает даже марлевая повязка. Противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется. Эта жуткая тактика не принесла успеха ВСУ, сказал Балицкий.
"Будучи на передовой линии, увидел такую иезуитскую тактику, которую начали применять кураторы из натовского блока. Украинские бойцы, которые наступают, погибают и лежат на полях, идет трупный запах – смрад стоит ужасный. Они специально не убирают трупы", - сказал Балицкий в эфире телеканала.
28 июня в своём телеграм-канале Евгений Балицкий сообщил, что российские подразделения удачно выполняют задачи на Запорожском направлении.
"Сегодня около пяти утра танки и пехота противника пошли в наступление на левом фланге Запорожского фронта, мы встретили их огнем. Наш добровольческий батальон им. Судоплатова, 58-я армия Министерства обороны Российской Федерации совместными слаженными действиями уничтожили три танка и три БМП", - говорится в сообщении.
Балицкий подчеркнул, что "противник понес существенные потери в человеческом эквиваленте и откатился назад".
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.