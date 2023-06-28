https://ukraina.ru/20230628/1047644946.html

"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат

"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат - 28.06.2023 Украина.ру

"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат

ВСУ намеренно не убирают тела погибших солдат с поля боя, таким образом они хотят заставить российских военных покинуть свои позиции. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала "Россия 24"

2023-06-28T16:03

2023-06-28T16:03

2023-06-28T16:03

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евгений балицкий

запорожье

наступление

всу

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Украинские войска специально не убирают тела погибших сослуживцев с линии соприкосновения в Запорожской области, стремясь заставить российских военных покинуть окопы, рассказал Балицкий. Находиться в окопах рядом с большим количеством погибших тел противника очень тяжело, не спасает даже марлевая повязка. Противник рассчитывает, что, когда ветер дует в сторону российских позиций, в окопах никого не окажется. Эта жуткая тактика не принесла успеха ВСУ, сказал Балицкий.28 июня в своём телеграм-канале Евгений Балицкий сообщил, что российские подразделения удачно выполняют задачи на Запорожском направлении. "Сегодня около пяти утра танки и пехота противника пошли в наступление на левом фланге Запорожского фронта, мы встретили их огнем. Наш добровольческий батальон им. Судоплатова, 58-я армия Министерства обороны Российской Федерации совместными слаженными действиями уничтожили три танка и три БМП", - говорится в сообщении.Балицкий подчеркнул, что "противник понес существенные потери в человеческом эквиваленте и откатился назад".Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html

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новости, новые регионы, евгений балицкий, запорожье, наступление, всу