Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа - 27.06.2023 Украина.ру
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Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа
Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа - 27.06.2023 Украина.ру
Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 27 июня на пленарном заседании поручил председателю комитета ГД по безопасности проверить и озвучить, кто из госслужащих и сотрудников госкорпораций пытался выехать из страны 24 июня
2023-06-27T14:46
2023-06-27T14:46
мятеж
вячеслав володин
госдума
чиновники
россия (рф)
новости
наказание
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"Просьба к председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности", - сказал Володин.Он добавил, что "это, действительно, должно быть, в том числе, и наказуемым".По словам Володина, "надо посмотреть, если кто-то из государственных служащих сделал такой шаг, неблаговидный поступок, не по пути тогда государственная служба, занятие должности".Так он отреагировал на призыв лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова озвучить имена тех, кто в день попытки мятежа 24 июня покинул страну.
https://ukraina.ru/20230627/1047571636.html
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мятеж, вячеслав володин, госдума, чиновники, россия (рф), новости, наказание
мятеж, Вячеслав Володин, Госдума, чиновники, Россия (РФ), Новости, наказание

Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа

14:46 27.06.2023
 
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 27 июня на пленарном заседании поручил председателю комитета ГД по безопасности проверить и озвучить, кто из госслужащих и сотрудников госкорпораций пытался выехать из страны 24 июня
"Просьба к председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности", - сказал Володин.
Он добавил, что "это, действительно, должно быть, в том числе, и наказуемым".
По словам Володина, "надо посмотреть, если кто-то из государственных служащих сделал такой шаг, неблаговидный поступок, не по пути тогда государственная служба, занятие должности".

"У нас народ не должен содержать таких людей, а они содержатся за счёт людей, за счёт отчислений, и должны служить государству, служить людям. Вот такой ответ тем, кто совершил этот неблаговидный поступок. За него им должно быть стыдно, и мы соответствующие [должны] меры принять", - объяснил Володин.

Так он отреагировал на призыв лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова озвучить имена тех, кто в день попытки мятежа 24 июня покинул страну.
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мятежВячеслав ВолодинГосдумачиновникиРоссия (РФ)Новостинаказание
 
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