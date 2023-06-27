Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа

CNN: Запад отговаривал Киев от ударов по РФ во время попытки мятежа, и на то были причины

Западные союзники Украины предостерегали Киев от использования попытки мятежа в России в минувшие выходные для нанесения ударов по РФ. Об этом со ссылкой на западного чиновника 26 июня написало американское издание CNN