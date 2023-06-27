https://ukraina.ru/20230627/1047595611.html

Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня

Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру

Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня

Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T13:00

2023-06-27T13:00

2023-06-27T13:00

зерно

хроники

венгрия

спецоперация

эксклюзив

нато

ес

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посол

израиль

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Венгрия рассчитывает на продление запрета на импорт украинского зерна. Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики еврейского государства. Киев заявил о желании получить приглашение ЕС на переговоры по интеграцииВенгрия считает, что запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы с середины сентября должен быть продлен. Об этом заявил во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая.Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.В начале июня ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в эти страны.Последствия критики ИзраиляВ министерство иностранных дел (МИД) Израиля вызвали посла Украины Евгения Корнийчука для разъяснений после критических заявлений украинской дипмиссии в адрес еврейского государства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.Беседа состоится 3 июля, ее будет проводить директор стратегического отдела МИД Ализа Бен-Нун.На днях посольство Украины в Израиле распространило в соцсетях заявление с острой критикой политики еврейского государства в отношении Киева. В нем, в частности, утверждалось, что израильские власти встали на путь тесного сотрудничества с Россией и фактически заняли пророссийскую позицию. Посольство призвало Израиль "изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами".В ответ на это глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна "уже выбрала правильную сторону истории" и помогает Украине, оказывая ей гуманитарную помощь.С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы.Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения Киеву. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.На прошлой неделе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал об опасениях Израиля, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана."У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и использоваться против нас. И кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах", — сказал Нетаньяху.Еще одной причиной отказа в поставках вооружения Украине премьер Израиля называет связи с Россией."У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе", - указал он.Нетаньяху подчеркнул, что Израиль хочет окончания конфликта, и предположил, что в будущем Тель-Авив "гипотетически" может поспособствовать его завершению, не уточнив, каким путем. В связи с приведенными аргументами израильский премьер считает правильным "сбалансированный подход" по конфликту на Украине, который выбрал Тель-Авив.Стремление в ЕС и НАТОКиев надеется получить от Евросоюза приглашение к переговорам по интеграции уже в этом году. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в телефонном разговоре с советником по вопросам национальной безопасности, дипломатическим советником главы правительства Испании Эммой Апариси.Как сообщила пресс-служба офиса, стороны также обсудили ожидания Киева от саммита НАТО в Вильнюсе в июле и вопросы подготовки продвигаемого Украиной так называемого саммита мира.На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС - по судебной реформе и свободе СМИ.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил Берлин за "признание ошибок" и выразил надежду на новые шаги на пути интеграции Киева в структуры НАТО."Мы приветствуем трансформацию позиции Германии за предыдущий год, в частности коренное изменение политики канцлера Олафа Шольца относительно военной поддержки Украины и признание федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером ошибок в политике Германии в отношении России", - написал Кулеба в статье для немецкого журнала Internationale Politik ("Интернационале политик"), текст которой опубликовал МИД Украины.По мнению министра, "за изменением отношения должны следовать действия".Как считает дипломат, после того, как Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и поставку танков Leopard, необходимо принять "два других ключевых решения".По его словам, это "определение четкой перспективы членства Украины в НАТО" и создание специального трибунала в отношении России.Кулеба выразил надежду, что "баланс сил изменится, в Европе появится новая архитектура безопасности". Он рассчитывает, что эту "новую европейскую реальность" определят "победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор специального трибунала". Такая Европа "будет континентом мира, который будет опираться на мощную оборону и сдерживание, а не на разоружение и умиротворение", написал министр.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

https://ukraina.ru/20230626/1047560961.html

https://ukraina.ru/20230626/1047558518.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

зерно, хроники, венгрия, спецоперация, эксклюзив, нато, ес, украина, посол, израиль, виктор орбан