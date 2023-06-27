https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

Новый этап контрнаступления, удар химическими боеприпасами, успехи РФ. Главное на Украине на утро 27 июня

Новый этап контрнаступления, удар химическими боеприпасами, успехи РФ. Главное на Украине на утро 27 июня - 27.06.2023 Украина.ру

Новый этап контрнаступления, удар химическими боеприпасами, успехи РФ. Главное на Украине на утро 27 июня

Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:00

2023-06-27T09:08

боеприпасы

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

андрей марочко

украина

россия

донецк

владимир рогов

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Рогов предупредил о втором этапе контрнаступления ВСУ и рассказал о напряженной обстановке на нескольких направлениях. Украинские военные ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами. ВС РФ уничтожили националистов и вражескую техникуПредседатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили силы стратегического резерва.Он уточнил, что подразделения из основного стратегического резерва ВСУ для наступления в Запорожской области теперь находятся в районе Гуляйполя — на Пологовском направлении. Ранее эти ресурсы были сосредоточены в Запорожье и Днепре.Рогов предупредил, что действия ВСУ могут свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял промедление в контрнаступлении ВСУ. По его словам, операция идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминированы. Министр уточнял, что "контрнаступление продолжается".Также Рогов в своем телеграм-канале рассказал о попытке Вооруженных сил Украины срезать Времевской выступ на Запорожском направлении.По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, отражены четыре атаки украинских военных на Ровнополь, противник находится не только на ближайших подступах, но и в самих населенных пунктах Ровнополь, Макаровка и Левадное.Чиновник добавил, что по всей линии боевого соприкосновения обстановка напряженная, но контролируемая, российские военные находятся в активной обороне, продолжаются артиллерийские дуэли.Кроме того, Рогов рассказал о тяжелой обстановке на Ореховском направлении."Обстановка остается стабильно напряженной", — написал он.Рогов добавил, что российские военные ранее временно утратили позиции на участке Новоданиловка — Работино, однако позже им удалось вернуть их под контроль. Также, по его словам, была отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Мирное удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.При этом на днях Рогов отмечал, что резервы ВСУ скоро истощатся. По его словам, резервов украинской армии может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.Также Рогов осудил президента Украины Владимира Зеленского за провокации на Запорожской АЭС.Он уточнил, что заявление Белого дома о том что США не видят угрозы подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, является попыткой США вразумить президента Украины Владимира Зеленского прекратить дальнейшие провокации, связанные с объектом."США видимо пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал", — заявил он.По мнению Рогова, таким образом Вашингтон предпринял попытку публично продемонстрировать несогласие с действиями Зеленского и дистанцироваться от них.В свою очередь американский предприниматель Илон Маск назвал тревожным более глубокое вовлечение США в конфликт на Украине. Он написал об этом накануне в социальной сети "Твиттер"."Тревожно", - говорится в сообщении Маска.Это стало ответом на запись предпринимателя и советника Маска Дэвида Сакса, в котором он заявил, что возможный подрыв Запорожской АЭС может стать фактором, который втянет Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине."Если ЗАЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <...>. Такая динамика в прессе <...> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт", - написано в сообщении Сакса.Он отметил, что возможный подрыв ЗАЭС поднимет волну возмущения среди призывающих к "американизации" конфликта.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.Атаки ВСУВооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военнослужащих в районе города Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.Марочко отметил, что на данный момент специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты РФ устанавливают тип отравляющего вещества, примененный ВСУ при ударе.С начала этого года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. В частности, в апреле украинские военные применили химические боеприпасы на Запорожском направлении, в начале марта - на Артемовском и Донецком, а в феврале - на Артемовском и Соледарском. Как отмечал военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, сами украинские подразделения не скрывают наличия запрещенных типов вооружения, периодически демонстрируя на видео газовые гранаты иностранного производства и коптеры (беспилотные летательные аппараты вертолетного типа) для их сброса.Также украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 103 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в телеграм-канале представительства.Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 103 единицы различных боеприпасов.Под огнем оказались районы трех населенных пункта республики: Горловка, Донецк, Александровка.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.Успехи россиянРоссийские войска заставили силы Киева оттянуться с передовых позиций северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В виду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что Киев усиливает второстепенные позиции за счет украинских батальонов территориальной обороны.Также российские военнослужащие уничтожили колонну с личным составом и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременная в ЛНР, сорвав тем самым ротацию противника. "В районе населенного пункта Верхнекаменское, что на юго-западе Кременной, уничтожена колонна противника с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Белогоровка", - сказал Марочко.Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся под Белогоровкой, получили приказ от командования задержаться на позициях на неопределенное время.По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, войска группировки благодаря мужеству старшего сержанта Ивана Груо уничтожили до 20 военных, а также два автомобиля с боеприпасами Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. "Командир отделения взвода управления самоходной артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки старший сержант Иван Груо в ходе боя выполнял задачи артиллерийского корректировщика в близи позиций противника в районе населенного пункта Новомихайловка", - сказал он.Чехов подчеркнул, что благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта в ходе нанесения огневого поражения по наступающему противнику были уничтожены гранатометный расчет, два минометных расчета, два автомобиля с боеприпасами и около двух десятков украинских боевиков.Также мотострелки группировки уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой ВСУ на Запорожском направлении."На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии уничтожен пикап с националистами, а также минометный расчет в районе Сторожевого и полевой склад боеприпасов в районе Орехова. Силами армейской и штурмовой авиации нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы националистов в районах Работино, Малая Токмачка, Левадное", - сказал Чехов.Кроме того, по его словам, на Южнодонецком направлении противник предпринимал попытки проводить скрытую перегруппировку."В ходе воздушной разведки вскрыты и огнем артиллерии поражены места скопления боевиков в районах населенных пунктов совхоз "Октябрь", Новомайорское, Шевченко, Пречистовка и Шахтерске", - заключил Чехов.В свою очередь командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза сообщил, что российские военные сбили два украинских истребителя в зоне специальной военной операции.По его словам, расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 Западного военного округа (ЗВО) ударил по боевым самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Так как у противника имеются беспилотные средства, то работаем по ним с помощью ЗУ-23 осколочным методом на дистанции", — подчеркнул военный.По его словам, уничтожение самолетов подтвердил объективный контроль.Министерство обороны РФ показало на видео подрыв американского бронемобиля Oshkosh в зоне проведения СВО.Отмечается, что тяжелая машина Вооруженных сил Украины иностранного производства подорвалась на мине на Южнодонецком направлении, после чего нарушился строй колонны, техника украинских военных попала в ловушку.Как пояснил стрелок-штурмовик 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Лаврик, после этого экипаж бронетехники разбежался.Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить американский бронемобиль с поля боя и изучил машину. По его словам, электрооборудование в нем перестает запускаться при осколочных попаданиях, выходит из строя пневмоподвеска. Трофейную технику российские военные либо используют для своих нужд, либо направят для изучения.Ранее журнал Foreign Policy писал, что западная артиллерия, поставленная на Украину, начинает изнашиваться. Все больше орудий выходит из строя, необходимые запасы боеприпасов также "стали критически низкими".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

боеприпасы, хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, андрей марочко, украина, россия, донецк, владимир рогов, контрнаступление