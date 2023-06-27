"Прутский поход": сталинская СВО
© PicasaСоветские танки на улицах Кишинёва. 1940 год
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Когда Румыния в 1918 году "отжимала" у России Бессарабию она просто брала то, что плохо лежит. На тот момент плохо лежало всё, но Румыния взяла то, что смогла удержать. Но за всё приходится платить. В 1940 году Иосиф Сталин предъявил счёт. Платить было нечем…
28 июня 1940 года советские войска пересекли Днестр и вошли на территорию Бессарабии и Буковины, принадлежавших тогда Румынии. В отличие от Прутского похода Петра I поход 1940 года был успешен.
По результатам Первой мировой войны Королевству Румыния удалось более чем в два раза увеличить свою территорию — с 131,3 до 295 тысяч квадратных километров, а население почти втрое — с 6,7 до 18 миллионов человек. Одними из "трофеев" Бухареста стали Бессарабия — ранее часть Российской империи, и Буковина, входившая в состав империи Австро-Венгерской. Аннексия этих земель была признана большинством мировых держав.
10 августа 1920 года Севрский мирный договор окончательно зафиксировал вхождение всей территории Буковины в состав Румынии. А 28 октября 1920 года в Париже был заключен Бессарабский протокол, который признавал присоединение Бессарабии к Румынии законным.
Советская сторона никогда не признавала аннексию Бессарабии и вхождение Буковины в состав Румынии. Золотой запас Румынии, переданный на хранение Российской империи в декабре 1916-го, был арестован с обещанием вернуть его после возвращения Бессарабии. Тем не менее, никакие реальные меры к возвращению территории не предпринимались.
Ситуация резко изменилась 23 августа 1939 года, когда был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом ("Пакт Молотова-Риббентропа"). В п. 3 Секретного дополнительного протокола к нему, стороны определили свои позиции относительно Бессарабии:
"Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о её полной политической незаинтересованности в этих областях".
В сентябре 1939-го СССР начал реализацию пакта, присоединив территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В середине марта 1940 года после войны с Финляндией к Советскому Союзу отошли 11% территории этой страны, ранее входившей в Российскую империю.
29 марта 1940 года на сессии Верховного Совета СССР нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил: "У нас нет пакта о ненападении с Румынией. Это объясняется наличием нерешённого спорного вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопрос о возвращении Бессарабии военным путем".
14 июня 1940 года советское правительство предъявило ультиматум Литве, а 16 июня — Латвии и Эстонии. В этих документах выдвигались требования сформировать правительства, которые смогли бы обеспечить выполнение ранее заключённых договоров, а также допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты советских войск. Условия были приняты.
29 декабря 2018, 07:39День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала БуковинуВ этот день 100 лет назад парламент Румынии приступил к ратификации декрета-закона о присоединении Буковины. Через два дня аннексия этого украиноязычного края была оформлена официально. В отличие от аннексии российской Бессарабии это не стоило Румынии военных усилий.
Настал черёд Румынии.
Король Румынии Кароль II считал, что его страна должна присоединиться к "политической линии Германии". 19 апреля 1940 года Коронный совет Румынии, в состав которого входили все бывшие премьер-министры, все члены правительства и высший генералитет, высказался против добровольного возврата Бессарабии СССР.
22 мая 1940 года было заключено соглашение между Германией и Румынией о поставках румынской нефти в обмен на боевую технику и вооружение.
Однако 1 июня того же года на вопрос румынского посла в Берлине, что предпримет Германия в случае "агрессии советской России" против Румынии, Иоахим фон Риббентроп заявил, что эта проблема Германию не интересует.
За несколько дней до этого, 25 мая 1940-го, посол Германии в Москве граф Вернер фон дер Шуленбург обратился к Вячеславу Молотову за разъяснением слухов о концентрации советских войск на границе с Румынией.
"Молотов ответил, что все эти слухи лишены оснований, — доложил в этот же день Шуленбург в Берлин. — Несомненно, пожалуй, что советские войска в южной части России, в Крыму и на Кавказе усиливаются".
При этом ещё 11 мая 1940-го Оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа (КОВО) приказал военно-топографическому отделу начать набор мобилизационных комплектов карт пограничной зоны Румынии.
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9 июня Военным советам Киевского Особого и Одесского военных округов была поставлена задача привести войска в состояние боевой готовности (по штатам мирного времени без подъёма приписного состава). Для руководства операцией на базе управления КОВО было создано управление Южного фронта (командующий — генерал армии Жуков, член Военного совета — корпусной комиссар Борисов, начальник штаба — генерал-лейтенант Ватутин).
13 июня в Кремле состоялось совещание высшего военно-политического руководства, на котором обсуждались вопросы военной операции против Румынии.
Подготовка к боевым действиям стала очевидной для Бухареста.
21 июня 1940 года глава МИД Румынии Григоре Гафенку в беседе с назначенным неделю назад полпредом СССР в Бухаресте Анатолием Лаврентьевым спросил о путях улучшения советско-румынских отношений. Полпред ответил, что в первую очередь следует урегулировать нерешенные политические вопросы, в частности вопрос о Бессарабии.
23 июня 1940 года Молотов сообщил Шуленбургу о намерении СССР принять меры для возвращения Бессарабии и Северной Буковины и выразил надежду, что Германия не только не будет мешать этой акции, но и поддержит её.
Уже 24 июня Шуленбург получил от Риббентропа инструкцию, которая сводилась к трём пунктам: 1) Бессарабию отдать; 2) о Буковине подумать (Буковина не была упомянута в секретных советско-германских договоренностях и "советское правительство требовало эти территории сверх обещанного", явно выходя за рамки договоренностей августа 1939 года); 3) решить вопрос мирным путём.
26 июня 1940 года Молотов вручил румынскому посланнику в Москве Дэвидеску ноту Советского правительства, в которой говорилось: "Советский Союз никогда не мирился с фактом насильственного отторжения Бессарабии. (…) Советское правительство предложило Румынии: 1. Возвратить Бессарабию Советскому Союзу. 2. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в границах согласно приложенной карте".
23 августа 2019, 01:00Пакт с Германией: огромная победа советской дипломатии и крупный проигрыш дипломатии европейской23 августа исполняется 80 лет пакту Молотова — Риббентропа, который модно обличать, забывая при этом, что разнообразные договоры с нацистской Германией в 1930-е годы подписала едва ли не половина Европы. Режим и аппетиты Гитлера были взращены теми, кому полагалось бы их укоротить, а кто-то даже поучаствовал в первоначальном этапе оккупации
Через несколько часов румынский посол в Берлине обратился к статс-секретарю Эрнесту фон Вайцзеккеру с вопросом, смогла бы Германия быть, во-первых, посредником в советско-румынском конфликте и, во-вторых, согласна ли Германия в случае советско-румынской войны удерживать Болгарию и Венгрию от вмешательства в неё. Адольф Гитлер ответил отказом на просьбу оказать военную помощь в связи с ультиматумом СССР.
Утром 27 июня 1940 года в Румынии была объявлена всеобщая мобилизация, но уже вечером Коронный совет 27 голосами против 11 решил согласиться на уступку требуемых СССР территорий.
Сразу после заседания король Кароль II через германского посла обратился к Адольфу Гитлеру с просьбой гарантировать новую границу Румынии и прислать в Румынию военную миссию.
К тому времени, хоть и с опозданием на три дня, войска Южного фронта завершили развёртывание у границ Румынии.
Всего в состав войск фронта входили 32 стрелковые, 2 мотострелковые, 6 кавалерийских дивизий, 11 танковых и 3 воздушно-десантные бригады, 14 корпусных артполков, 16 артполков РГК и 4 артдивизиона большой мощности. Общая численность группировки составляла до 460 тысяч человек, до 12 тысяч орудий и миномётов, около 3 тысяч танков. Их поддерживали 2 160 самолётов.
В обращении советского командования к местному населению говорилось: "пришёл великий час вашего освобождения из-под ига румынских бояр, помещиков, капиталистов и сигуранцы".
К исходу дня 28 июня 1940 года войска Южного фронта заняли Черновцы, Бендеры, Бельцы, Кишинёв и Аккерман (ныне Белгород-Днестровский). Советские войска продвигались практически вслед за арьергардами румынских войск, которые эвакуировались весьма неорганизованно.
Форсирование нижнего течения Днестра войсками 9-й армии заняло слишком много времени, поскольку понтонеры оказались слабообученными. Было решено высадить десант в районе Болграда.
17 сентября 2018, 20:13«Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут»17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу с Польшей - начался т.н. Польский поход РККА. За первые две недели германско-польской войны Польша была фактически разгромлена, и СССР оставалось воспользоваться ситуацией, чтобы обеспечить собственные стратегические интересы в соответствии с достигнутыми с Германским рейхом договоренностями.
Именно этот десант, состоявшийся 29 июня, стал знаковым в становлении советских ВДВ: на протяжении двух часов свыше ста самолётов выбросили более 1370 десантников 204-й бригады. И всё это — с минимальными потерями: погибли 3 человека и еще 12 получили травмы.
29 июня в занятый советскими войсками Кишинёв прибыли секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв и нарком обороны СССР, маршал Семён Тимошенко — сам уроженец Аккерманского уезда Бессарабской губернии.
Формальной датой окончания "Прутского похода" считается 3 июля 1940-го, когда граница была полностью закрыта. В тот же день Политбюро ЦК КП(б)У утвердило председателей и членов уездных исполкомов Советов и уездных партийных комитетов Бессарабии и Северной Буковины.
Всего в результате столкновений с румынскими военнослужащими в ходе "Прутского похода" советская сторона потеряла 29 человек убитыми и 69 ранеными (в результате неосторожного обращения с оружием погибли 4 солдата), также за время похода произошло 4 самоубийства.
По итогам похода к УССР были присоединены Измаильский, Аккерманский и Хотинский уезды, на территории которых возникла Аккерманская область, а также Северная Буковина, ставшая Черновицкой областью. Золотой запас Румынии возвращён не был на том основании, что она достаточно долгое время эксплуатировала территорию российской Бессарабии.