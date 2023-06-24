Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты - 24.06.2023 Украина.ру
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Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты - 24.06.2023 Украина.ру
Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку. Об этом сообщил Минтранс
2023-06-24T15:40
2023-06-24T15:40
новости
чвк "вагнер"
кто
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Трасса М-4 "Дон" перекрыта на 118-м километре, трасса М-2 "Крым" — на 103-м километре, трасса М-5 "Урал" — на 115-м километре.Ранее было перекрыто Симферопольское шоссе через мост в районе города Серпухова.Кроме того, на границе Липецкой и Воронежской областей закрыт северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к ДНР и ЛНР на трассе М-4.По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, чвк "вагнер", кто
Новости, ЧВК "Вагнер", КТО

Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты

15:40 24.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Читать в
Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку. Об этом сообщил Минтранс
Трасса М-4 "Дон" перекрыта на 118-м километре, трасса М-2 "Крым" — на 103-м километре, трасса М-5 "Урал" — на 115-м километре.
Ранее было перекрыто Симферопольское шоссе через мост в районе города Серпухова.
Кроме того, на границе Липецкой и Воронежской областей закрыт северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к ДНР и ЛНР на трассе М-4.
По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.
Пригожин астрология
15:02Астрология и политика
Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняетЧем вызван "мятеж Пригожина" и какие у него будут последствия? Как известно, чтобы понять происходящее, надо попробовать понять характер человека и мотивы его поступков.
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
НовостиЧВК "Вагнер"КТО
 
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Заголовок открываемого материала
15:56Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют
15:40Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
15:18От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина
15:02Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняет
14:33Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну
14:20Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться
13:40Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года
13:37Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься
13:26Франция пытается перехватить у США русофобское лидерство
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
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