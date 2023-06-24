https://ukraina.ru/20230624/1047533573.html

Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты

Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты - 24.06.2023 Украина.ру

Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты

Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку. Об этом сообщил Минтранс

2023-06-24T15:40

2023-06-24T15:40

2023-06-24T15:40

новости

чвк "вагнер"

кто

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Трасса М-4 "Дон" перекрыта на 118-м километре, трасса М-2 "Крым" — на 103-м километре, трасса М-5 "Урал" — на 115-м километре.Ранее было перекрыто Симферопольское шоссе через мост в районе города Серпухова.Кроме того, на границе Липецкой и Воронежской областей закрыт северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к ДНР и ЛНР на трассе М-4.По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

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новости, чвк "вагнер", кто