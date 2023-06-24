Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
Ограничения коснулись федеральных автодорог "Дон", "Крым" и "Урал", автомобильное движение невозможно и на нескольких мостах через Оку. Об этом сообщил Минтранс
Трасса М-4 "Дон" перекрыта на 118-м километре, трасса М-2 "Крым" — на 103-м километре, трасса М-5 "Урал" — на 115-м километре.
Ранее было перекрыто Симферопольское шоссе через мост в районе города Серпухова.
Кроме того, на границе Липецкой и Воронежской областей закрыт северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к ДНР и ЛНР на трассе М-4.
По информации столичного департамента транспорта, также перекрыто движение по Москве-реке, ограничена работа причалов.
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" вступили в конфликт с Минобороны, заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.