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Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну
Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну - 24.06.2023 Украина.ру
Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну
Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца"
2023-06-24T14:33
2023-06-24T14:33
2023-06-24T14:33
новости
чвк "вагнер"
пригожин
военкор
мятеж
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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже. Своими действиями он перекрыл все пути для мирного разрешения ситуации. Организаторы похода Пригожина на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца". "Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к "музыкантам" за былые подвиги, они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность", - сказал Поддубный.Внешние враги используют смуту в России в собственных целях, считает военкор. По его мнению, смута - единственное главное условие для успеха противника. Без мятежа внешние враги не способны уничтожить Россию, заключил он.
https://ukraina.ru/20230624/1047530003.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", пригожин, военкор, мятеж
Новости, ЧВК "Вагнер", Пригожин, военкор, мятеж
Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну
Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже. Своими действиями он перекрыл все пути для мирного разрешения ситуации. Организаторы похода Пригожина на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца".
"Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к "музыкантам" за былые подвиги, они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность", - сказал Поддубный.
Внешние враги используют смуту в России в собственных целях, считает военкор. По его мнению, смута - единственное главное условие для успеха противника. Без мятежа внешние враги не способны уничтожить Россию, заключил он.