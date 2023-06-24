https://ukraina.ru/20230624/1047531285.html

Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну

Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну - 24.06.2023 Украина.ру

Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну

Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца"

2023-06-24T14:33

2023-06-24T14:33

2023-06-24T14:33

новости

чвк "вагнер"

пригожин

военкор

мятеж

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже. Своими действиями он перекрыл все пути для мирного разрешения ситуации. Организаторы похода Пригожина на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца". "Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к "музыкантам" за былые подвиги, они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность", - сказал Поддубный.Внешние враги используют смуту в России в собственных целях, считает военкор. По его мнению, смута - единственное главное условие для успеха противника. Без мятежа внешние враги не способны уничтожить Россию, заключил он.

https://ukraina.ru/20230624/1047530003.html

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новости, чвк "вагнер", пригожин, военкор, мятеж