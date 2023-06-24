https://ukraina.ru/20230624/1047530003.html

Пригожин отказался сдавать оружие

Пригожин отказался сдавать оружие - 24.06.2023 Украина.ру

Пригожин отказался сдавать оружие

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался сдать оружие и придти с повинной в правоохранительные органы. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале "Кепка Пригожина"

2023-06-24T12:52

2023-06-24T12:52

2023-06-24T12:52

новости

чвк "вагнер"

пригожин

владимир путин

кто

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"Мы воевали и воюем. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь придти с повинной", - заявил Пригожин. 24 июня Пригожин заявил о захвате военного аэродрома и военных объектов в Ростовской области. Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.Путин объявил о предательстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя и не назвал его имя, а любую внутреннюю смуту назвал смертельной угрозой для государства.В отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье "Организация вооруженного мятежа". В Москве, Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, чвк "вагнер", пригожин, владимир путин, кто