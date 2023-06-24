Пригожин отказался сдавать оружие - 24.06.2023 Украина.ру
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Пригожин отказался сдавать оружие
Пригожин отказался сдавать оружие - 24.06.2023 Украина.ру
Пригожин отказался сдавать оружие
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался сдать оружие и придти с повинной в правоохранительные органы. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале "Кепка Пригожина"
2023-06-24T12:52
2023-06-24T12:52
новости
чвк "вагнер"
пригожин
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"Мы воевали и воюем. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь придти с повинной", - заявил Пригожин. 24 июня Пригожин заявил о захвате военного аэродрома и военных объектов в Ростовской области. Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.Путин объявил о предательстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя и не назвал его имя, а любую внутреннюю смуту назвал смертельной угрозой для государства.В отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье "Организация вооруженного мятежа". В Москве, Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции
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новости, чвк "вагнер", пригожин, владимир путин, кто
Новости, ЧВК "Вагнер", Пригожин, Владимир Путин, КТО

Пригожин отказался сдавать оружие

12:52 24.06.2023
 
Пригожин Попасная
Пригожин Попасная
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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался сдать оружие и придти с повинной в правоохранительные органы. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале "Кепка Пригожина"
"Мы воевали и воюем. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь придти с повинной", - заявил Пригожин.
24 июня Пригожин заявил о захвате военного аэродрома и военных объектов в Ростовской области.
Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
Путин объявил о предательстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя и не назвал его имя, а любую внутреннюю смуту назвал смертельной угрозой для государства.
В отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье "Организация вооруженного мятежа". В Москве, Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
НовостиЧВК "Вагнер"ПригожинВладимир ПутинКТО
 
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Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
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