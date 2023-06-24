Пригожин отказался сдавать оружие
Пригожин Попасная
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался сдать оружие и придти с повинной в правоохранительные органы. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале "Кепка Пригожина"
"Мы воевали и воюем. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь придти с повинной", - заявил Пригожин.
24 июня Пригожин заявил о захвате военного аэродрома и военных объектов в Ростовской области.
Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
Путин объявил о предательстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя и не назвал его имя, а любую внутреннюю смуту назвал смертельной угрозой для государства.
В отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по статье "Организация вооруженного мятежа". В Москве, Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.