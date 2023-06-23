https://ukraina.ru/20230623/1047444926.html

У последней черты. На Украине по-регионально перешли к всеобщей мобилизации

У последней черты. На Украине по-регионально перешли к всеобщей мобилизации - 23.06.2023 Украина.ру

У последней черты. На Украине по-регионально перешли к всеобщей мобилизации

Контрнаступление ВСУ продолжается, хотя идет медленнее, чем ожидалось. Как пояснил Зеленский в интервью BBC, некоторые люди ждут результата сейчас, считая, что это голливудский фильм, но это не так. Он отметил, что 200 тыс квадратных километров украинской территории заминированы, поэтому – "мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным".

2023-06-23T04:46

2023-06-23T04:46

2023-06-23T04:46

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

экономика

демография

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При этом в ходе этого продвижения потери ВСУ в живой силе и технике растут день ото дня. Цифры потерь, конечно, засекречены, однако судить об их масштабе можно по косвенным признакам. Так, в некоторых регионах Западной Украины уже говорят о планах организовать автобусные маршруты по стремительно растущим кладбищам. Более того, как сообщает The New York Times, во Львове "старые безымянные могилы погибших в прошлых войнах эксгумируют, чтобы освободить место для, казалось бы, бесконечного потока мертвых".Украинский экономист и политолог, бывший советник президента Кучмы Олег Соскин уже не раз предлагал властям остановить наступление, которое слишком дорого стоит в жизнях и рассказать обществу о реальной цене конфликта. В интервью журналисту Александру Шелесту он обратился к мэрам украинских городов подсчитать могилы погибших и сообщить об этом людям."Посчитайте и скажите, чтобы люди знали, какая ж цена…", - сказал политолог. Он также обратился к руководителям украинских больниц с призывом объявить, сколько у них на больничных койках раненых, сколько стали инвалидами, потеряли органы, потеряли конечности – "это ж молодые ребята, а как это все потом восполнить, как это можно содержать?". Соскин при этом подчеркнул, что Украина, по сути – "страна-банкрот".Однако, несмотря на растущие потери, наступление ВСУ продолжается. У киевского руководства просто нет другого выхода, оно стало заложником своих же анонсов быстрых побед – и не только на внешнем контуре, но и на внутреннем, считает заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, украинское общество очень сильно радикализовано и ждет выполнения обещаний освободить в ходе этого генерального наступления не только Южное Причерноморье, но даже и Крым."Поэтому прекращать это все, считаясь с потерями… Зеленский просто не может", - сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру. По его словам, живая сила у киевского режима еще не исчерпана. По подсчетам Института стран СНГ, хотя на подконтрольных Киеву территориях Украины сейчас осталось менее 25 миллионов человек, но "мужского населения боеспособного возраста – его еще хватает".Скориков отметил, что военкоматы хорошо прошерстили юго-восток страны, чтобы там людей "кровью повязать", но им есть еще, над чем поработать на Западной Украине, есть еще резервы среди тех "свидомых", кого пока еще власти щадят. В общем, мобилизационный ресурс Украины до сих пор остается внушительным, констатировал эксперт.Украинские власти действительно предпринимают все меры для замещения выбывающих, точнее – выбиваемых военнослужащих. Так, в Ивано-Франковской области Украины была объявлена всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. А теперь временно запрещены плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами. Примерно такая же ситуация теперь и в Киеве.Не объявленная в целом по стране, а проводимая по регионам всеобщая мобилизация, по задумке Офиса президента, должна скрыть масштабы происходящей катастрофы.Как заявил на брифинге начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков, это сделано с учетом правового режима военного положения. По его словам, которые приводит РИА Новости, каждое утро больницы должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которым понадобилась срочная помощь.Напомним, режим военного положения введен на Украине с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На период действия военного положения запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.Тем временем украинцы пытаются избежать мобилизации как могут. Пресс-служба СБУ 20 июня оповестила о том, что закрыты еще пять схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу, организаторы сделок задержаны. Сообщается, что "они предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов". Стоимость таких услуг - от 6 до 9 тыс. долларов.Что ж, работа у организаторов выезда достаточно нервная. Так, по информации пресс-службы СБУ, на Закарпатье организаторы подпольных маршрутов за одну поездку несколько раз меняли транспорт, а перед выездом заставляли своих клиентов снимать одежду и обувь, чтобы удостовериться в отсутствии так называемых "жучков".Массовый выезд граждан и мобилизация уже привели к дефициту кадров на украинских предприятиях, сообщает издание Страна.ua. Не хватает представителей рабочих профессиях, особенно квалифицированных. По данным директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, дефицит рабочих сейчас на 20-25% больше, чем по итогам 2021 года, т.е. до начала СВО."В стране идет война, многих мобилизуют, многие погибают. Точных цифр мы не знаем, так как они засекречены, о реальной картине можем судить по количеству вакансий и их заполняемости", - приводит издания слова Колышко. Он напомнил и о массовом отъезде за границу женщин с рабочими профессиями. Что касается мужчин, то из-за мобилизации многие опасаются официально устраиваться на работу – "так как списки военнообязанных компании тут же передают в военкоматы, и по ним затем рассылают повестки", отмечает Страна.ua.По мнению Колышко, ситуацию с дефицитом кадров пока "уравновешивает" общий спад экономики, поэтому пока коллапса нет. Однако тенденция тревожная. Как отметил другой собеседник издания, дело идет к тому, в стране "скоро некому будет работать руками".Что до обещаний и ожиданий украинского общества, то ряд экспертов предлагают трезво смотреть на ситуацию. Так, политолог Кость Бондаренко, выступая на канале Шелеста, заявил, что не стоит тешить себя иллюзиями – "пока что о членстве Украины в НАТО не приходится". Что касается перспективы вступления в ЕС, то эксперт напомнил, что ЕС – это сложная система взаимоотношений, планирования, в эту систему Украина пока не вписывается."Украина с разрушенной экономикой – зачем она Европейскому союзу?", - сказал Бондаренко. Он добавил, что украинское общество пребывает в мире иллюзий, полагая, что "мир думает о нас, мир только и думает о том, что сделать для Украины". На самом деле, продолжил он, кажется, что последним человеком, который просыпался и думал, что он сделал для Украины, был Борис Ельцин.Но сегодня ни Шольц, ни Макрон с такими мыслями не просыпаются, сказал политолог, пояснив, что "ЕС – это очень прагматичное, очень жесткое и очень далекое от понимания филантропии объединение". Придется как-то выпутываться самим.

https://ukraina.ru/20230620/1047370552.html

https://ukraina.ru/20230422/1045559080.html

https://ukraina.ru/20230526/1046591239.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, экономика, демография