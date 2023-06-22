https://ukraina.ru/20230622/1047479643.html
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар - 22.06.2023 Украина.ру
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом 22 июня сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает Bloomberg
2023-06-22T13:30
2023-06-22T13:30
2023-06-22T13:30
пакет
помощь
украина
зарубежье
коррупция
новости
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"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", - сказал он.Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, "и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу".Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному накануне, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких областях, как судебная реформа, "достигнут определенный прогресс".
https://ukraina.ru/20230622/1047465864.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пакет, помощь, украина, зарубежье, коррупция, новости
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом 22 июня сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает Bloomberg
"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", - сказал
он.
Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.
Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.
Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, "и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу".
Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному накануне, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких областях, как судебная реформа, "достигнут определенный прогресс".