ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар - 22.06.2023 Украина.ру
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ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар - 22.06.2023 Украина.ру
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар
Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом 22 июня сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает Bloomberg
2023-06-22T13:30
2023-06-22T13:30
пакет
помощь
украина
зарубежье
коррупция
новости
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"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", - сказал он.Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, "и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу".Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному накануне, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких областях, как судебная реформа, "достигнут определенный прогресс".
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пакет, помощь, украина, зарубежье, коррупция, новости
пакет, помощь, Украина, Зарубежье, коррупция, Новости

ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар

13:30 22.06.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом 22 июня сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает Bloomberg
"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", - сказал он.
Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.
Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.
Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, "и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу".
Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному накануне, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких областях, как судебная реформа, "достигнут определенный прогресс".
08:39
Всемирный банк объявил о новом пакете помощи УкраинеВсемирный банк предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов, следует из заявления, опубликованного 21 июня на сайте банка
 
пакетпомощьУкраинаЗарубежьекоррупцияНовости
 
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