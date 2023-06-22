https://ukraina.ru/20230622/1047477865.html
"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине
"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине - 22.06.2023 Украина.ру
"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине
В 2023 году страны Запада передадут Украине ещё 250 единиц бронетехники. Об этом рассказал 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным
2023-06-22T12:58
2023-06-22T12:58
2023-06-22T13:23
новости
минобороны
запад
владимир путин
сергей шойгу
leopard-2 (танк)
юрий кнутов
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В 2023 году западные союзники планируют поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, сообщил Шойгу.Также министр обороны доложил президенту об обстановке в зоне специальной военной операции.Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами рассказал, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике.Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230622/1047477090.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, запад, владимир путин, сергей шойгу, leopard-2 (танк), юрий кнутов
Новости, Минобороны, Запад, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Leopard-2 (танк), Юрий Кнутов
"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине
12:58 22.06.2023 (обновлено: 13:23 22.06.2023)
В 2023 году страны Запада передадут Украине ещё 250 единиц бронетехники. Об этом рассказал 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным
В 2023 году западные союзники планируют поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, сообщил Шойгу.
"Что касается планируемых поставок бронетехники. Всего, если говорить о танках, в 2023 году поставят 250 танков, в том числе порядка 120 "Леопардов", 31 "Абрамс" и остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72", - сказал Шойгу.
Также министр обороны доложил президенту об обстановке в зоне специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами рассказал, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике.
"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал президент.
Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.
Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.
Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь