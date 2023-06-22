https://ukraina.ru/20230622/1047477865.html

"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине

"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине - 22.06.2023 Украина.ру

"Насобирали по всему миру". Шойгу рассказал, сколько ещё танков поставит Запад Украине

В 2023 году страны Запада передадут Украине ещё 250 единиц бронетехники. Об этом рассказал 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным

2023-06-22T12:58

2023-06-22T12:58

2023-06-22T13:23

новости

минобороны

запад

владимир путин

сергей шойгу

leopard-2 (танк)

юрий кнутов

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В 2023 году западные союзники планируют поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, сообщил Шойгу.Также министр обороны доложил президенту об обстановке в зоне специальной военной операции.Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами рассказал, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике.Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить, добавил Путин.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230622/1047477090.html

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новости, минобороны, запад, владимир путин, сергей шойгу, leopard-2 (танк), юрий кнутов