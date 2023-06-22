Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин - 22.06.2023 Украина.ру
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Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин
Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин - 22.06.2023 Украина.ру
Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин
Запад может поставить Киеву дополнительную технику, но мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин 22 июня
2023-06-22T12:50
2023-06-22T12:50
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владимир путин
запад
всу
украина
зарубежье
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Западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Запад может поставить дополнительную технику для ВСУ, но мобилизационный резерв не безграничен, отметил глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставляемая Киеву западная техника существенно не повлияет на ход СВО. Минобороны известно, какое количество боевой техники будет поставлено Украине и уже поставлено.
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новости, россия, сво, владимир путин, запад, всу, украина, зарубежье
Новости, Россия, СВО, Владимир Путин, Запад, ВСУ, Украина, Зарубежье

Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин

12:50 22.06.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
Встреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
© POOL
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Запад может поставить Киеву дополнительную технику, но мобилизационный резерв не безграничен, заявил президент России Владимир Путин 22 июня
Западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Запад может поставить дополнительную технику для ВСУ, но мобилизационный резерв не безграничен, отметил глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
"Мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Путин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставляемая Киеву западная техника существенно не повлияет на ход СВО. Минобороны известно, какое количество боевой техники будет поставлено Украине и уже поставлено.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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