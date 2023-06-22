Запад может предоставить Киеву технику, но не людей - Путин

Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"

Иностранные журналисты не смогли дословно перевести на английский язык выражение Владимира Путина "хрен им". За трудности перевода цепляться не стоит, на Западе и так все поняли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков