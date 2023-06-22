https://ukraina.ru/20230622/1047456611.html

ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами

ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами - 22.06.2023 Украина.ру

ВСУ против ВС РФ. Почему Украине не удался блицкриг и что на самом деле произошло с пропавшими генералами

Как и ожидалось, не только главным оперативно-тактическим, но и стратегическим направлением "наступа" украинской армии стало Запорожское направление. Причем, ситуация явно разогревалась как в зоне боевого соприкосновения, так и в информационном пространстве. ВСУ пытались проломить фланги ВС РФ севернее и южнее освобожденного "вагнерами" Артемовска.

2023-06-22T07:17

2023-06-22T07:17

2023-06-22T07:17

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Противник с конца минувшего месяца кошмарил белгородское приграничье: судя по открытой информации, Белгородская область сейчас подвергается обстрелам даже чаще, чем Донецкая агломерация. Разрушена Каховская ГЭС. Продолжают фиксироваться попытки украинской стороны наносить удары беспилотниками по объектам в глубине российской территории. Одновременно противник активно стремится продавить нашу оборону на Южно-Донецком направлении. В ответ ВС РФ атакует высокоточным оружием позиционные районы ПВО, военные аэродромы, а также склады с боеприпасами украинской стороны.Словом, ситуация в зоне проведения СВО после относительного зимне-весеннего затишья откровенно закипела. Еще 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил: Безусловно, ВСУ перешли в наступление. Это не вызывает сомнений. Когда в те дни ряд политологов и "осведомленных источников" призывали аккуратно относиться к использованию термина "наступление ВСУ" и не спешить с констатацией начала украинского масштабного "наступа", снова следует обратиться к официальным сообщениям МО РФ. Например: "5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной". Видимо, факт задействования украинцами на линии боевого соприкосновения я (ЛБС) "Леопардов" следует считать еще одним доказательством того, что активная фаза давно откладываемого масштабного наступления ВСУ уже началась по полной программе.В течение последующих десяти дней новости из зоны СВО приходили весьма тревожные. По крайней мере, для украинских войск. Выяснилось, что всего за неделю ВСУ потеряли убитыми около 2,3 тысячи своих солдат, включая наемников. Число потерь в живой силе с каждым днем растет. Помимо военных понёс Киев значительные потери и в технике. Подразделения и части российской армии уничтожили большое количество автомобильной техники, различных боевых бронированных машин и артиллерийских систем, из которых немало танков и БМП — стоящие на вооружении стран НАТО.К слову, в Киеве, несмотря на все потери и отступления, уверяют, что контрнаступление ВСУ "идёт по плану". "Всё идёт по плану, что это за план, знает ограниченный круг лиц. Никаких отклонений от плана нет, но не стоит ждать, что операция закончится за день-два", — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что не стоит измерять результаты наступления ВСУ захватом населённых пунктов и пройденными километрами. При этом она не сообщила, какие же критерии указывают на эффективность действий украинской армии, пообещав, что "самый большой удар ещё впереди".Другими словами, Киев пытается скрыть потери, выдавая в качестве комментариев лишь "всё идёт по плану". За боевиков подсчитать потери ВСУ пытаются на Западе. Мнения западных экспертов расходятся в числах, но сходятся в одном — потери неоправданно велики. В прессе, на телевидении всё чаще стали появляться статьи отмазки и комментарии ведущих телеканалов, которые должны прикрыть и объяснить военные неудачу Украина со стратегическим наступлением, которое анонсировалась полгода. Еще месяц назад на западе и в США раздавались голоса том, что Украина получила достаточное количество оружия, чтобы обеспечить военную победу над Россией. Более того, подчеркивалась, что ни одна страна НАТО не имеется столько вооружения, сколько получила Украина за последние полгода. И вот теперь мы вдруг начинаем слышать голоса о том, что оружие было поставлено мало, его поставили не надлежащего качества, оно было часто сломанное, и вообще, требовать в этом случае от украинцев, чтобы они победили русских не совсем корректно. На самом деле мы имеем дело с обычной пропагандистской кампанией, которая должна сбить те огромные ожидания, которые были выстроены на западе как у политической элиты, так и у собственного населения, а также и у украинцев на тему успеха контрнаступления и перелома ситуации. Всем очевидно, что наступление не состоялось. Так называемый блицкриг сорвался. Военной победы над Россией добиться не получится и начинается новая повестка - повестка долгой войны, а заодно поиска тех причин, почему у украинцев с наступлением ничего не вышло.Если внимательно проследить за тактикой боевых действий противника, можно выделить главную особенность. Везде, где он встречал стойкую оборону перед собой и чёткое понимание, что его методы не сработали, он всегда останавливался. Никаких неожиданных военно-тактических или технических новинок, манёвров и прочих приемов, и способов мы не увидели. И скорее всего не увидим. Противник действует по отлаженной и продуманной системе, но у неё есть свои ограничения, а значит и слабые стороны. И понимание таковых с нашей стороны — один из важнейших возможных факторов успеха. Это украинское "наступление" чётко показывает, что мы уже давно не одинаковые, мы учились по разным книжкам, стандартам и воюем в абсолютно разной парадигме. Как только мы будем это не просто знать (знаем-то и сейчас), но по-настоящему глубоко понимать и чувствовать, — мы сможем эффективно и устойчиво противостоять ударам врага во всех смыслах.После неудачных попыток прорвать нашу оборону на Запорожском направлении, противник меняет тактику, действуя ротными тактическими группами при поддержке бронетехники и танков. Пускает вперед линейную пехоту и штурмовые отрыды из числа наиболее боеспособных подразделений аэромобильных бригад. Авиация наша работает весьма эффективно, имея значительное господство в небе, украинской авиации почти нет. Противник выбрал несколько направлений атак и усиливает штурмовые группы. Безуспешно — авиация разрушает боевые порядки ВСУ, уничтожает личный состав и технику до выхода на рубеж атаки. По данным военных экспертов, ВСУ в очередной раз попытались прорваться на Запорожском фронте, в районе населённого пункта Пятихатки. Однако у нацистов ничего не вышло — в ходе тяжёлых боев врага отбросили назад с огромными потерями в личном составе и технике. Не менее кровопролитные бои идут на Ореховском направлении севернее Работино. Идут бои и на Южнодонецком фронте на многострадальном Времевском выступе. Тут противник никак не оставит попыток продавить оборону, бросает в бой волны атакующих. Но, даже продвигаясь на некоторых участках вперед, подразделения ВСУ не могут овладеть первой линии эшелонированной обороны наших войск.На фоне общего наступления противника на линии фронта, особенно Запорожского и Южнодонбасского направлений, наше командование держит "в уме" и Белгородско-Харьковское направление. Массированные обстрелы приграничных районов Белгородской области, попытки прорывов диверсионно-разведывательных групп (по сути, подразделений ротного тактического звена) при поддержке бронетехники имели не только медийно-психологическую цель, ВСУ пытались таким образом вынудить наше командование перебросить часть сил и средств с южного направления на усиление довольно большого и продолжительного участка российско-украинской границы. Судя по ситуации и обстановке на данный момент, такие замыслы украинского командования не удались. Более того, наша артиллерия, реактивные комплексы залпового огня, ударные вертолёты наносят точечные огневые удары по различным объектам военной инфраструктуры, складам боеприпасов, опорным пунктам ВСУ. Тем самым, разрушая и уничтожая логистическую цепь материально-технического обеспечения противника. Такие объекты располагаются в Харькове и в населенных пунктах, ближе к границе.Тем не менее, ВСУ и многочисленные подразделения, состоящие из наемников и националистов, сосредоточили на участке Белгородской границы от 15 до 20 тысяч человек личного состава. О чём это говорит? Многое будет зависеть от результатов боевых действий на Южном направлении, в Запорожской области. Попытки прорваться на участках границы на территорию Белгородской области вовсе не исключены. По-прежнему по тем или иным нашим населённым пунктам противник наносит удары ствольной артиллерией, дронами-камикадзе. Массированных обстрелов пусть стало меньше, но они, к сожалению, продолжаются. И ещё одна характерная особенность: на некоторых участках окружной трассы вокруг Харькова наметилось движение оборонительного характера. Кое-где роют окопы, кое-где укрепляют фортификационные сооружения, идёт передвижение техники. В общем-то, наблюдается военное оборонительное состояние, которое влияет, безусловно, на психологию, как военных, так и мирных жителей Харькова.В так называемую, "серую зону" между Харьковом и Белгородом, где рыскают эти диверсионно-разведывательные группы из состава польских наёмников и националистов "Кракена", и якобы, из "экспедиционного российского корпуса" — поступили комплекты полевого обмундирования российского образца. Такие на линии фронта носят подразделения Российской армии, с соответствующими шевронами. Изготовили их в цехах швейных фабрик города. Такие комплекты пришли в район Волчанска (это Украина, но 7 км до российского Шебекино). Не исключены провокационные действия со стороны ВСУ, как бывали уже неоднократно в зоне специальной операции, в Краматорске, например. Будет ли это очередной попыткой ворваться в населенный пункт на Белгородчине, или перерезать более крупными силами трассу на Луганск и осложнить логистику, одновременно ударив по направлению Купянск-Сватово, не знает никто. Но в том, что очень возможна такая "пиар-атака", мало, кто сомневается.Кстати, еще раз о медийной составляющей "наступа" . Тайна исчезновения двух высокопоставленных украинских генералов – главкома ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Украины Кирилла Буданова – по-прежнему обсуждается в украинских и российских СМИ.Иностранцы также активно включились в процесс. Пока президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что с Залужным и Будановым всё в порядке, но на публике они не показываются. Двух генералов, играющих, без сомнения" важнейшую роль в ходе боевых действий, таскают с места на место, как двух "мертвяков", стараясь показать, что они живы. Это чисто украинская тема с их воскрешением, её там и раскручивают. У нас же Минобороны отчиталось о точном поражении объекта ГУР в ответ на диверсии в Белгородской области, и вот это истинная информация. А что на самом деле произошло с украинскими генералами, уже не суть важно. Если бы оба были бодры и здоровы, их непременно показали бы на какой-нибудь пресс-конференции в Киеве.В настоящее время противник продолжает перегруппировку своих сил и средств. Цель для него остается неизменной - наступать в сторону Токмака и Мелитополя, пробить коридор в Крым. Вовсе не исключены наступательные рейды на Донбасском направлении и в сторону Белгородской области.

https://ukraina.ru/20230616/1047281738.html

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230613/1047128134.html

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Геннадий Алёхин

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