https://ukraina.ru/20230615/1047263935.html

Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо

Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо - 15.06.2023 Украина.ру

Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохо

Уже неделю идет пресловутое украинское наступление, но кроме как овладением десятком давно оставленных сел на стыке Запорожской области и ДНР украинскому командованию похвастаться нечем

2023-06-15T15:50

2023-06-15T15:50

2023-06-15T15:50

эксклюзив

контрнаступление

всу

спецоперация

наступление

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Бои еще, конечно, впереди, но уже видно, что наступление у ВСУ не задалось. Почему? Можно выделить восемь ключевых причин. Первое. Недооценка морального и боевого состояния российской армии. Украинцы и их натовские советники, готовясь к наступлению, воспринимали нынешние ВС РФ на уровне их возможностей периода февраля-марта 2022 года. Тогда ВС РФ не смогли выполнить всех поставленных перед ними задач. Проблема была в недооценке противника и большом количестве в рядах армии так называемых "ипотечников" - нежелающих воевать бойцов.ВСУ готовились к тому, что все будет, как уже было в сентябре-октябре 2022 года в Харьковской области и на правом берегу Днепра в области Херсонской: что российские подразделения либо не окажут серьезного сопротивления, либо без боя оставят свои позиции. Видимо, в ВСУ искренне полагали, что воевать в России может только "Вагнер", а у остальных российских подразделений моральный дух и выучка - на низком уровне. Эта установка стала главным просчетом.Причины прошлогодних успехов ВСУ крылись в ином: численное превосходство украинцев на харьковском направлении было семь к одному, что позволило им успешно применить натовскую тактику просачивания через линию фронта малыми группами, окружению и последующему разгрому опорных пунктов российской армии. Что касается отхода из Херсона, то в этом виновата плохая логистика у ВС РФ для подвоза - переправы через Днепр подвергались постоянным артиллерийским ударам.Сейчас же командование ВСУ и НАТО не учли того, что у ВС РФ всё поменялось: российская группировка увеличилась, фронт превратился в глубоко эшелонированную линию обороны, в армии остались в большинстве своем мотивированные и обученные бойцы и командиры, подразделения пополнились новой техникой, в том числе и высокотехнологичной. Главное – российская армия научилась воевать по-современному.Второе. Отсутствие у ВСУ фронтовой авиации в достаточном количестве для поддержки наступления. При этом тотальный перевес авиации был в пользу ВС РФ, что сразу же позволяло купировать угрозы на фронте: попытки ВСУ сосредоточить тяжелую технику в одном месте для создания кулака или клиньев для массированного наступления заканчивалось тем, что ее сжигали. Российская авиация сразу же наносила удар по выявленным целям.Третье. Отсутствие внезапности. Сразу было понятно, что для ВСУ имело смысл наступать только на запорожском направлении – в сторону Мелитополя и Бердянска, или на южнодонецком – в сторону Волновахи и Мариуполя. Цель в обоих случаях - одна: перекрыть сухопутный коридор в Крым, подойти как можно ближе к Азовскому морю, чтобы иметь возможность бить дальнобойными ракетами типа американских "Хаймарсов" и британских "Шторм Шедоуз", по Крымскому мосту. Как это было летом 2022 года, когда ВСУ ударили "Хаймарсами" по Антоновскому мосту, что лишило возможности обеспечивать боеприпасами группировку российских войск на правом берегу Днепра. По плану, после этого украинцы, воспользовавшись тем, что ВС РФ, отсеченные от материка, начали бы испытывать нехватку боекомплекта и личного состава, могли бы успешно войти в Крым.На других направлениях ВСУ наступать было бессмысленно. Идти на Херсонскую область было практически невозможно – серьезное водное препятствие в виде Днепра, а после подрыва дамбы на Каховской ГЭС и разлива реки – это вообще в ближайшее время неподъемное дело. Наступать на Луганск – бессмысленно. Наступать на Донецк и вообще в ДНР – также бессмысленно, так как вести боевые действия в практически сплошной городской агломерации – очень затруднительно. К тому же дончане – очень мотивированные и опытные бойцы. Российское командование, понимая безальтернативность направления главного удара ВСУ на юг, сумело хорошо подготовиться: укрепить позиции, сосредоточить тут технику и личный состав.Четвертое. Большинство личного состава ВСУ – это не кадровые военные, не профессионалы-контрактники, не мотивированные бойцы-националисты, а насильно мобилизованные гражданские, у которых нет особого желания умирать под ударами российской артиллерии. Отсюда – плохая мотивированность и не очень высокий боевой дух.Пятое. Проблема – в самом наступлении. Когда ВСУ идут вперед, они остаются без прикрытия своего ПВО, остающегося позади, что делает украинские подразделения беззащитными перед ударами с воздуха. Отсюда – высокие потери техники и личного состава. Шестое. Россия превосходит Украину по количеству артиллерии и тяжелой техники, что приводит к большим потерям среди личного состава ВСУ во время наступления. ВС РФ научились оперативно работать в смычке беспилотники-разведчики и артиллерия. БПЛА быстро обнаруживают украинскую технику, а российские артиллеристы начинают бить по соответствующим координатам.Седьмое. Уверенность в том, что насыщение ВСУ тяжелой натовской техникой, прежде всего немецкими тяжелыми танками, сможет кардинально изменить ситуацию на фронте в пользу Киева, оказалось мифом. Как показали первые дни боев, "Леопарды" так же хорошо горят, как и тяжелая советская техника, и не являются панацеей и залогом прорыва фронта.Восьмое. Российские ВКС и разведка хорошо потрудились весной этого года, уничтожая склады с боеприпасами, техникой и ГСМ, а главное – казармы с личным составом либо возле линии фронта, либо в глубине Украины.Да, еще можно говорить, что ВСУ не ввели в бой свои основные силы, и что не стоит бросать вверх чепчики, но нужно подчеркнуть: если у украинской армии не получилось сейчас, то вряд ли получится потом. Ведь ничего качественно ни в украинских подходах к проведению боевых действий, ни в украинском техническом обеспечении не изменится.

https://ukraina.ru/20230614/1047190229.html

https://ukraina.ru/20230607/1046973335.html

https://ukraina.ru/20230614/1047178100.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, контрнаступление, всу, спецоперация, наступление