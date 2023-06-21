https://ukraina.ru/20230621/1047421118.html

Петр Скоробогатый: После провального "контрнаступа" Россия может победить ВСУ без взятия Киева и Львова

Петр Скоробогатый: После провального "контрнаступа" Россия может победить ВСУ без взятия Киева и Львова - 21.06.2023 Украина.ру

Петр Скоробогатый: После провального "контрнаступа" Россия может победить ВСУ без взятия Киева и Львова

Украинцы считали, что за один удар они прорвутся в Крым, но у них ничего не получилось. А кредит доверия к власти имеет свойство очень быстро улетучиваться. Над Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T05:00

2023-06-21T05:00

2023-06-21T05:00

интервью

всу

россия

наступление

владимир зеленский

киев

запад

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046539746_55:16:838:457_1920x0_80_0_0_3f2397847eb9e0d0c1d5af1712778aed.jpg

Украинцы считали, что за один удар они прорвутся в Крым, но у них ничего не получилось. А кредит доверия к власти имеет свойство очень быстро улетучиваться. Над всей элитой Украины повис отложенный вопрос, имело ли смысл жертвовать таким большим количеством людей ради непонятных и до сих пор не озвученных целей, считает редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Если посмотреть на то, как вражеская пропаганда сейчас освещает наступление ВСУ, то она перешла от молчания к обесцениванию усилий России. Мол, если бы украинские войска прорвали линию обороны ВС РФ за три дня, то это был бы вообще позор для Москвы. А то, что их танки подорвались на минных полях, то это якобы была не более чем тактическая ошибка.- Петр, давайте тогда расскажем нашей аудитории, что это не они такие плохо подготовленные, а это мы их поставили в такие условия, что их попытка наступать была бесполезной.- Нельзя говорить, что их попытка наступать была бесполезной, потому что это обесценило бы наши усилия. Мы действительно выстроили хорошую и гибкую линию обороны в несколько эшелонах. Причем до первой линии обороны ВСУ так и не дошли.Об этом легко говорить постфактум, но для меня действительно было бы странно, если бы ВСУ начали наступление именно на этом направлении, потому что тогда оно казалось бесперспективным. Так оно в итоге и получилось. Наступать без премудростей и прикрас на хорошо подготовленную линию обороны без какого-либо господства в воздухе было бы самоубийством. Так что им действительно пришлось наступать из политических соображений в связи с саммитом НАТО. Я в это до конца не верил, но это факт.У них просто не осталось вариантов. Наступательная группировка была собрана. Она не может просто так стоять. Ее надо было либо отводить и переучивать, либо бросать в наступление.Отмечу также, что когда мы говорим о наступлении ВСУ, нельзя фокусироваться только на Южном направлении. Они пытались наступать почти на всех участках, даже если это были отвлекающие удары. Но мы везде показали, что очень хорошо умеем играть в обороне.Так что у Украины ничего не остается, кроме как придумывать, почему их "контрнаступ", в который было вложено множество пиар-ресурсов, никак не удается. Вот они и говорят, что якобы в наступление было брошено не так много сил и что на самом деле это был "тестовый контрнаступ". Но все средства фото и видеофиксации показывают печальные результаты наступления. Если кому-то еще непонятно, что ни на одном из участков фронта ВСУ продвинуться не удалось.Понятно, что на Украине тотально придавлено информационное пространство. Но, учитывая, какое количество погибших пошло сейчас в тыл (равномерно их распределить все равно не получится), я жду, что интерес к поиску альтернативных источников информации все же проснётся у украинцев и им самим будет понятен результат этого наступления.- Как их пропаганда будет оправдываться, когда к саммиту НАТО у них явно не получится начать штурм Мелитополя?- Они попытаются зафиксировать внимание на нескольких селах, вокруг которых идет борьба.Они уже используют риторику о метраже в наступлении. Мол, нам тяжело, но каждый день мы продвигаемся по 100-200 метров. Если ВСУ удастся застолбить за собой хотя бы десяток населенных пунктов, они скажут, что пробили нашу оборону и вклинились в нее. Хотя понятно, что это деревни на два-три дома с разбитыми позициями, за которые ни одной из сторон даже не получается держаться.Мы не претендуем на то, чтобы это предполье было фиксированным. Мы отходим, разбиваем наступающие части, потом снова заходим.Если профессиональные военные Украины могли это вслух комментировать, то они бы сказали, что это очень похоже на то, как сами ВСУ обороняются в районе Авдеевки. У нас были гигантские проблемы с такой гибкой линией обороны "отошли-подошли".Отмечу также, что происходящее очень похоже на то, что было в августе под Херсоном, но с некоторыми поправками на масштаб. ВСУ точно так же заходили на позиции наших десантников и очень долго им ничего не удавалось, кроме как взять несколько поселков. Только то, что противник там обходил и нащупал слабое место, позволило им немного сдвинуть фронт.Сейчас у них даже этого не получится. Линия фронта существенно сужена, а мы подтянули приличные силы для фиксации наших оборонительных позиций.- А нашему обществу к чему следует готовиться? Пока мы поджигаем танки, у нас поднят боевой дух. А что потом?- Это один из самых больших и интересных вопросов – есть ли у ВС РФ возможность перейти к наступательным действиям.Вариант, когда Украина двинет масштабные силы, которые сточатся об нашу оборону, а мы на плечах их обессиленных и обездвиженных частей двинемся вперед, не сработает. Потому что противник задействовал не так много сил в этом наступлении.Да, для нас важно, что они задействовал много техники, которую потом мы выбили. Но второй и третий их эшелоны был больше основан на личном составе. Это не те силы, которые могут пробить наши позиции, но для обороны их вполне хватит. Эта приличная группировка пока никак не задействована.Сейчас мы обозначаем наступление на Краснолиманском направлении. Пока непонятно, можно ли там провести серьезную операцию, либо это было тактическое продвижение для растаскивания сил. Но я вижу это направление очень перспективным. Нам надо туда наступать, потому что нам нужен Оскол. Не только потому, что это важная водная преграда, а потому, что это часть инфраструктуры, которая обеспечивает водой Донбасс. Это важный фактор, о котором почему-то мало говорят. Потому что канал из Ростова не сможет полностью запитать Донецк. Нам придется отбивать его.Более масштабных операций я не жду. Не только потому, что об этом прямо сказал Владимир Путин, который заявил, что мы не будем сейчас наступать на Киев. А потому, что пока у нас нет на фронте значительных частей. Но вообще они есть. Нельзя недооценивать этот момент. Эти части были выведены из-под Киева и Херсона еще раньше, они давно пополнились и прошли боевое слаживание в тренировочном варианте, но пока это наш приличный стратегический резерв. Вполне возможно, что их будут использовать для масштабных и интересных операций.ЧВК "Вагнер" мы тоже отвели на ротацию. Он получил передышку и начались намеки, что он вернется на фронт с какой-то очень интересной миссией. Это тоже важный момент, который нужно держать в голове.- Мы в прошлый раз говорили, что в Артемовске "Вагнер" тянул время, чтобы помочь усилить остальные подразделения ВС РФ. А можно ли сказать, что сейчас все остальные подразделения тянут время, чтобы "Вагнер" снова смог приступить к эффективным штурмовым действиям?- Нет. У них немножко разные задачи и ресурсы.Лично я считаю, что вагнеровцам хватило бы месяца на перезагрузку и появиться на каком-то участке фронта вместе с "Ахматом". Это тоже внушительный резерв. Но им виднее. Чем больше времени они потратят на переподготовку, тем больше они накопят ресурсов.Пока же мы исключительно играем от обороны и нам это выгодно. Но эта оборона не может бесконечно продолжаться. Нам придется проявлять инициативу в наступлении. А вот где она проявится – это большая и интересная интрига.- Возможно ли повторение двух предыдущих этапов СВО, когда мы продвигались в Донбассе, ВСУ за это время подготавливали резервы для наступления, мы эти наступления отбивали, а потом снова продвигались в Донбассе?- Сейчас ситуация сильно отличается.Принято считать, что Украина подготовила группировку на Южном направлении в размере 20 бригад на 100 тысяч человек. Но с тех пор, как она была сформирована, у противника прошли обучения дополнительные бригады. Их по-прежнему готовят в Европе, а поток оружия и техники для них не прекращается. Поэтому мы не можем утверждать, что Украине перестанет наращивать вооруженные силы выше какого-то потолка. Мобилизационный ресурс Киева вообще не исчерпан.Но Россия нарастила собственные ресурсы по численности состава. Я уже не говорю о том, что некоторые наши мобилизованные не используются до сих пор на фронте. Еще в начале весны мы получали сигналы, что проблемы, связанные с мобилизацией, решены. И мы это видим, что решены проблемы с координацией между родами войск. Даже украинская сторона говорит, что наша артиллерия и авиация постоянно обрабатывает определенные точки на фронте.В этом смысле ВС РФ прошли большой путь в части наращивания своих сил и средств. Мы их наращиваем одновременно с Украиной. Но у нас есть преимущество по технике, которую мы сами производим и ремонтируем. И снаряды у нас подходят ко всем калибрам.Еще у Украины в этом наступлении выбивается важный ресурс в виде профессиональных командиров. У нас просто больше опытных офицеров, которые получают опыт и меньше гибнут, потому что обороняться проще, чем наступать.Все это позволяет нам сохранять силовую инициативу.- Я в последнее время не замечал в обществе дискуссий о том, что пора бить по мостам через Днепр и по железной дороге Украины. Означает ли это, что все эти разговоры были связаны исключительно с неудачами на фронте и никакого военного смысла в них нет?- Лично мне смысл наших ударов по украинскому тылу пока остается непонятным. Мы пока не увидели конкретных результатов. Удары по энергетической инфраструктуре практически прекратились. Нельзя сказать, что они вообще не привели к результатам, потому что украинцы испытывают проблемы с электричеством в летний сезон. Но с обывательской точки зрения дело не было доведено до конца, потому что свет на Украине есть.Так что мы пока не понимаем замыслы российского командования, которому нет смысла посвящать обывателей в эти дела. Но смысл в этом точно есть.Кроме того, пошли удары по центрам принятия решений. Бьют по зданиям СБУ, по командным центрам и некоторым скрытым объектам.Поэтому я занимаю точку зрения, что Минобороны лучше знают, куда им бить. Проблем с ракетами мы не испытываем. Владимир Путин даже сказал, что у нас накоплен их запас. И наступательный порыв ВСУ во многом был сбит большим количеством ударов по прифронтовой инфраструктуре и складам. А мы научились лучше прятать наши командные пункты и склады. Мы выиграли у противника в этом заочном споре. И это очень приятно.- Удалось ли нам как журналистам ответить на многие обывательские вопросы?- Это очень большой вопрос, на который я пока не нашел ответа.Украина максимально публично освещает ход военных действий и объясняет некоторые решения с пропагандистской точки зрения. Их общество за последние 1,5 года выглядит сплоченным, но одураченным. Потому что они были уверены в силе своих войск после Харькова и Херсона, а теперь после провального "контрнаступа" ситуация загоняется в тупик.Украинцы считали, что за один удар они прорвутся в Крым, но у них ничего не получилось. А кредит доверия к власти имеет свойство очень быстро улетучиваться. Над всей элитой Украины повис отложенный вопрос, имело ли смысл жертвовать таким большим количеством людей ради непонятных и до сих пор не озвученных целей.Да, Киев пытается представить это как священную войну за независимость и большое количество украинцев в это верит. Но потом встанет вопрос, стоило ли это таких жертв. Мы же видели парафированный договор о мире с очень комплементарными условиями для Украины с разных точек зрения (он был бы им выгоден, если бы они приняли его условия или даже обманули нас как после "Минска-2"). И только представления Запада, что при поддержке НАТО Киев нанесет по России удар, после которого она развалится изнутри, заставил Украину отказаться от этого договора. Сотни тысяч украинцев сохранили бы жизнь и здоровье.Пока идет информационно-психологическая накачка, такого вопроса у них не возникает. Но когда будут подведены итоги, украинцы начнут задавать вопросы своей элите, которая взяла на себя все риски. Киевская элита это понимает, и это плохо для России. Они понимают, что их личная безопасность будет зависеть от исхода СВО, поэтому они никогда не согласятся на мир.- Исходя из того, что вы сказали, реально ли свалить украинский режим политическими методами? Или остался только военный путь?- Военно-политическими методами его свалить вполне возможно. Но сначала давайте отбросим вариант, что на руководство Украины повлияют наши западные партнеры. Если представить, что Украина субъектна, то тут возможен жесткий военно-политический вариант. Нам важно показать, что они не смогут победить. А для этого надо им нанести много-много поражений.Совсем необязательно брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести им последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для ВСУ показать перспективы для локальных действий. Это все сточит ресурс, который есть у Зеленского.Повторюсь, у киевского режима еще есть огромный информационно-политический ресурс. Как только украинцы поймут, что они гибнут не за большую цель, этой пропаганде перестанут верить. Если они поймут, что победить невозможно, мы увидим перемены в их политическом спектре.Таких усилий стоит ждать от Британии, США и Запада, которые могут попытаться перезагрузить украинский политикум, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации. Но западные страны поступили так же как и Украина, серьезно вложившись в информационном плане в украинский кейс. И любой сценарий, где не прописана их победа, будет осложнять их электоральное и экономическое будущее, а также будущее миросистемы, которую они защищают все последнее время.

https://ukraina.ru/20230525/1046548755.html

https://ukraina.ru/20230620/1047383675.html

https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

https://ukraina.ru/20230620/1047402613.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, наступление, владимир зеленский, киев, запад, чвк "вагнер"