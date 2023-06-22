https://ukraina.ru/20230622/1047454746.html

"Байден – гений дипломатии": эксперты о публичных оскорблениях в адрес Си Цзиньпина

"Байден – гений дипломатии": эксперты о публичных оскорблениях в адрес Си Цзиньпина - 22.06.2023 Украина.ру

"Байден – гений дипломатии": эксперты о публичных оскорблениях в адрес Си Цзиньпина

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с лидером Китая, западные СМИ поторопились назвать это началом потепления в американо-китайских отношениях. Но тут президент США Джо Байден лично оскорбил Си Цзиньпина

2023-06-22T12:47

2023-06-22T12:47

2023-06-22T12:47

эксклюзив

дипломатия

джо байден

сша

кнр (китай)

зарубежье

энтони блинкен

эксперты

сергей марков

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040143610_0:65:2991:1747_1920x0_80_0_0_ba8ebabf4bb59b5539fb7f7a91cf82f3.jpg.webp

Президент США назвал китайского коллегу "непрофессиональным диктатором". Значит ли это, что личной встречи лидеров двух мировых держав ждать не стоит, а также по какому пути пойдет дальнейшее противостояние, анализировали эксперты и лидеры мнений в социальных сетях.Политолог Юрий Баранчик:А Байден всё-таки молодчинка. Показал мастер-класс. Всего двумя словами разрушил все итоги так долго подготавливаемого Вашингтоном визита Блинкена в Пекин. "Некомпетентный диктатор" - товарищ Си запомнит эти слова надолго. Поэтому, думаю, Пекин не только начнет с удвоенными и даже утроенными силами строить свою военную базу на Кубе, но и готовиться силовым образом отстаивать победу прокитайских политических сил на выборах президента Тайваня в январе будущего года.Сенатор Алексей Пушков:Динамика китайско-американских отношений такова, что может быстро приблизить острый кризис между двумя сторонами, назревающий уже давно. По сути, США и Китай уже вступили в свою "холодную войну", а итоги визита Блинкена и реакция Байдена лишь подкрепили это ощущение. Ни одна сторона не намерена отказываться от действий, вызывающих неприятие у другой стороны, напротив, обе стороны активизируют такие действия: США на Тайване и Тихом океане (AUKUS), Китай, судя по всему, на Кубе и в Тайваньском проливе. Все это исключает формирование какой либо основы для базовых договоренностей. В их отсутствие отношения между США и Китаем развиваются конфликтно и хаотично.Политолог Максим Жаров:А ведь Байден не просто назвал Си Цзиньпина "диктатором", он ещё при этом обвинил его в "некомпетентности", утверждая, что лидер КНР не знал, что воздушный шар, залетевший в США, был китайским. То есть, это по факту не просто политическое оскорбление, это ещё и прецедент в личных отношениях Байдена и Си. Китайцы очень чувствительны к дистанции, на которую они допускают к себе тех или иных мировых лидеров, поэтому сказанное Байденом теперь увеличивает эту дистанцию в разы. Ещё вчера китайский рупор Global Times писал, что если США от слов перейдут к делу, то Си может встретиться с Байденом на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Это стартовая точка американских выборов и не случайно уже появились мнения, что Блинкен ездил в Пекин договариваться об условиях поддержки Китаем кампании Байдена. Теперь же получается, что сам по себе второй срок Байдена под вопросом.Политолог Малек ДудаковБайден вызвал очередной дипломатический скандал. На этот раз он де-факто назвал Си Цзиньпина диктатором. Байден рассказал о реакции на полёты стратостатов в небе над США - мол, они сбились с курса и были сбиты, что якобы стало “унижением” для Китая, потому что “диктаторы” не любят, когда что-то идёт не по плану.Момент для таких оговорок был выбран самый неудачный - ведь только завершились переговоры в Пекине с участием Блинкена, которых долго добивались в Белом доме. Американцы хотели уговорить Китай пойти на уступки - и назвать это “разрядкой” в отношениях.Впрочем, визит Блинкена закончился фиаско - ему даже не удалось убедить Пекин открыть прямой канал коммуникации между генштабом НОАК и Пентагоном. А нынешние заявления Байдена и вовсе ставят крест на любых попытках США о чём-то всерьёз договориться с Китаем.В прошлом году Байден уже вызывал не меньшие скандалы - обещая задействовать вооружённые силы США для защиты Тайваня. Потом Белому дому приходилось спешно оправдываться - мол, официальная доктрина США о признании одного Китая никак не менялась. Хотя Байден лишь проговаривал вслух то, что и так делает Вашингтон - накачивая Тайвань оружием, отправляя туда солдат США и провоцируя военное столкновение с Китаем.Нынче Байден вновь озвучил лишь консенсусное мнение в Вашингтоне о Китае - это “коммунистическая диктатура”, стремящаяся победить весь “свободный западный мир”. Поэтому “разрядка” между США и Китаем вряд ли возможна. В Вашингтоне уже всерьёз настроились усиливать конфронтацию с Поднебесной - и вероятность прямого столкновения в Южно-Китайском море день ото дня растёт.Общественный деятель Максим Гольдарб:"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией",- МИД Китая сегодня. Байден своим обзыванием китайского лидера "диктатором" похерил даже то микронное, что пытался хоть как-то косо наладить их госсекретарь. Крепкий старик, отец американской демократии, как сказал бы классик.Политический эксперт Егор Холмогоров:Байден, конечно, гений дипломатии. Чисто на длинном языке, без всякого практического смысла, он убил отношения США сначала с Саудовской Аравией, потом с Китаем. Надо ему еще что-нибудь антисемитское сказануть. Ну и, кстати, Нарендра Моди едет в США. Не столкнется ли и он там с какими-нибудь оскорблениями?Общественный деятель Александр Скубченко:Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Тут надо понимать, что диктатор для США — любой лидер, который осуществляет свою власть в интересах своего государства, без подчинения интересам США. А демократ — любой истинный диктатор, террорист или прочий Зеленский, который уничтожает своё государство, служа интересам США.Политолог Сергей Марков:США. Ремарка о Си может очень дорого стоить Байдену. Представьте себе, Глубинное государство США долго готовится к переговорам с Китаем, в общем успешно их проводит в Пекине. Эти переговоры очень важны, чтобы временно снизить конфликт с Китаем, чтобы сосредоточиться на войне с Россией и победить Россию. Все идет трудно, но есть успехи.И тут появляется дурачок Байден и сжигает большую часть успеха, который достигнут с таким трудом. А нужен ли этот дурачок на второй президентский срок? Не слишком ли это большой риск? Так сейчас думают многие в Глубинном Государстве США. И это может стоить Байдену второго президентского срока. Должен правда при этом появиться кто то, кто открыто скажет "король то голый", - "Байден то ментально болен и не способен исполнять даже ритуальные обязанности президента США ".* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20230621/1047442438.html

https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

эксклюзив, дипломатия, джо байден, сша, кнр (китай), зарубежье, энтони блинкен, эксперты, сергей марков, соцсети