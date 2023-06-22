https://ukraina.ru/20230622/1047432745.html
Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС
Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС - 22.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС
Украина взорвала дамбу Каховской АЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T07:00
2023-06-22T07:00
2023-06-22T07:00
новости
россия
всу
росгвардия
каховская гэс
каховское водохранилище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047283879_0:27:3016:1723_1920x0_80_0_0_241c06ca215d6a99dd4d94f8f46aa7f9.jpg
Специалист отметил, что у ВСУ есть воздушные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Один из таких пилотируемых аппаратов мы сбили. Поэтому у противника есть намерения изменить линию фронта в связи с осушением Каховского водохранилища.В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, добавил он.Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.
каховское водохранилище
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047283879_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_79b7c4f26079f7c96b45cc240ebcdaef.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, росгвардия, каховская гэс, каховское водохранилище
Новости, Россия, ВСУ, Росгвардия, Каховская ГЭС, Каховское водохранилище
Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС
Украина взорвала дамбу Каховской АЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
Специалист отметил, что у ВСУ есть воздушные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Один из таких пилотируемых аппаратов мы сбили. Поэтому у противника есть намерения изменить линию фронта в связи с осушением Каховского водохранилища.
"Если говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность. Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе", - подчеркнул Насонов.
В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, добавил он.
Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.