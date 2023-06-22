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Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС

Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС - 22.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭС

Украина взорвала дамбу Каховской АЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T07:00

2023-06-22T07:00

2023-06-22T07:00

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каховское водохранилище

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Специалист отметил, что у ВСУ есть воздушные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Один из таких пилотируемых аппаратов мы сбили. Поэтому у противника есть намерения изменить линию фронта в связи с осушением Каховского водохранилища.В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника, добавил он.Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, заключил собеседник издания.

каховское водохранилище

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, росгвардия, каховская гэс, каховское водохранилище