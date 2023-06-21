https://ukraina.ru/20230621/1047450158.html

Переход ВС РФ от обороны к наступлению, Макрон приглашает Украину в НАТО. О чём говорили эксперты 21 июня

Переход ВС РФ от обороны к наступлению, Макрон приглашает Украину в НАТО. О чём говорили эксперты 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру

Переход ВС РФ от обороны к наступлению, Макрон приглашает Украину в НАТО. О чём говорили эксперты 21 июня

Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T16:49

2023-06-21T16:49

2023-06-21T16:49

эксклюзив

украина

россия

наступление

контрнаступление

всу

запорожская аэс

нато

франция

эммануэль макрон

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Российские силы пока в обороне, но должно быть и наступлениеЕсли посмотреть на то, как вражеская пропаганда сейчас освещает наступление ВСУ, то она перешла от молчания к обесцениванию усилий России.Мол, если бы украинские войска прорвали линию обороны ВС РФ за три дня, то это был бы вообще позор для Москвы. А то, что их танки подорвались на минных полях, то это якобы была не более чем тактическая ошибка.Российские войска действительно выстроили хорошую и гибкую линию обороны в несколько эшелонах. Причем до первой линии обороны ВСУ так и не дошли, говорит редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый.Он добавляет, что ВСУ пришлось наступать из политических соображений в связи с саммитом НАТО."У них просто не осталось вариантов. Наступательная группировка была собрана. Она не может просто так стоять. Ее надо было либо отводить и переучивать, либо бросать в наступление.Отмечу также, что когда мы говорим о наступлении ВСУ, нельзя фокусироваться только на Южном направлении. Они пытались наступать почти на всех участках, даже если это были отвлекающие удары. Но мы везде показали, что очень хорошо умеем играть в обороне.Так что у Украины ничего не остается, кроме как придумывать, почему их "контрнаступ", в который было вложено множество пиар-ресурсов, никак не удается. Вот они и говорят, что якобы в наступление было брошено не так много сил и что на самом деле это был "тестовый контрнаступ".Но все средства фото и видеофиксации показывают печальные результаты наступления. Если кому-то еще непонятно, что ни на одном из участков фронта ВСУ продвинуться не удалось", – сообщил Скоробогатый.По его мнению, происходящее очень похоже на то, что было в августе под Херсоном, но с некоторыми поправками на масштаб. ВСУ точно так же заходили на позиции наших десантников и очень долго им ничего не удавалось, кроме как взять несколько поселков. Только то, что противник там обходил и нащупал слабое место, позволило им немного сдвинуть фронт.Сейчас у них даже этого не получится. Линия фронта существенно сужена, а мы подтянули приличные силы для фиксации наших оборонительных позиций."Пока же мы исключительно играем от обороны и нам это выгодно. Но эта оборона не может бесконечно продолжаться. Нам придется проявлять инициативу в наступлении. А вот где она проявится — это большая и интересная интрига", – заявил журналист.Совсем необязательно, продолжил он, брать Киев или идти до Польши. Достаточно нанести ВСУ последовательные поражения на разных участках фронта без какой-либо возможности для украинской армии показать перспективы для локальных действий. Это все сточит ресурс, который есть у Зеленского, отметил Скоробогатый.Франция – за вступление Украины в НАТОГазета Le Monde со ссылкой на собственный источник в правительстве, сообщила, что Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО перед саммитом в Вильнюсе.Изменение позиции Франции связано с военными поставками, считает политолог Юрий Баранчик: президент Макрон надеется на то, что, если он будет лоббировать это решение, сможет добиться от Зеленского согласия на поставки французской военной техники на Украину.Это серьезная бюджетная тема, будет идти распил, прогнозирует политолог. Макрон же таким образом собирает себе на дембельский аккорд, так как понимает, что следующие выборы он не выиграет, поэтому организует эту пиар-акцию."Это решение имеет геополитические последствия и для нас. Если НАТО перейдет к открытой форме конфронтации, то нам действительно незачем сохранять государство Украина и желательно, чтобы территорий у нее осталось как можно меньше.Нам надо будет идти до западных границ Украины. Вопрос в том, нужно ли включать в состав нашей страны пять западных областей, которые в Советском Союзе создавали большие проблемы. Пусть с ними разбираются поляки, румыны.Эти территории без промышленности всегда будут висеть гирей на шее бюджетов Польши и Румынии. Население там националистическое, и как поляки будут искать примирения с ними после Волынской резни, очень интересно", – сообщил Баранчик.Что касается нынешнего наступления ВСУ, они могут еще поупираться пару недель на южном направлении до саммита НАТО, а во время этой встречи пройдет серьезная акция. Речь идет даже не о наступлении, а о какой-либо провокации."Они могут нанести удар либо по Запорожской АЭС, либо по другому мирному городу.Появлялась информация о том, что, возможно, на Украину уже поставлена ядерная бомба и она находится в одном из городов. После того, как город якобы обстреляет российская армия, произойдет ядерный взрыв, в котором обвинят нас.Поэтому сейчас лучше опасаться не "контрнаступа", а такой провокации, проводить которые британцы – большие мастера. Чтобы предотвратить это, нам нужно хорошо изучать информационное поле", – предупредил эксперт.

https://ukraina.ru/20230621/1047421118.html

https://ukraina.ru/20230621/1047442121.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, наступление, контрнаступление, всу, запорожская аэс, нато, франция, эммануэль макрон, юрий баранчик, владимир зеленский, пропаганда