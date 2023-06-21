https://ukraina.ru/20230621/1047443219.html

"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - 21.06.2023 Украина.ру

"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

США ведут противоречивую, непредсказуемую политику. Об этом заявил журналистам 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина

2023-06-21T14:35

2023-06-21T14:35

2023-06-21T14:36

китай

сша

зарубежье

джо байден

кремль

дмитрий песков

новости

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"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков.Он напомнил, что на днях в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена.Президент США ранее заявил, что председатель КНР не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов".Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ukraina.ru/20230620/1047416006.html

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китай, сша, зарубежье, джо байден, кремль, дмитрий песков, новости