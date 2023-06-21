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"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - 21.06.2023 Украина.ру
"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
США ведут противоречивую, непредсказуемую политику. Об этом заявил журналистам 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина
2023-06-21T14:35
2023-06-21T14:35
2023-06-21T14:36
китай
сша
зарубежье
джо байден
кремль
дмитрий песков
новости
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"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков.Он напомнил, что на днях в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена.Президент США ранее заявил, что председатель КНР не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов".Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
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китай, сша, зарубежье, джо байден, кремль, дмитрий песков, новости
Китай, США, Зарубежье, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, Новости
"Непонятная компенсация". Песков объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
14:35 21.06.2023 (обновлено: 14:36 21.06.2023)
США ведут противоречивую, непредсказуемую политику. Об этом заявил журналистам 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина
"Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет", - сказал Песков.
Он напомнил, что на днях в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил официальный представитель Кремля.
Президент США ранее заявил, что председатель КНР не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов".
Джо Байден высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.