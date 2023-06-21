https://ukraina.ru/20230621/1047437779.html

"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России

"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России - 21.06.2023 Украина.ру

"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России

Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще... Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T13:03

2023-06-21T13:03

2023-06-21T13:04

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Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще людей может бросить киевский режим в мясорубку войны и затронул тему политических репрессий в Молдавии0:45 – тот самый "контрнаступ": не жалеют людей, не жалеют западной техники, но результатов нет;03:30 – человеческий ресурс украинской армии на исходе или людей еще хватает?06:25 – Воспитание и наглость: тяжелое наследие украинских лет в освобожденных регионах. 12:08 – девять лет назад запрещенный в РФ "Азов" захватил Мариуполь;14:40 - Что делать, если в освобожденных регионах не хватает полиции?16:50 – Ситуация в Молдавии: запрет оппозиционной партии "Шор", причины и последствия;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иван скориков, "азов", украина, видео