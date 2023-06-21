"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России
13:03 21.06.2023 (обновлено: 13:04 21.06.2023)
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще людей может бросить киевский режим в мясорубку войны и затронул тему политических репрессий в Молдавии
0:45 – тот самый "контрнаступ": не жалеют людей, не жалеют западной техники, но результатов нет;
03:30 – человеческий ресурс украинской армии на исходе или людей еще хватает?
06:25 – Воспитание и наглость: тяжелое наследие украинских лет в освобожденных регионах.
12:08 – девять лет назад запрещенный в РФ "Азов" захватил Мариуполь;
14:40 - Что делать, если в освобожденных регионах не хватает полиции?
16:50 – Ситуация в Молдавии: запрет оппозиционной партии "Шор", причины и последствия;
0:45 – тот самый "контрнаступ": не жалеют людей, не жалеют западной техники, но результатов нет;
03:30 – человеческий ресурс украинской армии на исходе или людей еще хватает?
06:25 – Воспитание и наглость: тяжелое наследие украинских лет в освобожденных регионах.
12:08 – девять лет назад запрещенный в РФ "Азов" захватил Мариуполь;
14:40 - Что делать, если в освобожденных регионах не хватает полиции?
16:50 – Ситуация в Молдавии: запрет оппозиционной партии "Шор", причины и последствия;