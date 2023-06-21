"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России - 21.06.2023 Украина.ру
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"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России
"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России - 21.06.2023 Украина.ру
"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще... Украина.ру, 21.06.2023
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Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще людей может бросить киевский режим в мясорубку войны и затронул тему политических репрессий в Молдавии0:45 – тот самый "контрнаступ": не жалеют людей, не жалеют западной техники, но результатов нет;03:30 – человеческий ресурс украинской армии на исходе или людей еще хватает?06:25 – Воспитание и наглость: тяжелое наследие украинских лет в освобожденных регионах. 12:08 – девять лет назад запрещенный в РФ "Азов" захватил Мариуполь;14:40 - Что делать, если в освобожденных регионах не хватает полиции?16:50 – Ситуация в Молдавии: запрет оппозиционной партии "Шор", причины и последствия;
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Новости, Иван Скориков, "Азов", Украина, Видео

"Карпатский фронт": Скориков объяснил, кого ещё Киев может бросить против России

13:03 21.06.2023 (обновлено: 13:04 21.06.2023)
 
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Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал о последствиях украинского контрнаступления, подсчитал, сколько еще людей может бросить киевский режим в мясорубку войны и затронул тему политических репрессий в Молдавии

0:45 – тот самый "контрнаступ": не жалеют людей, не жалеют западной техники, но результатов нет;
03:30 – человеческий ресурс украинской армии на исходе или людей еще хватает?
06:25 – Воспитание и наглость: тяжелое наследие украинских лет в освобожденных регионах.
12:08 – девять лет назад запрещенный в РФ "Азов" захватил Мариуполь;
14:40 - Что делать, если в освобожденных регионах не хватает полиции?
16:50 – Ситуация в Молдавии: запрет оппозиционной партии "Шор", причины и последствия;
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