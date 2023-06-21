https://ukraina.ru/20230621/1047396669.html

Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"

Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы" - 21.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"

В первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП. Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-06-21T05:15

2023-06-21T05:15

2023-06-21T05:15

новости

наступление

leopard-2 (танк)

сво

атаки

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Говорилось максимум про модели "Леопардов" А-4 и про А-5. А "Леопард-А6" - это ультрасовременная модель. От "Леопардов А-7", которые стоят на вооружении Бундесвера, они отличаются только электроникой, рассказал эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя. Часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, один "Леопард" мы захватили, добавил он.Теперь противник перегруппировался и поменял тактику. Они отказались от атаки силами БТГ и перешли к атаке малыми тактическими группами, как это было вначале СВО. Но эти выводы украинских генералов тоже стали опрометчивыми, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, leopard-2 (танк), сво, атаки