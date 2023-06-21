https://ukraina.ru/20230621/1047396669.html
Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"
Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы" - 21.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"
В первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП. Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-06-21T05:15
2023-06-21T05:15
2023-06-21T05:15
новости
наступление
leopard-2 (танк)
сво
атаки
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Говорилось максимум про модели "Леопардов" А-4 и про А-5. А "Леопард-А6" - это ультрасовременная модель. От "Леопардов А-7", которые стоят на вооружении Бундесвера, они отличаются только электроникой, рассказал эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя. Часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, один "Леопард" мы захватили, добавил он.Теперь противник перегруппировался и поменял тактику. Они отказались от атаки силами БТГ и перешли к атаке малыми тактическими группами, как это было вначале СВО. Но эти выводы украинских генералов тоже стали опрометчивыми, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043718956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3323113b1500a2399b2f5de9a7600faa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, leopard-2 (танк), сво, атаки
Военный эксперт о том, как ВС РФ отразили психическую атаку ВСУ и вывели из строя "немецкие гробы"
В первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП. Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Говорилось максимум про модели "Леопардов" А-4 и про А-5. А "Леопард-А6" - это ультрасовременная модель. От "Леопардов А-7", которые стоят на вооружении Бундесвера, они отличаются только электроникой, рассказал эксперт.
Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя. Часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, один "Леопард" мы захватили, добавил он.
"Это был позор для немецкой техники. Украина же рассчитывала, что как только мы увидим эти металлические чудовища, то наши солдаты разбегутся. Но мы открыли эффективный огонь и вывели эти "гробы" из строя", - подчеркнул Кнутов.
Теперь противник перегруппировался и поменял тактику. Они отказались от атаки силами БТГ и перешли к атаке малыми тактическими группами, как это было вначале СВО. Но эти выводы украинских генералов тоже стали опрометчивыми, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь