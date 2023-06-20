https://ukraina.ru/20230620/1047392219.html

Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусства

Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусства - 20.06.2023 Украина.ру

Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусства

На днях французское агентство France Press сообщило, что из Украины были тайно вывезены произведения искусства, чтобы уберечь их от войны, временно они находятся в Лувре

2023-06-20T13:55

2023-06-20T13:55

2023-06-20T13:55

эксклюзив

искусство

украина

франция

золото скифов

сокровища

музей лувр

сирия

греция

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047394555_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_86bee97492c6b617aea44cf354af9d98.jpg

"Украинские произведения искусства, в том числе ценные византийские иконы, были тайно вывезены из Киева, чтобы храниться в Лувре, пока на Украине продолжается война. Пять работ представлены публике в рамках выставки "Истоки священного образа", которая продлится до 6 ноября", - говорится в сообщении агентства.Золото скифовОднако те сокровища и предметы искусства, которые оказываются на Западе, редко возвращаются домой. Примечательна в этом отношении история с золотом скифов – коллекции древних золотых украшений из музеев Крыма, которые в 2014 году уехали на выставку в Нидерланды. Коллекция насчитывает 500 экспонатов из четырёх крымских музеев – Центрального музея Тавриды, Восточно-Крымского и Бахчисарайского историко-культурных музеев-заповедников, а также заповедника "Херсонес Таврический" – и два десятка предметов из киевского Музея исторических драгоценностей.Последовавшие затем события вызвали диспут на тему: куда возвращать золото скифов. Девять лет тянулось разбирательство и только в этом году Нидерланды присудили вернуть его Украине, но не сейчас, так как сейчас там идут военные действия. Кроме того, победившая в споре сторона должна выплатить голландскому музею сотни тысяч долларов за многолетнее хранение и страховку ценностей. Скорее всего, этого золота не увидят ни Крым, ни Киев.В прошлом году из-за введения санкций возникли трудности и с возвращением коллекций из собраний российских музеев, которые выставлялись на Западе. После ряда дипломатических скандалов шедевры удалось вернуть, но глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешняя ситуация — "хороший урок всему миру на будущее". "Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран, — пояснил он. — Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны".Стены того же Лувра, куда сейчас вывезены украинские предметы искусства, могли бы рассказать, как в период наполеоновских войн туда свозились награбленные шедевры. Французский император Наполеон Бонапарт решил создать на базе Лувра "супермузей" на благо всего человечества. С этой целью французы принялись "изымать" культурные ценности у побежденных народов. После того, как Франция потерпела поражение при Ватерлоо, союзные монархи-победители решили "раздать" луврские произведения обратно согласно исходной принадлежности. С 1815 года Венский конгресс обязал Францию вернуть все "награбленные" сокровища законным владельцам. Всего было возвращено более 5000 уникальных произведений. Гентский алтарь братьев ван Эйков возвращен Бельгии, а статуя Аполлона Бельведерского — Италии. Однако сокровища, награбленные Наполеоном не в европейских странах, вернулись не на родину, а попали в Лондон.Недавняя церемония коронации британского короля Карла III вновь пробудила давний спор с бывшими британскими колониями по поводу краденых сокровищ. Новоиспеченный король пожелал, чтобы его супруга Камилла на церемонии была в короне, в которой была коронована его бабушка Елизавета в 1937 году. Главным украшением короны является привезенный из Индии в 1849-м году бриллиант "Кохинур". И этот факт вызвал дипломатический скандал и протесты Индии.Вот уже много лет тянется разбирательство по поводу требований Греции, которая хочет вернуть вывезенные шедевры греческого искусства и памятники ареологии. В прошлом году Греция в очередной потребовала от Лондона вернуть Розеттский камень. Это плита с идентичными надписями на древнегреческом и двух древнеегипетских языках, созданная во времена Птолемея V. Камень был сначала выкраден наполеоновскими войсками, а затем присвоен британцами.Камень требуют вернуть, как греки, так и египтяне. Египтяне также безуспешно годами требуют от Берлина вернуть бюст Нефертити, а у Лувра – Дендерский зодиак (древнеегипетский барельефный календарь). Египтяне даже несколько лет назад просили музеи западных стран хотя бы разрешить выездную выставку этих предметов на их родине, но руководство британских, французских и немецких музеев отказало. Столь же безуспешно египтяне требуют вернуть бюст фараона Тутанхамона, украденный из храма в Луксоре и проданный на лондонском аукционе Christie’s за 6 миллионов долларов. Не смогли египтяне вернуть статую Хатшепсут из нью-йоркского Метрополитен-музея, статую Рамзеса, которая хранится в итальянском Турине и бюст Анххафа из Музея изящных искусств в Бостоне. Есть претензии у египтян и к Бельгийскому католическому музею из-за фрагментов рельефа из некрополя пирамиды Гиза, украденных в 1965 году.Согласно новому отчету Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), по крайней мере, 1109 экспонатов в коллекции "Метрополитен-музея" в Нью-Йорке связаны с предполагаемыми торговцами ценностями и мародерами. Экспонаты ранее принадлежали лицам, которые были обвинены или осуждены за преступления, включая грабежи. Особенно сильно пострадали от разграблений Непал и Кашмир, шедевры которых и оказались в этом американском музее.Основной аргумент Британского музея, который отказывается возвращать египтянам их сокровища, заключается в том, что они якобы не смогут достаточно тщательно следить за состоянием этих предметов, хотя в Египте нет никакой войны, а эти предметы пролежали там ранее тысячи лет. Ссылаются британцы на нестабильность ситуации в Египте, в частности на цветную революцию 2011 года в ходе "Арабской весны" (во время беспорядков в Каире действительно сожгли библиотеку с древними манускриптами), которая была во многом инспирирована Западом для свержения неугодных режимов Египта, Ливии, Сирии и Йемена.Отказывают британцы и грекам, которые требуют вернуть мраморные скульптуры Парфенона, включая работы гениального скульптора Фидия. Их незаконно (за взятку таможенникам) в ящиках вывез в 19 веке британский граф Элгина (Томас Брюс), аргументируя кражу тем, что Греция тогда была зависима от Османской империи, поэтому в Великобритании они будут в большей сохранности. Граф сначала просто украсил греческим мрамором свое поместье и только, когда его финансы пошатнулись, продал их Британскому музею.В прошлом году экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не позволит, чтобы мраморные шедевры Парфенона покинули страну. Ранее в 2014 году ЮНЕСКО предложила выступить посредником в споре Великобритании и Греции, но Великобритания так и не удосужилась ответить на предложение, просто проигнорировав его. В данном случае не играет роли даже тот факт, что Греция – страна ЕС и член НАТО.В том же Лондоне есть музей Виктории и Альберта, который содержит в себе украденные предметы Эфиопской империи. Из Африки вообще вывезли много чего ценного, в результате национальным музеям африканских стран почти нечем похвастаться – самое ценное было украдено и оказалось зачастую в частных коллекциях. Среди потомков африканцев в США и Европе существует нелегальное движение по возвращению шедевров на родину. Один из его лидеров Мвазулу Диябанза утверждает, что нет иного пути вернуть шедевры, кроме кражи. "Я имею право забрать это искусство без разрешения, потому что вы не спрашиваете воров, можно ли забрать свою украденную собственность", - говорит Диябанза в своих воззваниях.Справедливости ради стоит отметить, что иногда западные лидеры возвращают странам Азии и Африки ранее украденные сокровища, но это касается единиц из сотен и тысяч украденных экспонатов. Однако и в этом случае возвращение является лишь инструментом одобрения тех правительств, которые проводят выгодную Западу политику. На это не могут рассчитывать Сирия, Иран или Венесуэла. Мало того, в 2020 году Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии.В решении суда объясняется, что Британия признает легитимным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро.Вторжения стран НАТО, как повод для грабежаПрактика грабежей шедевров стран Третьего мира – это не только давняя история. После Египта наиболее богатой на артефакты историей мог похвастаться разве что регион Междуречья Тигра и Евфрата, территория нынешнего Ирака. После вторжения США и Великобритании в Багдад в 2003 году по Ираку прокатилась волна мародерства. Были расхищены 28 музеев и галерей, включая Иракский национальный музей, считавшийся ЮНЕСКО одним из крупнейших в мире.По словам сотрудников музеев, грабежи начались через час после входа в город американских военных. По сообщениям СМИ, из музеев и библиотек Ирака только в апреле и мае 2003 года было похищено около 170 тысяч предметов искусства и культуры. Впоследствии Интерполу и таможенникам разных стран удалось вернуть только около 17 тысяч краденых экспонатов (10%). В мародерстве были уличены как местные жители, так и американцы. В апреле 2003-го у работавших в Ираке американских журналистов было изъято 15 картин и несколько позолоченных пистолетов во время досмотра в аэропорту штата Виргиния. Некоторые журналисты утверждали, что выменяли картины у американских солдат. Впоследствии сокровища всплывали на аукционах. Так, в 2008 г. с торгов Christie’s в Нью-Йорке только в последний момент были сняты уникальные золотые серьги из сокровищ, найденных при раскопках ассирийской столицы Нимруда на севере Ирака. Но это скорее исключение из правил.После оккупации Ирака американцы создали военную базу в городе Хилла, где ранее располагался известный Вавилон. На тот момент на месте шли раскопки, а возле них был основан музей, где выставлялись найденные артефакты. "А вы знаете, что когда пришли американцы, хранителям запретили заходить на территорию музея? Один наш сотрудник, Мухаммед Фархуд, не хотел уходить, так его месяц продержали в карцере за неподчинение военному положению, а потом отправили в тюрьму Абу-Грейб. При освобождении его предупредили, чтобы он никому об этом не говорил. У нас сохранился документ из международного Красного Креста, подтверждающий факт ареста. Когда нам разрешили вернуться в музей, перед нами был уже совсем не тот Вавилон, что раньше. Мы с самого начала обратили внимание, что вместе с гружеными грузовиками приезжали и абсолютно пустые машины. После того, как нам разрешили войти в наш же музей, их уже не было. Как и ценностей в залах", - рассказывал хранитель Музея Вавилона Мухсин Мухаммед, подчеркивая, что грабители знали, что брать – гипсовые копии остались на месте, исчезли оригиналы, которые иногда весили сотни килограмм."По сути, задачей оккупантов было разрушение наследия цивилизаций Междуречья в целом – 15 тысяч древних исторических мест подверглись вторжению и разграблению. Эти организованные грабежи продолжались более 6 месяцев. Американские войска охраняли нефтяные объекты, но не древние памятники и исторические места. В это время с сопредельных территорий в Ирак одна за другой приезжали якобы экспедиции, возглавляемые американскими "специалистами". Однако после их "раскопок" оставались только пустые ямы", - рассказывает иракский археолог Абдул Джабар, работавший на раскопках Вавилона.Аналогичному разграблению подверглась Сирия, в районах, которые контролировали боевики ИГ (организация запрещена в РФ) или американские войска. Абдель Керим, директор сирийского Департамента древностей и музеев, утверждал, что в его стране орудует международная мафия, которая совсем недавно наживалась на украденных артефактах из Ирака и Ливии. "Это опытные преступники, они хорошо осведомлены о том, что и где, следует искать в Сирии", - говорит Абдель Керим.

https://ukraina.ru/20211026/1032540588.html

https://ukraina.ru/20200518/1027726565.html

https://ukraina.ru/20200110/1026262665.html

https://ukraina.ru/20190611/1023850182.html

https://ukraina.ru/20210621/1031686383.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, искусство, украина, франция, золото скифов, сокровища, музей лувр, сирия, греция, музеи