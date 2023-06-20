В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ
В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ
Успех ВСУ на фронте не измеряется количеством захваченных населённых пунктов, считает замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Её слова приводят журналисты РИА Новости 20 июня
2023-06-20T10:37
2023-06-20T10:37
новости
украина
всу
наступление
минобороны украины
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ВСУ не могут захватить не один населённый пункт, но это якобы не означает, что их атаки не приносят результатов, заявила Маляр.ВСУ пытаются прощупать линию обороны Вооружённых сил РФ малыми группам, чтобы найти подходящее место для следующего удара после атак на Запорожском направлении, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.Это не даёт военно-политическому командованию Украины желаемого результата, а украинские солдаты в составе этих групп идут на убой, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230616/1047316107.html
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новости, украина, всу, наступление, минобороны украины
Новости, Украина, ВСУ, наступление, Минобороны Украины

В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ

10:37 20.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Успех ВСУ на фронте не измеряется количеством захваченных населённых пунктов, считает замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Её слова приводят журналисты РИА Новости 20 июня
ВСУ не могут захватить не один населённый пункт, но это якобы не означает, что их атаки не приносят результатов, заявила Маляр.

"Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами", – заявила она.

ВСУ пытаются прощупать линию обороны Вооружённых сил РФ малыми группам, чтобы найти подходящее место для следующего удара после атак на Запорожском направлении, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.
Это не даёт военно-политическому командованию Украины желаемого результата, а украинские солдаты в составе этих групп идут на убой, отметил он.
Подробнее можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.
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