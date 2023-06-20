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В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ

В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ - 20.06.2023 Украина.ру

В Минобороны Украины попытались оправдаться за провал атак ВСУ

Успех ВСУ на фронте не измеряется количеством захваченных населённых пунктов, считает замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Её слова приводят журналисты РИА Новости 20 июня

2023-06-20T10:37

2023-06-20T10:37

2023-06-20T10:37

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ВСУ не могут захватить не один населённый пункт, но это якобы не означает, что их атаки не приносят результатов, заявила Маляр.ВСУ пытаются прощупать линию обороны Вооружённых сил РФ малыми группам, чтобы найти подходящее место для следующего удара после атак на Запорожском направлении, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.Это не даёт военно-политическому командованию Украины желаемого результата, а украинские солдаты в составе этих групп идут на убой, отметил он.Подробнее можно прочитать в интервью Алексея Леонкова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230616/1047316107.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, наступление, минобороны украины