В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
В Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожают расправой украинскому солдату, сообщили на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)
Сторонники ПЦУ и местные власти села Бодаки Тернопольской области угрожают расправой военнослужащему ВСУ, который приехал с передовой на похороны своей бабушки, говорится в статье.
Бабушка украинского солдата завещала, чтобы её похоронили представители УПЦ. Это не понравилось представителям ПЦУ.
"Военнослужащий ВСУ выступил за то, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки, и после этого в его адрес начали поступать угрозы. Ему сказали, что он может не вернуться назад на поле боя", – отметили в УПЦ.
Сторонники ПЦУ также угрожали семье украинского солдата физическим насилием, если вместо их служителя они решат пригласить священника Украинской православной церкви для отпевания усопшей, говорится в статье.
Покойную женщину похоронили без отпевания, так как священника Украинской православной церкви не пустили на кладбище, а её родные были против того, чтобы это сделал представитель ПЦУ, подчеркнули в УПЦ.
Сторонники ПЦУ силой зашли в дом усопшей женщины и провели там свою службу, говорится в пресс-релизе.
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