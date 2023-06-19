В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230619/1047373209.html
В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ
В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ
В Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожают расправой украинскому солдату, сообщили на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)
2023-06-19T16:26
2023-06-19T16:26
новости
украина
тернопольская область
пцу
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/60/1031786028_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_d1fb34ab1d5aa93e386ec2ab2a02032d.jpg
Сторонники ПЦУ и местные власти села Бодаки Тернопольской области угрожают расправой военнослужащему ВСУ, который приехал с передовой на похороны своей бабушки, говорится в статье.Бабушка украинского солдата завещала, чтобы её похоронили представители УПЦ. Это не понравилось представителям ПЦУ.Сторонники ПЦУ также угрожали семье украинского солдата физическим насилием, если вместо их служителя они решат пригласить священника Украинской православной церкви для отпевания усопшей, говорится в статье.Покойную женщину похоронили без отпевания, так как священника Украинской православной церкви не пустили на кладбище, а её родные были против того, чтобы это сделал представитель ПЦУ, подчеркнули в УПЦ.Сторонники ПЦУ силой зашли в дом усопшей женщины и провели там свою службу, говорится в пресс-релизе.
https://ukraina.ru/20230607/1046981218.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/60/1031786028_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f78ccaa7dbba085af0785b0c8f602c9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, тернопольская область, пцу, упц
Новости, Украина, Тернопольская область, ПЦУ, УПЦ

В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ

16:26 19.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Херсонська єпархія ПЦУ
Читать в
В Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) угрожают расправой украинскому солдату, сообщили на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)
Сторонники ПЦУ и местные власти села Бодаки Тернопольской области угрожают расправой военнослужащему ВСУ, который приехал с передовой на похороны своей бабушки, говорится в статье.
Бабушка украинского солдата завещала, чтобы её похоронили представители УПЦ. Это не понравилось представителям ПЦУ.
"Военнослужащий ВСУ выступил за то, чтобы исполнить последнюю волю своей бабушки, и после этого в его адрес начали поступать угрозы. Ему сказали, что он может не вернуться назад на поле боя", – отметили в УПЦ.
Сторонники ПЦУ также угрожали семье украинского солдата физическим насилием, если вместо их служителя они решат пригласить священника Украинской православной церкви для отпевания усопшей, говорится в статье.
Покойную женщину похоронили без отпевания, так как священника Украинской православной церкви не пустили на кладбище, а её родные были против того, чтобы это сделал представитель ПЦУ, подчеркнули в УПЦ.
Сторонники ПЦУ силой зашли в дом усопшей женщины и провели там свою службу, говорится в пресс-релизе.
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 11:44
"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦМонахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества
 
НовостиУкраинаТернопольская областьПЦУУПЦ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Стрельба по мирным и спасателям: что творит Киев в зоне катастрофы – Кастюкевич. ВИДЕО
16:50Украина могла гарантированно жить в мире и безопасности, но Запад не позволил
16:45Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным
16:38Израильские танки для ВСУ, угроза Приднестровью. О чём говорили эксперты 19 июня
16:28Евгений Балакин о документальном фильме "Даша", посвященном Дарье Дугиной
16:26В Тернопольской области сторонники ПЦУ угрожают расправой солдату ВСУ
16:02ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря
15:35ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР, погиб ребёнок – Пушилин
15:33Украина платит сотни миллионов долларов за оружие, а получает хлам или ничего - NYT
15:08Сунак пообещал Зеленскому поддержку стремления Украины в НАТО
14:41"Не как в США": Лукашенко пообещал честные выборы в Белоруссии
14:39Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
14:36Швейцария оплатила украинский секс-проект для раненых солдат ВСУ
14:34В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС
14:15Польское "негритянство" и европейский расизм. Услышит ли Запад голос Африки
14:14В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
14:12Эмир, который спас русских. В центре Москвы открыли сквер Абд аль-Кадира
14:07Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье
14:01Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай
13:55Украина и Африка: как встретились противоположные полюсы истории
Лента новостейМолния