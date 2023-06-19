В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС - 19.06.2023 Украина.ру
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В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС
В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС - 19.06.2023 Украина.ру
В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС
В Херсонской области продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграмм-канале 19 июня
2023-06-19T14:34
2023-06-19T14:39
новости
всу
херсонская область
владимир сальдо
каховская гэс
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С затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов за прошедшие сутки эвакуировали 346 человек, а с момента начала спасательной операции — 8,1 тысяч человек, сообщил Сальдо.Вода отступила в двух округах Херсонской области: Новокаховском городском округе и Алёшкинском муниципальном округе. Уровень воды в Голопристанском муниципальном округе остаётся без изменений – 0,05 метра, отметил глава региона.От затопления освободились 12 населённых пунктов и более 9 тыс. жилых домов, уточнил он.Продолжается работа по оказанию финансовой поддержки. 1635 жителям подтопленных территорий выплатили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Сама дамба водохранилища не пострадала.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.ВСУ на протяжении шести-семи месяцев вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного ракетного удара, заявил Сальдо.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, всу, херсонская область, владимир сальдо, каховская гэс
Новости, ВСУ, Херсонская область, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС

В Херсонской области эвакуировали 8 тысяч человек из-за теракта на Каховской ГЭС

14:34 19.06.2023 (обновлено: 14:39 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭвакуационные работы в Херсонской области
Эвакуационные работы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В Херсонской области продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграмм-канале 19 июня
С затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов за прошедшие сутки эвакуировали 346 человек, а с момента начала спасательной операции — 8,1 тысяч человек, сообщил Сальдо.
Вода отступила в двух округах Херсонской области: Новокаховском городском округе и Алёшкинском муниципальном округе. Уровень воды в Голопристанском муниципальном округе остаётся без изменений – 0,05 метра, отметил глава региона.
От затопления освободились 12 населённых пунктов и более 9 тыс. жилых домов, уточнил он.

"В Алёшкинском муниципальном округе ведутся аварийно-восстановительные работы силами жилищно-коммунальных служб. Лабораторными подразделениями Роспотребнадзора продолжается контроль за объектами окружающей среды на соответствие санитарно-химических показателей", - написал губернатор.

Продолжается работа по оказанию финансовой поддержки. 1635 жителям подтопленных территорий выплатили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Сама дамба водохранилища не пострадала.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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ВСУ на протяжении шести-семи месяцев вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного ракетного удара, заявил Сальдо.
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16 июня, 13:37
Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотинуПлотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня
 
НовостиВСУХерсонская областьВладимир СальдоКаховская ГЭС
 
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