https://ukraina.ru/20230619/1047361992.html
Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу
Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу - 19.06.2023 Украина.ру
Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу
Крупные западные компании в преддверии Всемирного дня беженцев (20 июня) пообещали нанять больше 13 тысяч беженцев, включая украинских женщин. Об этом 19 июня сообщает Time
2023-06-19T13:05
2023-06-19T13:05
2023-06-19T13:05
беженцы
новости
зарубежье
украина
россия
работа
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Более 40 западных корпораций наймут, подключат к работе или обучат в общей сложности 250 тысяч украинских беженцев, по данным журнала. Более 13,6 тысяч из них получат работу непосредственно в этих компаниях. Будущие работодатели обещают почасовую работу на складах, в сфере транспорта и доставки. Также беженцев готовы устроить кухонными работниками и администраторами.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них свыше пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.Еще весной британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters писала, что в европейских странах был зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. В материале говорилось, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе.В то же время, данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.
https://ukraina.ru/20230604/1046876160.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, новости, зарубежье, украина, россия, работа
Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу
Крупные западные компании в преддверии Всемирного дня беженцев (20 июня) пообещали нанять больше 13 тысяч беженцев, включая украинских женщин. Об этом 19 июня сообщает Time
Более 40 западных корпораций наймут, подключат к работе или обучат в общей сложности 250 тысяч украинских беженцев, по данным
журнала. Более 13,6 тысяч из них получат работу непосредственно в этих компаниях.
Будущие работодатели обещают почасовую работу на складах, в сфере транспорта и доставки. Также беженцев готовы устроить кухонными работниками и администраторами.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них свыше пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
Еще весной британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters писала, что в европейских странах был зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. В материале говорилось, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе.
В то же время, данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.
Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.