https://ukraina.ru/20230619/1047361992.html

Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу

Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу - 19.06.2023 Украина.ру

Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу

Крупные западные компании в преддверии Всемирного дня беженцев (20 июня) пообещали нанять больше 13 тысяч беженцев, включая украинских женщин. Об этом 19 июня сообщает Time

2023-06-19T13:05

2023-06-19T13:05

2023-06-19T13:05

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Более 40 западных корпораций наймут, подключат к работе или обучат в общей сложности 250 тысяч украинских беженцев, по данным журнала. Более 13,6 тысяч из них получат работу непосредственно в этих компаниях. Будущие работодатели обещают почасовую работу на складах, в сфере транспорта и доставки. Также беженцев готовы устроить кухонными работниками и администраторами.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них свыше пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.Еще весной британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters писала, что в европейских странах был зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. В материале говорилось, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе.В то же время, данные ООН наглядно демонстрируют, что в Россию — причём не только от боевых действий, но и от действий киевских властей — бежали больше граждан Украины, чем в Польшу и Германию вместе взятые.Как подчеркивал автор Украина.ру Олег Хавич, это невозможно объяснить только наличием родственников на территории РФ. Среди основных критериев привлекательности России для украинских беженцев — привычная с детства культурно-языковая среда (которой их лишали на Украине задолго до февраля 2022-го), возможность найти работу для себя и обеспечить образование для детей, возможность в ускоренном режиме получить новое гражданство. Но главное — безопасность в широком понимании этого слова.

https://ukraina.ru/20230604/1046876160.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, новости, зарубежье, украина, россия, работа