Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России - 19.06.2023 Украина.ру
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Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России - 19.06.2023 Украина.ру
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России
США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
2023-06-19T12:01
2023-06-19T12:01
сергей лавров
запад
россия
война
зарубежье
выборы
новости
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"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал Лавров.Он указал, что Запад ведет необъявленную гибридную войну против России, используя в качестве инструмента киевский режим.Он добавил, что американцы не скрывают намерения сделать все возможное и для сдерживания Китая.
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сергей лавров, запад, россия, война, зарубежье, выборы, новости
Сергей Лавров, Запад, Россия, война, Зарубежье, выборы, Новости

Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России

12:01 19.06.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
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США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал Лавров.
Он указал, что Запад ведет необъявленную гибридную войну против России, используя в качестве инструмента киевский режим.

"Нацистов на Украине снабжают современным оружием, боеприпасами, отправляют туда инструкторов, наемников", - перечислил глава МИД РФ.

Он добавил, что американцы не скрывают намерения сделать все возможное и для сдерживания Китая.
15 февраля, 13:02
Лавров назвал цель гибридной войны Запада против МосквыЦель гибридной войны Запада против Москвы - превратить Россию в страну-изгоя. Об этом 15 февраля заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме
 
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