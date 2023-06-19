https://ukraina.ru/20230619/1047359081.html
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России - 19.06.2023 Украина.ру
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России
США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
2023-06-19T12:01
2023-06-19T12:01
2023-06-19T12:01
сергей лавров
запад
россия
война
зарубежье
выборы
новости
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"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал Лавров.Он указал, что Запад ведет необъявленную гибридную войну против России, используя в качестве инструмента киевский режим.Он добавил, что американцы не скрывают намерения сделать все возможное и для сдерживания Китая.
https://ukraina.ru/20230215/1043607069.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, запад, россия, война, зарубежье, выборы, новости
Сергей Лавров, Запад, Россия, война, Зарубежье, выборы, Новости
Лавров назвал цель США в преддверии выборов в России
США поставили цель расшатать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в РФ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", – сказал Лавров.
Он указал, что Запад ведет необъявленную гибридную войну против России, используя в качестве инструмента киевский режим.
"Нацистов на Украине снабжают современным оружием, боеприпасами, отправляют туда инструкторов, наемников", - перечислил глава МИД РФ.
Он добавил, что американцы не скрывают намерения сделать все возможное и для сдерживания Китая.