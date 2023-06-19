https://ukraina.ru/20230619/1047351417.html

Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди

Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди - 19.06.2023 Украина.ру

Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди

Семеро человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-06-19T08:58

2023-06-19T08:58

2023-06-19T09:00

белгородская область

новости

обстрелы

пострадавшие

губернатор

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"По предварительным данным, пострадали семеро человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.Он добавил, что есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы на месте.Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230615/1047279017.html

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белгородская область, новости, обстрелы, пострадавшие, губернатор