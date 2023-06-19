https://ukraina.ru/20230619/1047351417.html
Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди
Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди - 19.06.2023 Украина.ру
Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди
Семеро человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-06-19T08:58
2023-06-19T08:58
2023-06-19T09:00
белгородская область
новости
обстрелы
пострадавшие
губернатор
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"По предварительным данным, пострадали семеро человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.Он добавил, что есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы на месте.Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230615/1047279017.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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белгородская область, новости, обстрелы, пострадавшие, губернатор
Белгородская область, Новости, обстрелы, пострадавшие, губернатор
Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди
08:58 19.06.2023 (обновлено: 09:00 19.06.2023)
Семеро человек пострадали при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"По предварительным данным, пострадали семеро человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина - у него закрытая черепно-мозговая травма - и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно - у них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
Он добавил, что есть повреждения в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы на месте.
Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.