Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая - 19.06.2023 Украина.ру
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Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая - 19.06.2023 Украина.ру
Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом 18 июня заявили в Госдепе
2023-06-19T07:57
2023-06-19T08:02
китай
зарубежье
энтони блинкен
новости
госдеп сша
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Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты.Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.
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китай, зарубежье, энтони блинкен, новости, госдеп сша
Китай, Зарубежье, Энтони Блинкен, Новости, Госдеп США

Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая

07:57 19.06.2023 (обновлено: 08:02 19.06.2023)
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом 18 июня заявили в Госдепе
Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".
Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты.

"Они договорились назначить дату ответного визита в удобное обеим сторонам время", - указано в материале.

Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 17:58
Посол РФ в Китае оценил темпы развития экономического сотрудничества между странамиТоргово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
 
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