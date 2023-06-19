Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
07:57 19.06.2023 (обновлено: 08:02 19.06.2023)
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
© Public domain / Loren
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом 18 июня заявили в Госдепе
Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".
Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты.
"Они договорились назначить дату ответного визита в удобное обеим сторонам время", - указано в материале.
Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.