https://ukraina.ru/20230619/1047350763.html

Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая - 19.06.2023 Украина.ру

Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом 18 июня заявили в Госдепе

2023-06-19T07:57

2023-06-19T07:57

2023-06-19T08:02

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зарубежье

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новости

госдеп сша

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Блинкен отметил важность "поддержания каналов связи открытыми по всем вопросам, чтобы снизить риск недопонимания и просчетов".Кроме того, согласно Госдепу, госсекретарь США пригласил китайского министра в Вашингтон, чтобы продолжить контакты.Ранее в воскресенье сообщалось, что глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай.

https://ukraina.ru/20230612/1047140093.html

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китай, зарубежье, энтони блинкен, новости, госдеп сша