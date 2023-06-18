https://ukraina.ru/20230618/1047337488.html

"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями

"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями - 18.06.2023 Украина.ру

"Победить её невозможно". Британская журналистка рассказала, как Россия справляется с санкциями

Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами, победить её быстро невозможно. Об этом заявила британская корреспондент Диана Мэгней в эфире Sky News 18 июня

2023-06-18T09:05

2023-06-18T09:05

2023-06-18T09:05

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евросоюз

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Мэгней подчеркнула, что российская экономика успешно справляется с западными санкциями. Например, компания, владеющая брендом Zara, Inditex, открыла торговые точки под российскими марками и, вероятно, торгует произведенным в стране товарами.Ранее РИА Новости со ссылкой на европейский источник сообщало, что согласование 11-го пакета санкций ЕС против России всё ещё находится в стадии обсуждения на уровне постоянных представителей стран Евросоюза.Основной целью очередного пакета санкций, предложенного Еврокомиссией в апреле, является дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. Планируется введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.По мнению профессора Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори, граждане РФ способны находить выход из любых сложных ситуаций.По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но при этом антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по мнению главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.В своей статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко рассказал о том, что ЕС уже сейчас столкнулся с полноценной рецессией, погружаясь в нее все глубже. И отражением этого процесса являются растущие показатели уровня безработицы.Антироссийские рестрикции, которые ввели в Европе по требованию США, ударили по европейцам значительно сильней, чем по россиянам, добавил автор.Санкции в значительной мере подорвали европейский промышленный потенциал, и сейчас становится ясно, что спустя полтора года Евросоюз не смог полноценно заместить оборванные связи с Россией, которые позволяли получать дешевые энергоносители и сбывать свои товары на огромном российском рынке, заключил Сокуренко.

https://ukraina.ru/20230616/1047266228.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, экономика, санкции, россия, евросоюз