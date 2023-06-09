https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html

Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"

Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу" - 09.06.2023 Украина.ру

Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"

Американский журнал Forbes, который снабжает аналитикой самых влиятельных лиц на Западе, написал, что украинский конфликт стремительно разрушает некогда процветающую европейскую экономику

2023-06-09T15:02

2023-06-09T15:02

2023-06-09T15:02

эксклюзив

сша

украина

европа

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Статья под заголовком "Антироссийские санкции продолжают оказывать негативное влияние на слабую экономику и общество Европы" примечательна тем, что она максимально очищена от пропаганды и старается смотреть на вещи реалистично.В журнале пишут, что наиболее развитые государства Евросоюза охвачены экономической стагнацией, уступая по темпам роста латиноамериканским странам.ЕС уже сейчас столкнулся с полноценной рецессией, погружаясь в нее все глубже. И отражением этого процесса являются растущие показатели уровня безработицы."Еврозона находится в технической рецессии – ВВП за первый квартал составил –0,1%. Конфликт на Украине сильно ударил по Европе: цены на продовольствие выросли, а нехватка энергии привела к закрытию заводов и сталелитейных предприятий.Уровень безработицы хуже, чем в США. В некоторых странах он почти вдвое превышает американский.Инфляция в Польше, являющейся членом ЕС, по состоянию на май составила более 13%, а уровень безработицы – около 5%. В Германии и Бельгии уровень безработицы составляет около 5,6%. Во Франции – 7,1%. В Португалии – 7,2%.Испания сейчас является развивающимся рынком – уровень безработицы здесь хуже, чем в странах Латинской Америки – 13% по состоянию на конец первого квартала", – рассказывает автор публикации, известный журналист Кеннет Рапоза.Forbes повторяет очевидные факты, которые уже озвучили многие западные экономисты. Антироссийские рестрикции, которые ввели в Европе по требованию США, ударили по европейцам значительно сильней, чем по россиянам.Они в значительной мере подорвали европейский промышленный потенциал, и сейчас становится ясно, что спустя полтора года Евросоюз не смог полноценно заместить оборванные связи с Россией, которые позволяли получать дешевые энергоносители и сбывать свои товары на огромном российском рынке."Что касается перспектив Европы, я не вижу там ничего хорошего. Антироссийские санкции не работают так, как о них рассказывают", – говорит Влад Синьорелли, глава исследовательской компании Bretton Woods Research, которая мониторит ситуацию на мировых рынках.Дело не в том, что западные санкции не работают. На самом деле, они имеют многосторонний разрушительный эффект, который ощущают на себе даже отдаленные страны Третьего мира. В сложившихся сегодня реалиях эти санкции главным образом работают против Европы, которая много теряет от последствий очередной Холодной войны. А это вполне отвечает интересам США – о чем с немалой долей цинизма рассказывает американский журнал:"Конфликт на Украине внес значительный вклад в этот кризис… Это влечет за собой высокую цену для Европы, несомненно, большую, чем та, которую пришлось заплатить главному стороннику конфликта за пределами Москвы – Соединенным Штатам".Другое влиятельное деловое издание – британская Financial Times – рассказывает, что Белый Дом в буквальном смысле перестраивает под себя европейскую экономику. Отныне она будет работать не столько в собственных интересах, сколько в интересах США, обеспечивая преференции для американского бизнеса."В Европе существует опасение, что новая глобальная экономическая архитектура, разработанная в Вашингтоне, будет неизбежно благоприятствовать американским производителям", – констатирует журналист-международник Гидеон Рахман.Америка уже сейчас старается перенести к себе высокотехнологичные производства из стран Западной Европы, которые теряют рентабельность в условиях подорожания энергоносителей, и вынуждены переводить мощности за границу – например, крупнейшие автомобилестроительные концерны.Германия, которая всегда являлась локомотивом экономической системы Евросоюза, страдает от этого сильнее всего. Причем, немецкое правительство в лице партии "Зеленых" не только не мешает этим процессам, а, скорее, пытается их ускорить, использую для этого лицемерную псевдоэкологическую риторику."Будучи крупнейшей европейской страной-производителем, Германия понесла тяжелый урон от разрушения газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, а также из-за собственного решения отказаться от использования газа и нефти из России.Теперь, когда в Германии набирает обороты экологическая политика, промышленность Германии по производству автозапчастей постигнет участь динозавров, поскольку электромобили требуют меньше деталей. Хотя компания Mercedes Benz по-прежнему будет производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания на территории Индии, как будто она находится на другой планете.Более того, США предоставляют субсидии для BMW и электромобилей Mercedes Benz, если они производятся и продаются в США", – пишет Кеннет Рапоза, описывая этот уникальный пример экономического самоубийства, спровоцированного хроническим дефицитом политического суверенитета.Жители европейских стран испытывают по этому поводу понятное недовольство. Многие из них вполне понимают связь между нарастающими экономическими проблемами и продолжением украинской войны, которую старательно затягивают США. Так что рейтинги правящей коалиции падают вслед за экономическими показателями."Канцлера Германии Олафа Шольца недавно освистали избиратели и назвали разжигателем войны, а он начал все больше злиться, трясти кулаками и повышать голос. Он был похож на безумного лидера из документального фильма о Второй мировой войне", – пишет Forbes.По мнению авторов статьи, такая ситуация будет подталкивать европейские элиты к поискам выхода из военного клинча – несмотря на то, что в политическом смысле они полностью зависимы от Америки. Тем более, что требования мира все громче озвучиваются в других странах, не примыкающих к военно-политическому блоку США."Безусловно, прекращение боевых действий на Украине будет полезно для Европы. По мере продолжения боевых действий на Украине все больше стран за пределами Европы призывают к их прекращению. Это будет оказывать давление на Брюссель, даже если его политика идет рука об руку с Вашингтоном", – считает Рапоза.Пока Запад категорично отвергает призывы к мирному компромиссу. Но в Берлине, Париже и Брюсселе, несомненно, считают свои потери, которые превышают выгоды от войны.И европейские элиты наверняка попробуют спрыгнуть с поезда, который несет их экономику в пропасть – если у них вдруг появится для этого сколько-нибудь подходящий случай.

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, украина, европа