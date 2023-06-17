Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации - 17.06.2023 Украина.ру
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Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации
Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации - 17.06.2023 Украина.ру
Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации
Процесс глобальной трансформации начавшийся в мире будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров", сообщает РИА новости 17 июня
2023-06-17T13:25
2023-06-17T13:25
новости
захарова
мария захарова
мид рф
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.Второй день Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2023 — ознаменовался дискуссиями между банкирами и чиновниками, а также подписанием целого букета важных соглашений.Подробнее можно прочитать в материале “Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023” на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230616/1047290237.html
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Новости, Захарова, Мария Захарова, МИД РФ

Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации

13:25 17.06.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Процесс глобальной трансформации начавшийся в мире будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров", сообщает РИА новости 17 июня
"Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование", - заявила Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
Второй день Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2023 — ознаменовался дискуссиями между банкирами и чиновниками, а также подписанием целого букета важных соглашений.
Подробнее можно прочитать в материале “Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023” на сайте Украина.ру
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 11:31
На ПМЭФ рассказали, сколько участников спецоперации получили статус ветеранаЗамминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сказала, сколько участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий. Её слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня
 
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