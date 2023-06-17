https://ukraina.ru/20230617/1047324614.html

Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации

Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации - 17.06.2023 Украина.ру

Захарова сообщила о сроках процесса глобальной трансформации

Процесс глобальной трансформации начавшийся в мире будет идти "достаточно долго", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ на сессии "Народная дипломатия: диалог лидеров", сообщает РИА новости 17 июня

2023-06-17T13:25

2023-06-17T13:25

2023-06-17T13:25

новости

захарова

мария захарова

мид рф

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.Второй день Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2023 — ознаменовался дискуссиями между банкирами и чиновниками, а также подписанием целого букета важных соглашений.Подробнее можно прочитать в материале “Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023” на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230616/1047290237.html

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новости, захарова, мария захарова, мид рф